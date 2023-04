Mercedes-Benz introduceert nieuwe E-Klasse

De driedimensionaal vormgegeven grille oogt progressief of klassiek, afhankelijk van de gekozen uitrustingslijn. De nieuwe E-Klasse beschikt standaard over led-koplampen. Als optie is DIGITAL LIGHT leverbaar, zonder en met projectiefunctie. Alle koplampvarianten bieden een onderscheidend dag- en nachtdesign. Als typisch kenmerk van het merk hebben de dagrijverlichtingsunits de vorm van een wenkbrauw. Powerdomes accentueren de motorkap.

En profiel komen de harmonieuze proporties en het kenmerkende 'cab-backward'-design bijzonder goed tot hun recht. De verzonken portiergrepen die bekend zijn van de luxe modellen van Mercedes-Benz zijn als optie leverbaar. De twee afzonderlijke karakterlijnen op de flanken benadrukken het karakter.

Highlights aan de achterzijde zijn de tweedelige led-achterlichten met een nieuwe contour en een bijzonder design: het stermotief in beide lichtunits voor een bijzonder dag- en nachtdesign.

MBUX Superscreen als highlight van het interieurdesign

Als de E-Klasse is uitgerust met het optionele voorpassagiersdisplay, strekt het grote glazen oppervlak van het MBUX Superscreen zich uit tot het centrale display. Het bestuurdersdisplay is optisch daarvan losgekoppeld en bevindt zich in het gezichtsveld van de bestuurder. De modellen zonder voorpassagiersdisplay hebben een groot sierdeel dat doorloopt tot in het midden. Visueel los daarvan lijkt het centrale display te zweven boven het holle oppervlak van dit sierdeel.

De voorkant van het dashboard wordt verlicht door de lichtband van de actieve sfeerverlichting. Deze loopt in een wijde boog van de voorruit, langs de A-stijlen tot in de portieren. Dit creëert een royaal gevoel van ruimte. Een ogenschijnlijk vrij zwevend bedieningspaneel in het bovenste deel van de portierpanelen sluit optisch aan op het uiterlijk van de glasoppervlakken van de displays.

De middenconsole is ontworpen als een homogene eenheid en gaat in een rechte lijn over in het onderste gedeelte van het dashboard. Aan de voorzijde is een opbergvak met deksel en bekerhouders geïntegreerd in het driedimensionaal gevormde sierdeel. In het achterste deel van de middenconsole bevindt zich een zacht beklede armsteun.

Het middendeel van het portier gaat naadloos over in de armleuning met een concave vorm. Het voorste gedeelte is ontworpen als een metalen element. Het dient als hand- en sluitgreep en bevat de schakelaars voor de elektrische ruitbediening. Een andere highlight is het vrij zwevende bedieningspaneel met de portieropener en de bediening van de stoelfuncties. De contouren van zitting en rugleuning vloeien elegant van binnen naar buiten, en lijken dankzij hun gelaagdheid boven de zitting te zweven. Verticale inspringende lijnen volgen de contouren en worden naar boven toe breder.

De bestuurder beschikt over 5 mm meer hoofdruimte dan in het vorige model. De achterpassagiers profiteren vooral van de 2 cm langere wielbasis: de knieruimte en de maximale beenruimte zijn respectievelijk met 10 en 17 mm toegenomen. De elleboogbreedte achterin is meer toegenomen: die bedraagt nu 1.519 mm. Dit is een toename met 25 mm en bijna op het niveau van de S-klasse. Het bagageruimtevolume is toegenomen tot 540 liter.

