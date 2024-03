Mercedes-AMG introduceert E53

Om ruimte te besparen is de 120 kW elektromotor geïntegreerd in de AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie. De hoge vermogensdichtheid van de hybrid-krachtbron wordt bereikt door de synchrone technologie van de permanent bekrachtigde interne rotor. Het maximumkoppel van 480 Nm van de elektromotor is beschikbaar vanaf de eerste omwenteling en belooft al bij het wegrijden veel souplesse. De 400V tractieaccu heeft een bruto capaciteit van 28,6 kWh en is achterin onder de bagageruimtebodem geplaatst. De dagelijks bruikbare energie-inhoud is met 21,22 kWh geringer, omdat een deel van de energie altijd wordt gereserveerd voor "boosten" en dus voor dynamisch rijden. Desondanks maakt de HV-accu een elektrische actieradius van meer dan 100 km mogelijk.

Voor het laden met wisselstroom is een 11 kW boordlader aanwezig. Daarnaast is optioneel een 60 kW DC-snellader voor gelijkstroom leverbaar. Hiermee kan de accu in ongeveer 20 minuten van 10 tot 80 procent worden geladen. Het recuperatievermogen bedraagt maximaal 120 kW. In de modus DAuto selecteert het systeem automatisch het niveau van het recuperatievermogen afhankelijk van de verkeerssituatie. Als de bestuurder zelf invloed wil uitoefenen op het recuperatievermogen, dan kan dat in drie standen met behulp van paddles achter het stuurwiel. In de modus D- ervaart de bestuurder rijden met een pedaal: als de voet van het gaspedaal wordt gehaald, remt het voertuig volledig elektrisch zo sterk af, dat de hydraulische voetrem vaak niet eens nodig is.

De basis voor de aandrijving wordt gevormd door de beproefde 3,0 liter zes-in-lijn AMG-turbomotor. In de E53 HYBRID 4MATIC+ levert deze een vermogen van 330 kW (449 pk). Vergeleken met de vorige uitvoering in de E53 van de W213-serie betekent dit een toename van 10 kW (14 pk). Tal van software- en hardwaremaatregelen dragen bij aan het prestatieniveau. Hiertoe behoren een nieuwe twin-scroll uitlaatgasturbo met een hogere laaddruk (1,5 bar in plaats van 1,1 bar zoals voorheen). De update omvat ook nieuw geprogrammeerde software, een extra frontkoeler en een wielkastkoeler.

Versterkte carrosserie

Om rekening te houden met het hoge dynamische potentieel van de aandrijflijn, is de carrosserie herzien met tal van aanpassingen. Een veerpootbrug tussen de veerpootbevestigingen van de voorwielophanging maakt het front stijver en daarmee een grotere dwarsdynamiek mogelijk. Het afschuifpaneel onder de motor verhoogt de stuurprecisie door geringere torsie van de vooras. Het is via extra dwarsverbindingen verbonden met de langsdragers. Op de achteras zorgen extra dwarsverbindingen van de langsdragers naar achteren toe voor meer stabiliteit en rijprecisie.

AMG designelementen

De Mercedes-AMG E53 HYBRID 4MATIC+ is te herkennen aan vele speciale designelementen. De AMG-specifieke grille met verticale lamellen is standaard verlicht. Bredere voorspatschermen (+11 mm vergeleken met de Mercedes-Benz E-Klasse) maken plaats voor de grotere spoorbreedte op de vooras. De krachtig gevormde buitenste luchtinlaten, elk met twee verticale vinnen, en de centrale A-wing kenmerken de AMG-specifieke voorskirt. De grote centrale onderste inlaat leidt de lucht naar de extra AMG-frontkoeler. Er is ook een externe opening voor de wielkastkoeler.

Het zijaanzicht wordt gekenmerkt door vloeiend gevormde oppervlakken zonder naden of randen en verzonken portiergrepen. AMG-specifieke dorpelverbreders verbinden de twee wielkasten visueel. De lichtmetalen velgen, die bijna strak op de carrosserie aansluiten, stralen kracht en dynamiek uit. De smalle, horizontaal verbonden led-achterlichten met duidelijke en markante graphics in gestileerde Mercedes-ster-signatuur zijn nauwkeurig geïntegreerd in de achterzijde. Dit geeft het voertuig structuur en benadrukt de breedte. Het sluitstuk wordt gevormd door de AMG-spoilerrand op de achterklep (sedan) en de AMG-achterskirt met diffusor en twee ronde, dubbele uitlaatsierstukken links en rechts.

