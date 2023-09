Mercedes-Benz maakt prijs E-Klasse bekend

De nieuwe E-Klasse heeft de proporties van een klassieke sedan: de korte overhang voor en de lange motorkap worden gevolgd door een ver naar achteren geplaatst 'greenhouse' (cabine). Een Black Panel-achtig oppervlak verbindt de grille met de koplampen. Dit inzetstuk in hoogglanzend zwart doet visueel denken aan de Mercedes-Benz modellen met EQ-technologie. De nieuwe E-Klasse beschikt standaard over DIGITAL LIGHT met als optie de projectiefunctie en biedt een onderscheidend dag- en nachtdesign. Powerdomes accentueren de motorkap.

En profil komen de proporties en het kenmerkende 'cab-backward'-design goed tot hun recht. De verzonken portiergrepen die bekend zijn van de luxemodellen van Mercedes-Benz zijn standaard. De twee afzonderlijke karakterlijnen op de flanken benadrukken het sportieve karakter. Kenmerken van de achterzijde zijn de tweedelige led-achterlichten met een nieuwe contour en een bijzonder design: het stermotief in beide lichtunits voor een uniek dag- en nachtdesign.

Net als de Limousine (sedan) zet de Estate niet alleen de lange modelhistorie van de klassieke E-Klasse voort, maar slaat hij met zijn nieuwe design ook een brug naar de avantgardistische trendsetters met EQ-technologie. Evenwichtige proporties maken deel uit van het uiterlijk van een traditionele Estate. Ze worden gedefinieerd door de korte overhang voor, de lange motorkap met powerdomes, de langere wielbasis en de evenwichtige overhang achter.

MBUX Superscreen

Het dashboard speelt een belangrijke rol in de digitale beleving in het interieur. Als de E-Klasse is uitgerust met het optionele voorpassagiersdisplay, strekt het grote glazen oppervlak van het MBUX Superscreen zich uit tot het centrale display. Het bestuurdersdisplay is optisch daarvan losgekoppeld en bevindt zich in het gezichtsveld van de bestuurder. De modellen zonder voorpassagiersdisplay hebben een groot sierdeel dat doorloopt tot in het midden. Visueel los daarvan lijkt het centrale display te zweven boven het holle oppervlak van dit sierdeel.

De voorkant van het dashboard wordt verlicht door de lichtband van de actieve sfeerverlichting. Deze loopt in een wijde boog van de voorruit, langs de A-stijlen tot in de portieren. Dit creëert een royaal gevoel van ruimte. Een ogenschijnlijk vrij zwevend bedieningspaneel in het bovenste deel van de portierpanelen sluit optisch aan op het uiterlijk van de glasoppervlakken van de displays.

Ruimte

De bestuurder beschikt over 5 mm meer hoofdruimte dan in het vorige model. De achterpassagiers profiteren vooral van de 2 cm langere wielbasis: de knieruimte en de maximale beenruimte zijn respectievelijk met 10 en 17 mm toegenomen. De elleboogbreedte achterin is nog meer toegenomen: die bedraagt nu 1.519 mm. Dit is een toename met 25 mm en bijna op het niveau van de S-klasse. Het bagageruimtevolume is toegenomen tot 540 liter.

In vergelijking met zijn voorganger is de E-Klasse Estate 28 mm breder geworden. Hierdoor hebben de achterpassagiers meer ruimte: de elleboogruimte achter bedraagt 1.519 mm - 25 mm meer dan voorheen. De wielbasis is met 22 mm toegenomen tot 2.961 mm. Hierdoor profiteren de passagiers op de achterbank van meer knieruimte (84 mm; plus 9 mm) en beenruimte (934 mm; plus 15 mm). De laadruimte kan worden uitgebreid van 615 liter tot maximaal 1.830 liter. In de plug-in hybrid is de laadruimte 460-1.675 liter en ook daar is de laadvloer vlak. De achterbankleuning kan in een 40:20:40-verhouding worden gedeeld en neergeklapt. De bediening vindt plaats met twee drukknoppen aan de linker- en rechterkant van de achterbankleuning.

De E-Klasse Estate is standaard uitgerust met de EASY PACK-achterklep. De achterklep opent en sluit met één druk op de knop: met de knop op de contactsleutel, de schakelaar in het bestuurdersportier of de ontgrendelingshendel op de achterklep. De bagageafdekking (rollo) en het scheidingsnet (beide standaard) zijn tweedelig. Ze hebben elk hun eigen cassette.