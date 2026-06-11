Mercedes-Benz GLC nu als Business Solution

De GLC is de eerste Mercedes-Benz met het nieuwe design, inclusief de opnieuw ontworpen, verlichte en animated chromen grille. De elektrische GLC is inmiddels al vaker besteld dan enig ander elektrisch model uit de geschiedenis van het merk en wordt momenteel in Bremen in drie ploegen geproduceerd. De elektrische SUV is nu ook leverbaar als GLC 250 Business Solution met een actieradius tot 646 km (WLTP) en als GLC 300 4MATIC Business Solution met een actieradius tot 613 km (WLTP).In slechts 10 minuten kan onder ideale omstandigheden respectievelijk tot 265 km en 255 km extra actieradius worden bijgeladen.

De optionele luchtvering AIRMATIC en achterasbesturing met een stuurhoek tot 4,5 graden zorgen voor extra wendbaarheid. Tegelijkertijd benadrukken de binnenruimte, de frunk van 128 liter en een trekvermogen tot 2,4 ton de veelzijdigheid voor dagelijks gebruik, vrije tijd en reizen. Het optionele MBUX hyperscreen - met 99,3 cm het grootste display van Mercedes-Benz - biedt het Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), dat infotainment, comfort, laden en rijassistentie met elkaar verbindt en tegelijkertijd updates via de Mercedes-Benz Intelligent Cloud mogelijk maakt. Standaard zijn functies zoals de afstandsassistent DISTRONIC en de parkeerassistent aanwezig, terwijl optionele pakketten de mogelijkheden uitbreiden met SAE Level 2-rijden en een 360 graden-camerasysteem voor overzicht tijdens het parkeren.

De nieuwe elektrische GLC beschikt als Business Solution over een eigen standaarduitrusting. Voor wie de auto completer wil maken is er de Business Solution Luxury en Business Solution AMG. De uitrusting van deze twee pakketten is uitgebreid:

De verlichte ster en grille zorgen voor herkenbaarheid op de weg.

Het geavanceerde MBUX superscreen biedt een bijzondere aanblik.

Het SKY CONTROL draagt bij aan een verhoogd comfort.

De memoryfunctie garandeert een gepersonaliseerde zitpositie voor elke bestuurder.

Bij de GLC Business Solution Luxury wordt de exclusieve uitstraling verder benadrukt met 20 inch velgen als standaarduitrusting.