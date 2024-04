Mercedes-AMG prijst E53 hybrid

De Limousine en Estate zijn beide standaard uitgerust met de AMG SPEEDSHIFTTCT 9G-transmissie, de actieve achterasbesturing en het staalgeveerde AMG RIDECONTROL-onderstel met adaptief verstelbare demping. Ook standaard zijn deunilakken poolwit en zwart of de metallic-lakken obsidiaanzwart,hightechzilver, verdezilver, grafietgrijs, velvetbruin en nauticblauw.

In het interieur valt het E53 HYBRID-specifieke, van achteren verlichtesierdeel in grijs openporig essenhout met AMG-logo op. Het multimediasysteemMBUX biedt niet alleen AMG-specifieke aanduidingen en functies, maar ookAMG-exclusieve content. De elektrisch verstelbare AMG-sportstoelen zijneveneens standaard. Ze zijn bekleed met lederlook ARTICO/microvezel MICROCUTmet rode contrastsiernaden en AMG-specifiek stoeldessin. Als optie zijn deelektrisch verstelbare AMG Performance-stoelen leverbaar. Ook het AMGPerformance-stuurwiel in nappaleder met AMG-stuurwieltoetsen behoort tot destandaarduitrusting.

Edition 1

Vanaf de introductie is de nieuwe E53 HYBRID 4MATIC+ een jaar lang leverbaarals exclusieve 'Edition 1'. De 'Edition 1' is leverbaar voor eenconsumentadviesprijs vanaf € 150.241 voor de sedan en € 152.810 voorde Estate. Er is keuze uit de lakken MANUFAKTUR alpinegrijs uni of MANUFAKTURopaalwit magno (optie). De flanken van deze uitvoering worden visueel verlengdmet een folie met zwarte sierstrepen. De 21 inch kruisspaaks gesmede AMG-velgenzijn matzwart met glansgedraaide velgranden. De wielnaafdoppen zijn voorzienvan een 'Edition'-label met lauwerkrans. Ook de zwarte remklauwen met witteAMG-logo's passen bij de donkere aanblik.

De 'Edition 1' is eveneens standaard uitgerust met AMG-nightpakket enAMG-nightpakket II. Elementen zoals de frontsplitter en de sierlijsten op debovenkant van de portieren en op de ruitframes zijn hier uitgevoerd inhoogglanzend zwart. Samen met de dubbele uitlaatsierstukken in hoogglanzendzwart zorgt dit voor sterke contrasten. Daarnaast is er het warmtewerende,donkergetinte glas voor de achterruit en de achterzijruiten. HetAMG-nightpakket II omvat elementen in zwartchroom, namelijk de spijlen en derand van de grille alsmede de sierlijsten en badges op de voorspatschermen.Daarnaast zijn de portiergrepen, de sierlijst op de achterklep, detypeaanduiding en de Mercedes-ster aan de achterzijde ook in zwartchroomuitgevoerd.

De dynamisch visuele indruk wordt versterkt door het AMG-carbonpakketexterieur II. Het pakket bevat onder meer buitenspiegels in carbonlook. Bij deLimousine is de spoilerrand op de achterklep van carbon. De AMG-tankdop inzilverchroom met opschrift 'AMG' benadrukt de speciale status van de 'Edition1'.

Het interieur wordt gekenmerkt door het contrast van zwart en geel. De AMGPerformance-stoelen hebben bekleding in zwart nappaleder met gele siernaden enopschrift 'Edition 1' op de voorste hoofdsteunen. Ze versterken de sportieveuistraling, net als de gele veiligheidsgordels en de exclusieve sierdelen inAMG-carbon met gele siernaden. Het AMG Performance-stuurwiel innappaleder/microvezel MICROCUT met gele siernaden en de AMG-instaplijsten metgeel verlicht opschrift 'AMG' passen hier perfect bij. De finishing touch wordtgevormd door de exclusieve gravure 'Edition 1' in de middenconsole en despecifieke AMG-vloermatten met gele siernaden en opschrift 'Edition 1'. HetMBUX Superscreen met voorpassagiersdisplay is eveneens standaard.

Om het voertuig te beschermen, ontvangt elke klant een op maat gemaakteAMG-indoor car cover met 'Edition1'-logo. Met zijn ademende buitenkant vanscheurbestendig kunstvezelweefsel en de antistatische binnenstof van flanelbeschermt deze het voertuig in de garage tegen stof en krassen.

Motor

De combinatie van de 3,0 liter zescilinder lijnmotor en de permanentbekrachtigde synchrone elektromotor genereert een maximaal systeemvermogen van430 kW (585 pk) en met RACE START 450 kW/612 pk en een maximaal systeemkoppelvan 750 Nm. De acceleratie van 0-100 km/h neemt 3,8 seconden in beslag en detopsnelheid is begrensd tot 280 km/h. Alleen al met de elektrische aandrijvingis een snelheid tot 140 km/h mogelijk. Om ruimte te besparen is de elektromotorvan 120 kW geïntegreerd in de AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie. Hetmaximumkoppel van de elektromotor van 480 Nm is beschikbaar vanaf de eersteomwenteling.