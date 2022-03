Mercedes-Benz kondigt nieuwe GLC aan

Met meer dan 2,5 miljoen verkochte eenheden sinds 2008 is de GLC (inclusief zijn voorganger, de GLK) uitgegroeid tot een populaire midsize SUV en wereldwijd marktleider. Sinds enkele jaren is de GLC zelfs de bestverkochte modelserie van Mercedes-Benz tot nu toe. In het najaar van 2022 wordt met de derde generatie GLC een nieuw hoofdstuk aan dit succesverhaal toegevoegd. Hij bouwt voort op de successen van zijn voorganger en onderscheidt zich met een hoge herkenningswaarde en technische highlights van de huidige S- en C-Klasse. Van het infotainment en een digitaal interieur tot AIRMATIC en achterasbesturing, plus de moderne benzine- en dieselmotoren die 100 procent geëlektrificeerd zijn. Als plug-in hybrid is de 'nieuwkomer' in staat om meer dan 100 km puur elektrisch af te leggen en zelfs emissievrij offroad te rijden. De nieuwe GLC is in alle opzichten de meest dynamische SUV van Mercedes Benz.

De nieuwste generatie van het rijassistentiepakket bevat extra en verbeterde functies ten opzichte van de voorganger. Deze functies ontlasten de bestuurder in het dagelijks verkeer, voor comfortabeler en veiliger rijden. Bij gevaar helpen de systemen de bestuurder adequaat te reageren op een dreigende botsing. De functionaliteit van de systemen kan door een nieuw weergaveconcept worden ervaren op het bestuurdersdisplay.

De wintertest is een essentieel en belangrijk kwaliteitsonderdeel van het ontwikkelingsproces. Hiermee verzekert Mercedes-Benz dat nieuwe modelseries na de laatste kwaliteitschecks gereed zijn voor levering aan klanten. Een speciaal voor wintertests opgezet testcentrum in Lapland, in het noorden van Zweden, biedt uitgebreide testmogelijkheden: hier zijn er hellingen met stijgingspercentages tot 20 procent, testbanen met wisselende gripniveaus, een handlingparcours en slipbanen op bijna puur ijs. Deze uitdagingen stellen extreem hoge eisen aan de aandrijf- en regelsystemen van een voertuig.

De technologieën die in de GLC zijn verwerkt, en dan met name het optionele rijpakket met luchtvering/verstelbare demping en achterasbesturing, zorgen samen met de verder geoptimaliseerde afstemming van de regelsystemen voor maximale tractie en rijveiligheid, met behoud van de typische comfortkenmerken van Mercedes-Benz. De nieuwe GLC onderstreept zijn uitstekende opwarmprestaties en thermische comfort, indrukwekkende algehele akoestiek en rijcomfort van topniveau, maximale rijveiligheid en uitstekende rijdynamiek, plus de efficiëntie van zijn motoren.

Tijdens deze definitieve tests worden de laatste details ter plekke geanalyseerd door de engineers, in nauw overleg met de relevante ontwikkelingsafdelingen. Als de GLC alle tests met goed gevolg doorstaat, wordt de start van de productietests bevestigd. Tegelijkertijd worden als onderdeel van een gedetailleerd duurtestprogramma met diverse GLC's meerdere 100.000 km's in een time-lapse afgelegd in verschillende duurtests. Parallel hieraan worden auto's uit de lokale productie in China getest, zodat ook die aan de kwaliteitsstandaard van Mercedes-Benz voldoen.