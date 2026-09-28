Innovatie is niet nieuw voor de Lexus ES. Het model was altijd de belichaming van zijn tijd. De ES uit de jaren '80 was hoekig en brutaal. Van daaruit werd het model steeds scherper gelijnd. De grille bepaalde steeds sterker het karakter, waarbij de zevende generatie van de ES een zogenaamde "spindle grille" had met centrische lamellen. De hier gereden achtste generatie is alleen nog leverbaar als hybride en als volledig elektrische auto. Een grille is daarom niet langer noodzakelijk en om toch het beeldbepalende element te behouden zit de zwierige lijn nu in de motorkap.

Een grille met vele kleine, gedraaide lamellen is dus vervangen door welgeteld twee sierlijke lijnen op de motorkap en dat is kenmerkend voor de stijl van de nieuwe ES. Het lijnenspel is elegant in al zijn eenvoud, waardoor het model wederom perfect in het tijdsbeeld past.

Uitnodigende cabine

Ook de cabine werd gaandeweg minder weelderig en meer elegant. Door technische elementen af te wisselen met bijna organische vormen heeft het interieur van de ES een moderne en tegelijktijd uitnodigende uitstraling. Zo heeft de hier gereden Executive Line deurpanelen met bamboe-elementen en subtiele indirecte verlichting. Dit kan als sober worden ervaren omdat overdaad de norm is in dit segment. Omgekeerd is de sfeer in het interieur rustgevender en alleen dat al kan een reden zijn om voor de ES te kiezen.

De ES volgt ook de trend door te kiezen voor minder knoppen en meer beeldschermen. Althans, zo lijkt het! Wanneer de ES is uitgeschakeld zijn slechts twee beeldschermen en een handjevol knoppen zichtbaar. Zodra het contact wordt ingeschakeld, wordt de middelste rand van het dashboard van achteren verlicht waardoor uiteindelijk toch knoppen zichtbaar zijn. Nog een fraai detail: het beeldscherm achter het stuurwiel heeft een onregelmatige vorm (geen rechthoek) en wordt toch tot de randen benut.

Gezien de lengte van ruim 5 meter zal het niet als een verrassing komen dat de ruimte voor- en achterin riant is. Niet voor niets is er een topuitvoering met zogenaamde "ottoman"-stoelen achterin die kan worden ingezet als auto met chauffeur.

Technologie en platform

In het intro van dit verslag werd gesproken van een nieuw platform en dat houdt veel meer in dan alleen een bodemplaat. Voortaan is de Lexus ES een "software defined vehcile" waarbij alles wat door de computer kan worden bestuurd ook door de computer wordt bestuurd. Moederbedrijf Toyota heeft hiervoor een eigen besturingssysteem ontwikkeld, zodat het onafhankelijk is van derden en de privacy gewaarborgd is. Dankzij de software gebaseerde opzet kan de ES tot in lengte van jaren worden voorzien van nieuwe functionaliteit en/of kunnen fouten worden hersteld zonder de dealer te bezoeken.

„hoe langer de proefrit duurde hoe meer de eenvoud, verfijning en oog voor detail werden gewaardeerd“

Het gecombineerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem deelt de techniek met Toyota, maar de weergave is geheel in de stijl van Lexus. Een audiosysteem van specialist Mark Levinson is standaard. Echter, afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau heeft het 10 of 17 luidsprekers en het verschil tussen beide is overduidelijk. Het basissysteem klinkt prima, maar wederom ontbreekt de overdaad die gebruikelijk is in deze prijsklasse.

Elektrische auto

De Lexus ES is leverbaar als volledig elektrische auto en als hybride. Lexus verkiest naar eigen zeggen rijeigenschappen boven imposante specificaties. Daarom is de ES 350e voorzien van een 224 pk / 269 Nm sterke elektromotor. Deze drijft de voorwielen aan omdat met name de Japanse consument daar de voorkeur aan geeft. De combinatie van voorwielaandrijving en een bescheiden motorvermogen geeft de ES een heel ander karakter dan de directe tegenstrevers. Deze Lexus is terughoudend en wil het rijden zo makkelijk en economisch mogelijk maken. De prestaties zijn ruim voldoende, maar verwacht niet de verpletterende overmacht van sommige concurrenten. Tegelijkertijd zijn compacte elektrische auto's al zo stil en comfortabel, dat het verschil met grotere auto's steeds kleiner wordt.

