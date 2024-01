Het uiterlijk verraadt al veel. De EQE is min of meer door de windtunnel vormgegeven. De E-Klasse daarentegen oogt als een klassieke Mercedes-Benz met een lange motorkap, een prominente grille en een voorname uitstraling. Alhoewel de nieuwe E-Klasse strakker is gelijnd dan de vorige generatie, is dit een evolutie zodat het vertrouwde ontwerp herkenbaar blijft.

Ruimte

De nieuwe E-Klasse (intern bekend als "W214") is korter dan de vorige generatie, terwijl de wielbasis is toegenomen. En juist dat laatste is bepalend voor de binnenruimte. De ruimte voorin is goed en dankzij de vele verstelmogelijkheden is het zitcomfort uitstekend. De testauto is uitgevoerd in AMG-lijn en daarbij horen voorstoelen die vanwege hun vorm en harde schelp een flinke hap van de ruimte achterin afsnoepen. Wie de E-Klasse wil inzetten voor personenvervoer doet er daarom verstandig aan de voorstoelen met zorg uit te kiezen.

Overdreven gezegd is de EQE een computer op wielen. De E-Klasse daarentegen blijft trouw aan de klassieke stijl van Mercedes-Benz met veel leder en chroom (en zwarte panelen voor de AMG Line). Het dashboard is van links tot rechts gevuld met beeldschermen. Echter, deze vormen geen geheel en daarom kon toch de klassieke vorm van een Mercedes-Benz-dashboard behouden blijven. Bovendien wordt lang niet alles bediend middels deze beeldschermen; er zijn nog fysieke schakelaars voor veelgebruikte functies.

Uitrusting

Ieder beeldscherm heeft een eigen functie. Het scherm achter het stuurwiel staat iets hoger en toont gegevens met betrekking tot het rijden. Het grootste deel van deze informatie wordt overigens ook getoond in het head-up display. Het centrale beeldscherm wordt gebruikt voor het audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Het scherm helemaal rechts is bedoeld voor de passagier, zodat hij/zij onderweg film kan kijken of aan een video-vergadering kan deelnemen. Tenslotte loopt een verlichte rand van het ene portier onder de voorruit door naar het andere portier. Ook deze lichtbalk wordt gebruikt om te communiceren, onder andere door rood op te lichten bij gevaar of door op de maat te knipperen met de muziek.

Deze veelheid van informatie is aanvankelijk overrompelend, vooral bij rijden in het donker. Echter, de meeste functies zijn door de gebruiker aan te passen en/of uit te schakelen. Dan is het juist een voordeel dat de bestuurder kan kiezen welke informatie hoe en waar wordt getoond. Naast de gebruikelijke functionaliteit biedt Mercedes-Benz ook een zogenaamde "Energizing" programma aan. Hierbij wordt op lange ritten ontspanning aangeboden in de vorm van stoelmassage en rustgevende muziek. Dit is in de testauto (en eerder gereden modellen van Mercedes-Benz) niet als "gimmick", maar als daadwerkelijk zinvol ervaren.

„Kenmerkend voor het weggedrag van de E-Klasse is een enorme grandeur“

Toch gaat de speciale vermelding naar het audiosysteem van Burmester. De klank ervan is glashelder en de ruimtelijkheid uitmuntend. Ondanks de enorme dynamiek vermoeit het geluid nooit. Voor de E-Klasse is het systeem uitgebreid met Dolby Atmos. Alhoewel dat spectaculair klinkt, is de vraag hoe zinvol dit is aangezien er weinig bronmateriaal is.

Veiligheid

Mercedes-Benz voldoet aan alle eisen die de Europese Unie vanaf 2024 stelt op het gebied van veiligheid. Dat betekent dat iedere slordigheid van de bestuurder direct wordt afgestraft met betuttelende waarschuwingen. En net als bij andere merken zijn die waarschuwingen vaak onterecht omdat bijvoorbeeld borden voor een parallelweg zijn gelezen. Echter, het is allemaal in één beweging uit te schakelen dankzij een "snelkoppeling" bovenin het beeldscherm.

Optioneel is de E-Klasse te voorzien van de laatste generatie van "digital light" en de effectiviteit hiervan is verbluffend. De E-Klasse wist afgelegen wegen zo helder en natuurlijk te verlichten dat het leek alsof er aan beide kanten lantaarnpalen stonden, maar in feite kwam alles van de razendslimme matrixverlichting. Wanneer ander verkeer wordt gedetecteerd dimt de E-Klasse slechts een deel van de bundel, waardoor deze zee van licht altijd beschikbaar is. Kortom: een aanrader!