De helft van de uitvoeringen is een plug-in hybrid

De helft van alle uitvoeringen is een plug-in hybrid van de vierde generatie. De verbrandingsmotoren zijn vier- en zescilinders uit de huidige modulaire motorenfamilie van Mercedes-Benz, FAME genaamd (Family of Modular Engines). Zodoende speelt het motorengamma een belangrijke rol in de flexibiliteit van het internationale productienetwerk, met een op de behoeften afgestemde elektrificatie. Naast turbolading beschikken zowel de diesel- als benzinemotor over intelligente ondersteuning door een geïntegreerde startdynamo (ISG). Het zijn dus mild hybrids. Dankzij een nieuwe accu is het vermogen van de elektromotor verhoogd van 15 tot 17 kW en het boost-koppel tot 205 Nm. Mercedes-Benz gaat vanaf de introductie van de nieuwe E-Klasse niet minder dan drie plug-in hybrids van de vierde generatie aanbieden. Met een elektrisch vermogen van 95 kW (129 pk) en een volledig elektrische actieradius tot ruim 100 km (WLTP) kunnen ze in veel gevallen en op veel dagen volledig elektrisch rijden, zonder het gebruik van de verbrandingsmotor. Meer plug-in hybrids met dieselmotoren zullen volgen.

AIRMATIC en achterasbesturing optioneel leverbaar

Het rijgedrag van de nieuwe E-Klasse is grotendeels te danken aan de geleiding van de voorwielen door vier draagarmen per wiel. Bij de achteras zorgt een geoptimaliseerde en onafhankelijke multilink achterwielophanging met vijf draagarmen voor de wielcontrole en rechtuitstabiliteit. Bij beide assen zijn de veren en dempers gecombineerd in een enkele veerpoot en zijn ze niet betrokken bij de wielgeleiding, waardoor de vering met een gevoeligheid reageert. Het subframe voor en de asdrager achter zorgen ervoor dat de ophanging en de carrosserie worden ontkoppeld, wat de overdracht van trillingen en geluiden tegengaat. De mild hybrids zijn standaard uitgerust met een onderstel met stalen veren en het selectieve dempingssysteem AGILITY CONTROL. Het onderstel is bovendien 15 mm lager dan dat van de plug-in hybrids.

De nieuwe E-Klasse is optioneel leverbaar met het techniekpakket. Dit omvat de AIRMATIC luchtvering rondom met traploos verstelbare demping ADS+ en achterasbesturing. De AIRMATIC-ophanging met luchtvering en adaptieve ADS+ dempers reageert zeer gevoelig. Niveauregeling is een ander kenmerk van AIRMATIC. Die houdt de bodemvrijheid constant, ongeacht de belading van de auto, maar voert ook aanpassingen door als dat nodig is.

Met de optionele achterasbesturing en de bijbehorende, directere stuurverhouding op de vooras, reageert de nieuwe E-Klasse bijzonder wendbaar en tegelijkertijd stabiel. De stuurhoek bij de achteras is 4,5°. Dit verkleint de draaicirkel tot 90 cm.

Infotainment

De rekenfuncties van domeinen die voorheen gescheiden waren, vinden plaats in één processor. De displays en het MBUX infotainmentsysteem delen zo een nieuwe centrale boordcomputer. Deze koppeling verbetert de prestaties, omdat de data aanzienlijk sneller kan worden verzonden.

De nieuwe E-Klasse krijgt het entertainmentpakket (MBUX entertainment plus. Het omvat Mercedes me connect-services en een datapakket van een externe provider. Afhankelijk van het land wordt een communicatiemodule gebruikt met 5G als transmissietechnologie. De mobiele telefoonstandaard 5G maakt veel hogere datasnelheden mogelijk dan LTE/UMTS1.

Digitale voertuigsleutel nu beschikbaar voor iPhone en Apple Watch

Met de digitale voertuigsleutel kan de E-Klasse door de bestuurder met een geschikt apparaat worden gestart en vergrendeld. Ook key sharing is mogelijk: via verschillende digitale kanalen kunnen familieleden of vrienden worden uitgenodigd om de E-Klasse te gebruiken. Daarbij kan de eigenaar van het voertuig verschillende rechten toekennen, waarbij alleen toegang tot het voertuig wordt verleend of ook toestemming wordt gegeven om te rijden.