Lexus belooft daarom een gemiddeld verbruik van 14.8 kWh per 100 km en daar zouden zelfs auto's uit een lagere klasse zich niet voor schamen. Echter, omdat de 350e bijna met tegenzin lijkt te presteren moest steeds nadrukkelijk worden aangedrongen om vlot door te rijden. Daarom kwam het testverbruik uit op een iets hogere 15.4 kWh per 100 km met een daadwerkelijke actieradius van 474 km (tegenover 575 km volgens de fabriek). Opladen kan met een snelheid van maximaal 150 kW en ook dat is uiterst bescheiden. Volgens Lexus is een sterkere omvormer veel zwaarder en dat zou de rijeigenschappen negatief beïnvloeden. Volgens Lexus zouden de meeste elektrische auto's worden opgeladen wanneer ze niet in gebruik zijn ('s nachts, tijdens het werk, etc.) en is snelladen iets wat slechts incidenteel gebeurt. Autozine is het hier niet mee eens, want auto's in dit segment zijn bedoeld voor het afleggen van zeer lange afstanden en dan is tussentijds opladen noodzakelijk

Hybride

Lexus heeft nog maar weinig ervaring met het bouwen van elektrische auto's, terwijl het al decennia hybrides bouwt. En dat is te merken! De ES 300h zet zich veel vlotter en gewilliger in beweging dan de elektrische variant. Bovendien klopt de reactie op het gaspedaal veel beter met de manier waarop het vermogen wordt opgebouwd. Ook als het gaat om remmen en sturen is de hybride veel beter in balans met zichzelf. Dit is het gevoel dat alleen kan komen van vele jaren verfijnen en verbeteren.

In vergelijking met andere hybrides springt de benzinemotor vaak bij. Zodra het gaspedaal ook maar iets steviger wordt ingetrapt, is het met de rust gedaan en klinkt het weinig inspirerende geluid van de 2.5 liter viercilinder. Deze is geheel afgestemd op het samenwerken met de elektromotor en zoiets simpels als het aanpassen van het motorgeluid zou ten koste van het verbruik gaan. Zowel de benzine- als de elektromotor zijn overgenomen van de vorige ES. Het verschil zit in de batterij (nu lithium-ion) en de software. Het resultaat is 11% minder uitstoot, 2% minder gewicht en 12% meer vermogen. Het testverbruik kwam uit op 4.4 liter per 100 km en dat is voorbeeldig voor zo'n grote auto.

Weggedrag

De Lexus ES wordt wereldwijd verkocht en wordt per continent aangepast om te voldoen aan de lokale eisen en wensen. De ES die in Europa wordt verkocht zweeft bijvoorbeeld niet boven de weg en heeft geen zacht onderstel. Wanneer kalm wordt gereden, cijfert de ES zichzelf weg en is dit een auto die het rijden zo makkelijk mogelijk maakt. Het afleggen van lange afstanden verloopt daarom zo gemakkelijk, dat de inzittenden bijna vergeten dat ze reizen.

Wanneer vlotter wordt gereden blijkt waarom de technici zoveel werk hebben gemaakt van gewichtsbesparing, ondersteltechniek en zithouding. Het bewijst ook dat een sedan van nature een veel beter weggedrag heeft dan een SUV. Alhoewel de ES absoluut geen sportwagen is, laat de auto zich uiterst precies besturen. Dat gevoel van controle is een zeldzaamheid bij auto's in dit segment en zorgt voor een superieur gevoel.

Conclusie

De Lexus ES gaat altijd met zijn tijd mee. Daarom is de nieuwe generatie leverbaar als hybride en als volledig elektrische auto. In de praktijk zijn er grote verschillen tussen beide varianten. De elektrische ES350 rijdt goed, presteert voldoende en is zeer zuinig. De hybride presteert niet alleen veel beter, maar is ook beter met zichzelf in balans (reactie op remmen, sturen, accelereren). Hierin is duidelijk merkbaar dat Lexus al decennia ervaring heeft met hybride aandrijflijnen en juist net is begonnen met elektrische auto's.

Als het gaat om het weggedrag weet de ES comfort en dynamiek bovengemiddeld goed te combineren. En toch heeft deze auto een ongebruikelijk ingetogen karakter. Aanvankelijk lijkt het alsof de ES daarom minder waar voor zijn geld biedt. Echter, hoe langer de proefrit duurde hoe meer de eenvoud, verfijning en oog voor detail werden gewaardeerd. Kortom: (h)eerlijk duurt het langst.