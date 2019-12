Rij-impressie | Een SUV betitelen als een schoonheid? Dat lijkt ongepast en simpelweg onjuist. Sports Utility Vehicles zijn immers groot, zwaar en lomp. Bovendien vraagt zo'n overmaatse auto om een overmaatse motor en ook die is alles behalve schoon. Toch kan het ook anders. SUV's hebben zich in de loop der jaren sterk ontwikkeld en de Mercedes-Benz GLE 350de is wederom een stap vooruit.

De term "schoonheid" betreft in het geval van de "Mercedes-Benz GLE 350de" twee zaken: het uiterlijk en de uitstoot van de motor. Om te beginnen met het uiterlijk: de GLE is een gigant van een auto met een lengte van bijna vijf meter, en een breedte van bijna twee meter. Toch weet Mercedes-Benz, veel meer dan bij de vorige generatie van de GLE, een zekere charme aan deze mastodont te geven.

De lijnen zijn harmonieus, waardoor de GLE minder kolossaal lijkt dan hij eigenlijk is. Het front is modern en stoer, maar niet zo intimiderend dat het negatieve gevoelens van andere weggebruikers uitlokt. Kortom: de GLE is perfect meegegaan met de tijd en ziet er voor een grote SUV bovengemiddeld goed uit.

Ruimte en uitrusting

Instappen vraagt een bescheiden klim, waarna de inzittenden baden in luxe. Alhoewel de GLE zich technisch gezien leent als echt werkpaard, is het interieur even luxueus en verfijnd als dat van de grote sedans van Mercedes-Benz. Hier geen gemakkelijk afwasbare materialen, extra handgrepen of rubber matten voor moddervoeten zoals in terreinwagens, maar de pure weelde van een luxe Mercedes. De ruimte voorin is riant, de ruimte achterin zelfs overweldigend. De bagageruimte is met 750 liter (2.025 liter met opgekapte achterbank) voldoende om spontaan pleinvrees te ontwikkelen. De bijzondere techniek, waarover later meer, gaat dus niet ten koste van de binnenruimte.

Ook de uitrusting is gelijk aan die van andere chique auto's in dit prijssegment. Omdat de GLE tot de meest recente modellen van Mercedes-Benz behoort, is "MBUX" standaard. Dat wil zeggen dat het interieur wordt gedomineerd door een groot beeldscherm dat loopt van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard. Hiermee worden vrijwel alle functies bediend, zodat het aantal knoppen en hendels minimaal is. Het grote "geheim" van MBUX is spraakherkenning. Net zoals een slimme assistent op een smartphone, verstaat de GLE gesproken commando's. Zo volstaat het om simpelweg te vragen om de verwarming hoger te zetten, een andere radiozender te kiezen of de boordcomputer uit te lezen. Zolang MBUX internettoegang heeft, worden ook complexere vragen zoals "wat is het weer in Amsterdam?" of "wat doen mijn aandelen?" met een zinvol antwoord gehonoreerd.

„De standaard GLE is stil, deze hybride is onhoorbaar“

Diesel hybride

De reden om opnieuw met de GLE op pad te gaan, is de introductie van een hybride versie. Omdat de GLE in de regel wordt ingezet voor het afleggen van zeer lange afstanden, heeft Mercedes-Benz gekozen voor een combinatie van een dieselmotor en een elektromotor. De dieselmotor is gekozen omdat moderne dieselmotoren met hun vele filters relatief schoon ("Euro6d"-norm) zijn en omdat het karakter van een dieselmotor (sterk, zuinig, veel trekkracht) beter bij een grote SUV past.

De GLE 350de is een plug-in hybride: dat wil zeggen dat de batterij voor de elektromotor niet alleen wordt geladen bij remmen of uitrollen, maar ook kan worden geladen via een stekker. Dat kan thuis (10 tot 100% in 12 uur bij 2.3 kW, 10 A) , bij een publiek laadpunt (10 tot 100% in 3 uur bij 7.4 kW, 16 A) en via een snellader (10 tot 80% in 20 minuten bij 60 kW, 150 A). Met name dat laatste is bijzonder, want de meeste plug-in hybrides beperken zich vanwege de kleine batterij tot gewoon laden.