Het voertuig kan meerdere gebruikers tegelijk herkennen en de digitale voertuigsleutel kan door maximaal zestien personen worden gedeeld. In de landen waar Mercedes me connect-services beschikbaar zijn, maakt de voorbereiding voor de digitale voertuigsleutel deel uit van het KEYLESS GO-comfortpakket. Deze uitrustingscombinatie is in de nieuwe E-Klasse leverbaar vanaf het premium pakket.

Muziek wordt zichtbaar

Met de nieuwe actieve sfeerverlichting met soundvisualisatie kunnen de inzittenden van de nieuwe E-Klasse muziek met drie zintuigen beleven: muziek en geluiden uit films of apps kunnen worden beluisterd (optioneel met Dolby Atmos-technologie), gevoeld (door middel van klankresonerende transducers van het optionele Burmester 4D-surround sound system) en nu ook 'gezien'. De visualisatie vindt plaats op de lichtband van de actieve sfeerverlichting (optie). Deze loopt in de E-Klasse voor het eerst door het gehele voertuig. Zo kunnen snelle opeenvolgingen van beats snelle lichtveranderingen veroorzaken, terwijl vloeiende ritmes zacht in elkaar overlopende lichtstemmingen creëren.

Op het optionele voorpassagiersdisplay kan de voorpassagier dynamische content bekijken, zoals tv of videostreaming, zelfs wanneer de bestuurder achter het stuur ook deze richting op kijkt. Het display is namelijk schakelbaar. De geavanceerde, camera-gebaseerde privacyfunctie vermindert de helderheid ervan en daarmee het risico op afleiding van de bestuurder.

Nieuwe apps van derden plus selfie- en videocamera

De software-experts van Mercedes-Benz hebben een nieuwe compatibiliteitslaag ontwikkeld die de installatie van apps van derden mogelijk maakt. De volgende apps zijn via één user interface beschikbaar op het centrale display bij de introductie van de E-Klasse2: het entertainmentplatform 'TikTok', de game 'Angry Birds', de samenwerkingsapp 'Webex', de office-app 'Zoom' en de browser 'Vivaldi'. Daarnaast biedt het entertainmentportal ZYNC (optie) videostreaming, on-demand content, interactieve ervaringen, lokale videoprogramma's, sport, nieuws, games en nog veel meer op het centrale display en voorpassagiersdisplay.

Ook nieuw is een selfie- en videocamera (onderdeel van het optionele MBUX Superscreen) bovenop het dashboard. Als het voertuig stilstaat, kan de bestuurder3 met een videobeeld deelnemen aan online conferenties via bijvoorbeeld 'Webex' en persoonlijke foto's en video's maken. MBUX biedt ook meer bedieningsgemak. Met de functie 'Just Talk' kan de intelligente spraakbediening nu ook worden geactiveerd zonder het trefwoord "Hey Mercedes". Als de functie wordt geactiveerd, verschijnt er een rood microfoonsymbool in het display. Dit geeft aan dat het voertuig klaar is en wacht op commando's.

Rijassistentiesystemen, waarvan sommige zijn doorontwikkeld

Tot de rijassistentiesystemen waarmee de E-Klasse standaard13 is uitgerust behoren ATTENTION ASSIST, de actieve remassistent, de actieve spoorassistent, het parkeerpakket met achteruitrijcamera en de snelheidslimietassistent. De status en activiteit van de rijassistentiesystemen worden als schermvullend beeld weergegeven in de assistentiemodus van het bestuurdersdisplay.

In combinatie met de camera biedt ATTENTION ASSIST nu ook via het 3D-bestuurdersdisplay (optie) een waarschuwing als de ogen van de bestuurder enkele seconden niet op de weg gericht zijn. ATTENTION ASSIST kan een afleiding detecteren en de bestuurder zicht- en hoorbaar waarschuwen. Als de bestuurder zijn aandacht nog steeds niet op de verkeerssituatie richt, volgt een tweede waarschuwing en een aanhoudende waarschuwingstoon. Reageert de bestuurder nog steeds niet op de waarschuwing, dan kan het systeem een noodstop in gang zetten via de actieve noodstopassistent.

