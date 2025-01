Mercedes-Benz E-Klasse

Mercedes-Benz E-Klasse is veiligste in zijn soort

22 januari 2025 - De Mercedes-Benz E-Klasse is door Euro NCAP bekroond met de overkoepelende veiligheidstitel Best Performer in 2024. Dat betekent dat de E-Klasse de veiligste auto is die afgelopen jaar door de gerenommeerde veiligheidsinstantie is getest.