Plug-in hybride

Net als de vorige E-Klasse is ook deze nieuwe generatie leverbaar als plug-inhybride (ook wel bekend als "PHEV" voor plug-in hybrid electric vehcile). Dit betreft een combinatie van een benzine- en elektromotor van de vierde generatie. Zonder op de theorie in te gaan zijn met deze nieuwe generatie de prestaties fractioneel afgenomen, terwijl het verbruik spectaculair is gedaald. Tijdens deze test is het remmen, en dus terugwinnen van energie, als "houterig" ervaren omdat steeds een lichte trilling door de auto ging.

In theorie kan de "E300e" een afstand van 100 km geheel elektrisch afleggen. In de praktijk bij lage temperaturen was dat steeds 85 km. In de elektrische modus gedraagt de E-Klasse zich niet als elektrische auto. Het motorvermogen is merkbaar gering en tijdens accelereren is licht voelbaar dat wordt geschakeld (een elektrische auto heeft in de regel geen versnellingsbak).

Wanneer de 2.0 liter viercilinder benzinemotor de aandrijving overneemt gaat dat zonder schokken en is geen verschil in motorvermogen merkbaar. Alhoewel het motorgeluid wordt gesmoord, is het wel degelijk hoorbaar. Tevens is duidelijk dat de elektromotor altijd hetzelfde vermogen levert, terwijl de benzinemotor bij een oplopend toerental juist steeds gretiger wordt. Deze hybride is dus levendiger bij gebruik van de verbrandingsmotor. Wanneer de beide motoren de krachten bundelen is de E300e een meer dan vlotte auto.

Toch is het het verstandigste om de keuze voor de aandrijving aan de elektronica over te laten. Door in het navigatiesysteem de bestemming in te geven bepaalt de computer wanneer welke krachtbron het meest efficiënt is. Desondanks blijft plug-inhybride rijden als elektrisch rijden voor gevorderden, want de techniek komt alleen tot zijn recht wanneer iedere rit zorgvuldig wordt gepland en op iedere bestemming consequent wordt opgeladen. Laden van 0 naar 100% kostte in de praktijk steeds zo'n 2 à 3 uur. Het energieverbruik van de elektromotor is relatief hoog met 20 kWh per 100 km.

Weggedrag

Kenmerkend voor het weggedrag van de E-Klasse is een enorme grandeur. Hier verschilt de E-Klasse niet alleen van andere grote sedans, maar ook van de EQE. Bij de EQE zitten de rijkwaliteiten in de basis dankzij het lage zwaartepunt van de batterijen.

De E-Klasse dankt zijn comfort aan een veelheid van systemen die samen onvolkomenheden voorkomen of corrigeren. Daarom voelt de E-Klasse aanvankelijk kunstmatig. Vooral de meesturende achterwielen en licht kantelende voorwielen zorgen echt voor een ander stuurgevoel. Daar staan extra stabiliteit op hoge snelheid en enorme wendbaarheid in de stad tegenover. Gaandeweg went dit alles en is het juist heerlijk om te voelen hoe het mechaniek het rijden makkelijker en comfortabeler maakt. Na enkele dagen sturen wil de chauffeur zelfs niets anders meer! Precies dat is waarom een nieuwe E-Klasse, ondanks zijn traditionele concept, nog steeds volop bestaansrecht heeft.

Conclusie

Wat is de waarde van de traditionele E-Klasse nu Mercedes-Benz in hetzelfde segment een uiterst innovatieve EQE biedt? Precies die traditie! Niet iedereen voelt zich prettig bij een computer op wielen met een uitstraling van een auto uit de toekomst. Daarom houdt de E-Klasse vast aan het vertrouwde concept van grootsheid, mechanische aandrijving en traditionele vormgeving. Aan dat concept geeft het echter wel de meest moderne invulling. Bovendien onderscheidt Mercedes-Benz zich van andere merken door nog meer nadruk te leggen op comfort.

Uiteindelijk is het verschil tussen een grote elektrische sedan en de E-Klasse als het verschil tussen een bungalow en een villa, padel en tennis, havermelk en koemelk, internet-ondernemer en vastgoed-ondernemer. Kortom: het verschil tussen de nieuwe klasse en de gegoede klasse.