Het rijassistentiepakket plus wordt ook als optie aangeboden, bijvoorbeeld als onderdeel van het premium pakket. Het pakket bestaat onder meer uit de actieve stuurassistent, die helpt bij het aanhouden van de rijstrook. Behalve op snelwegen kan de E-Klasse nu ook in stadsverkeer en op provinciale wegen automatisch optrekken na tot stilstand te zijn gekomen. Ook nieuw: als de actieve stuurassistent niet meer beschikbaar is omdat de rijstrookmarkeringen niet goed zichtbaar zijn, signaleert hij dit aan de bestuurder met een vibrerend stuurwiel.

Carrosserieconcept en gecoördineerde veiligheidssystemen

Het veiligheidsconcept van de E-Klasse is gebaseerd op een carrosserie met een bijzonder stijve passagierscel en specifiek vervormbare crashstructuren. De veiligheidssystemen, bijvoorbeeld de veiligheidsgordels en de airbags, zijn hier specifiek op afgestemd. Bij een ongeval kunnen ze zo worden geactiveerd dat hun beschermende werking voor de inzittenden wordt aangepast aan de situatie.

Naast de airbags voor de bestuurder en voorpassagier is ook een kniebag aan de bestuurderszijde standaard. Deze kan de benen beschermen tegen contact met de stuurkolom of het dashboard bij een ernstige frontale botsing. De standaard windowbags kunnen het risico van een botsing van het hoofd met de zijruit of indringende voorwerpen verminderen. Bij een ernstige frontale botsing strekt de windowbag aan de kant van de botsing zich van de A- tot de C-stijl uit als een gordijn over de voor- en achterzijruiten. Als over de kop slaan wordt gedetecteerd, kunnen de windowbags aan beide zijden worden geactiveerd. Naast het hoofdbeschermingssysteem kunnen de sidebags bij een ernstige botsing van opzij ook de borstkas bedekken - ook op de buitenste achterzitplaatsen (optie).

De nieuwe E-Klasse is, afhankelijk van het land waarin deze wordt verkocht, ook uitgerust met een middenairbag. Pyrotechnische gordelspanners en gordelkrachtbegrenzers zijn standaard op alle buitenste zitplaatsen.

Grondstofbesparende materialen

Tal van onderdelen van de E-Klasse zijn deels gemaakt van grondstofbesparende materialen (recyclaten en hernieuwbare grondstoffen). Voor de basisstoelen van de E-Klasse wordt bekleding gebruikt van ongeverfde alpacawol in combinatie met een gerecycled materiaal. In het schuim van de stoelen worden voor het eerst gecertificeerde gerecyclede grondstoffen gebruikt volgens de 'massabalansbenadering', en hun eigenschappen verschillen niet van die van grondstoffen die uit ruwe olie worden geproduceerd. Op deze manier kan de behoefte aan fossiele grondstoffen worden verminderd, terwijl de productkwaliteit behouden blijft.

Productie met neutrale CO2-balans in de fabriek in Sindelfingen

Sinds 2022 produceert Mercedes-Benz in alle eigen fabrieken wereldwijd met een neutrale CO2-balans. De extern opgewekte elektriciteit is uitsluitend afkomstig van hernieuwbare energiebronnen en dus CO2-vrij. Daarnaast wil de fabrikant de opwekking van hernieuwbare energie op zijn locaties vergroten. Er wordt dan ook geïnvesteerd in een verdere uitbreiding van het gebruik van fotovoltaïsche energie op de gehele locatie Sindelfingen tegen eind 2024. Ook ligt op de locatie Sindelfingen de focus op het voortdurend verminderen van het waterverbruik en de hoeveelheid geproduceerd afval.