Hybrid-specifieke badges op de voorspatschermen en aan de achterzijde verwijzen naar de geëlektrificeerde aandrijflijn. De E53 HYBRID 4MATIC+ wordt standaard geleverd met 19 inch lichtmetalen velgen. Optioneel zijn 20 inch lichtmetalen velgen en 21 inch gesmede velgen leverbaar.

Superscreen met voorpassagiersscherm

Standaard beschikt de E53 HYBRID over een specifiek, van achteren verlicht sierdeel van grijs openporig essenhout met AMG-logo. Optioneel is het MBUX Superscreen met voorpassagiersscherm leverbaar. Het MBUX multimediasysteem biedt AMG-specifieke weergaven en functies, evenals de extra, exclusieve menu-content AMG Performance en AMG TRACK PACE (optie). Daarbij komen de hybrid-specifieke weergaven en functies. Dit omvat het laadmenu en displays in het combi-instrument en op het multimediascherm. Deze geven informatie over onder andere de laadstatus en temperatuur van de HV-accu en de elektrische actieradius.

Tot de standaarduitrusting behoren elektrisch verstelbare AMG-sportstoelen. Deze zijn bekleed met lederlook ARTICO / microvezel MICROCUT met rode contrastsiernaden in combinatie met een specifiek AMG-dessin. Optioneel zijn elektrisch verstelbare AMG Performance-stoelen leverbaar. De basisuitrusting omvat ook het AMG Performance-stuurwiel in nappaleder met AMG-stuurwieltoetsen.

Vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+

De standaard vierwielaandrijving belooft optimale tractie. Het claimt een hoge mate van rijstabiliteit en rijveiligheid op zowel droge als natte of besneeuwde wegen. Een elektromechanisch geregelde koppeling verdeelt de aandrijfkracht in elk rijprogramma variabel over de voor- en achteras.

AMG RIDE CONTROL-onderstel met adaptief verstelbare demping

Het staalgeveerde AMG RIDE CONTROL-onderstel met adaptief verstelbare demping is door het AMG-ontwikkelingsteam met nieuwe hard- en software speciaal ontwikkeld en afgestemd op de vereisten van de E53 HYBRID 4MATIC+. De onafhankelijke vooras heeft een grotere spoorbreedte dan het Mercedes-Benz model. Op de achteras zorgen de stijvere elastokinemetica van de rubbersteunen, die de onafhankelijke draagarmen met de assteun verbinden, voor een grotere spoor- en camberstabiliteit.

De demping op elk wiel past zich aan de rijsituatie en het wegdek aan. Dit gebeurt snel en nauwkeurig met behulp van aparte kleppen voor de trek- en compressierichtingen in de dempers. De karakteristiek van de demper kan van tevoren worden geselecteerd in drie niveaus: Comfort, Sport en Sport+, waardoor een onderscheid mogelijk is tussen langeafstandscomfort en sportieve rijdynamiek.

Het AMG-sportremsysteem beschikt over inwendig geventileerde remschijven in de maat 370 x 36 mm op de vooras en vaste remklauwen met vier zuigers. Op de achteras zijn remschijven in de maat 360 x 26 mm gemonteerd met zwevende remklauwen met één zuiger.

Een ander onderdeel is de elektromechanische rembekrachtiger. Deze zorgt ervoor dat het remsysteem op efficiënte wijze elektrische recuperatie combineert met het hydraulische remsysteem. Afhankelijk van de rijsituatie en de rembehoefte regelt het vacuümonafhankelijke remsysteem automatisch de flexibele overgang tussen hydraulisch remmen en elektrisch recupereren. Hierdoor kan het maximale recuperatievermogen vaker en over een langere periode worden bereikt. Daartoe vermindert het systeem vermindert op variabele wijze het remvermogen van het hydraulische remsysteem, zelfs bij een constante pedaaldruk, om een hoog niveau van recuperatie te behouden naarmate de snelheid afneemt.

Actieve achterasbesturing

Afhankelijk van de snelheid sturen de achterwielen in tegengestelde richting van de voorwielen (tot 100 km/h) of in dezelfde richting (boven 100 km/h). Het systeem maakt dus zowel een wendbaar als een stabiel rijgedrag mogelijk. De toespoorverandering bedraagt 0,7 graden (parallel sturen) tot 2,5 graden (tegengesteld sturen).