De GLE 350de heeft echter een veel grotere batterij dan zomaar een plug-in hybride. In feite heeft Mercedes-Benz twee standaard batterijen van de kleinere hybride modellen genomen en deze parallel geschakeld. De GLE heeft daarom een 31.2 kWh batterij waarop in theorie 106 km kan worden afgelegd. Dat is meer dan de eerste generatie volledig elektrische auto's in huis had! Het doel was de technici was dan ook: de dagelijkse ritten geheel elektrisch rijden en alleen incidenteel terugvallen op de verbrandingsmotor.

Prestaties en verbruik

De standaard GLE is al een majestueuze auto die bijna overrompelt met grootsheid. Deze hybride doet daar dankzij de souplesse van een elektromotor nog eens een flinke schep bovenop. De standaard GLE is stil, deze hybride is onhoorbaar. De standaard GLE is snel, deze hybride is ook nog eens venijnig (niet zo gek met 320 pk / 700 Nm vermogen). Van alle uitvoeringen van de GLE mag deze hybride de zwaarste aanhanger trekken: tot 3,5 ton (geremd).

In de praktijk is het verschil tussen de standaard uitvoering en deze hybride minder groot dan bij bijvoorbeeld een A-Klasse. De GLE is van nature al zo groots en comfortabel, dat de verschillen logischerwijs kleiner zijn. Bovendien springt de dieselmotor, ook in elektrische modus, regelmatig bij en dan is het superieure gevoel dat hoort bij elektrisch rijden in de regel van korte duur. Daarbij is altijd merkbaar dat de GLE zwaar is. De veel lichtere en gestroomlijndere E-Klasse is ook leverbaar als diesel-hybride en presteert significant beter.

Hoeveel de GLE 350de verbruikt is afhankelijk van hoe vaak de accu wordt geladen. Wie steevast iedere 100 km laadt, kan een brandstofverbruik van nul realiseren. Daarnaast is het verbruik afhankelijk van de mate van "recuperatie" (energie terugwinnen). Middels hendels achter het stuurwiel kan de bestuurder kiezen voor meer uitrollen (meer afstand afleggen) of meer afremmen (meer energie terugwinnen) bij gas loslaten. Als alternatief kan de computer bepalen wanneer energie wordt teruggewonnen. Aan de hand van kaartmateriaal van het navigatiesysteem en sensoren rondom de auto, kan de GLE inhouden (lees: energie terugwinnen) bij het naderen van langzamer verkeer, een snelheidsbeperking, scherpe bochten en gevaarlijke verkeerssituaties. Gaandeweg moet de bestuurder vertrouwen in dit systeem opbouwen, maar uiteindelijk is het heel prettig dat de auto "meedenkt" met de bestuurder en automatisch vaart mindert wanneer dat nodig is. Het recupereren gebeurt op alle vier de wielen, waardoor maximaal 1.800 Nm(!) aan bewegingsenergie kan worden omgezet in elektriciteit.

Weggedrag

De GLE is bedoeld als comfortabele auto die ook in het terrein zijn waardigheid moet behouden. Dat kwam de technici goed uit, want juist met een relatief zacht onderstel kan het extra gewicht van de batterijen eenvoudig worden gemaskeerd. In de praktijk voelt de 350de daarom zwaar, maar niet zwaarder dan de andere uitvoeringen.

In de comfortabele modus helt het koetswerk over in de bocht, terwijl merkbaar is dat de wielen nog steeds heel veel grip hebben. Op slecht wegdek en in het terrein is rijden met de GLE daarom absoluut niet vermoeiend. In de stad is rijden met de GLE voor de bestuurder juist wel vermoeiend. Deze auto is zo groot, dat steeds het risico bestaat dat een ander voertuig geheel buiten het zicht valt en daarom vraagt rijden met de GLE in de stad veel meer concentratie dan met een kleine, meer overzichtelijke auto.

De GLE is overduidelijk gemaakt voor de buitenweg. Door daar te kiezen voor de sportieve modus worden alle systemen op scherp gezet. Dan wordt het onderstel stugger, reageert de besturing scherper en voelt de GLE simpelweg kleiner dan hij eigenlijk is.

Conclusie

De tweede generatie van de Mercedes-Benz GLE (vijfde generatie indien de M-Klasse wordt meegeteld) is nu ook leverbaar als plug-in hybride. De sterke punten van de GLE blijven daarmee behouden: heel veel luxe en ruimte, gecombineerd met het comfort van een hoge zit. Voor de plug-in hybrid komen daar nog meer comfort en een veel lager verbruik bij. Samen met het geslaagde uiterlijk van de GLE, is het daarom niet overdreven om te spreken van een schoonheid.