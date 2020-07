Autotest | De Mercedes-Benz GLE is groot en hoog en dat dient diverse doelen. De royale omvang zorgt voor heel veel binnenruimte. De hoge bouw zorgt voor een beter overzicht en daarmee voor meer comfort. Bovendien zorgt de hoogte voor de nodige bodemvrijheid en dat is belangrijk bij rijden in het terrein. De GLE Coupé voegt nog iets toe aan de mix: stijl.

Terreinwagens met een onderscheidend vermogen zijn er inmiddels in diverse soorten en maten. Zo is er de sportieve variant, waarbij iets aan terreinwaardigheid wordt ingeleverd ten gunste van de rijeigenschappen. Mercedes-Benz behoort tot de merken die kiezen voor een aangepast lijnenspel, waarbij de bodemvrijheid en dus de capaciteiten in het terrein gelijk blijven.

Vormgeving

Dat aanpassen van het lijnenspel is in de praktijk een delicate zaak. Het zomaar afronden van de achterzijde verstoort de harmonie van het ontwerp en doet afbreuk aan de binnenruimte. Mercedes-Benz gaat daarom een stap verder en past zowel de wielbasis als de hoek van de voorruit als de gehele achterzijde aan. Dat geeft de GLE Coupé een gedrongen en daarmee meer gespierd uiterlijk. Gezien vanuit een gunstige hoek heeft de GLE Coupé de uitstraling van een krachtige atleet die klaar is voor de start.

Een prettige bijkomstigheid van het nieuwe koetswerk is de grote, elektrisch bedienbare achterklep. De achterruit scharniert mee en dat zorgt voor een royale toegang tot de bagageruimte. In vergelijking met de standaard GLE is de kofferruimte kleiner geworden, maar in absolute zin is de ruimte nog steeds groot. Ondanks de kortere wielbasis is de ruimte achterin nog steeds goed.

Voorin is het verschil tussen de GLE en GLE Coupé gering, alhoewel merkbaar is dat de voorruit schuiner staat dan in de standaard GLE. Daarom zit de bestuurder iets dichter op de voorruit en is het gevoel van ruimte iets minder groot. De zit is anders omdat de GLE Coupé standaard is voorzien van sportstoelen.

Uitrusting

Zowel de GLE als GLE Coupé bieden alle luxe en verfijning van de personenauto's van Mercedes-Benz. Verwacht hier, ondanks de terreinwaardigheid, geen onverwoestbare of eenvoudig afwasbare materialen. Ook staat het interieur niet bol van de bergruimte voor expedities en zijn er geen extra handgrepen te vinden waar passagiers zich aan vast kunnen klampen in extreme situaties. De GLE is een luxe auto die het grootste deel van het leven op de openbare weg zal doorbrengen en daar is het interieur op afgestemd.

De uitrusting is die van de laatste generatie modellen van Mercedes-Benz. Het dashboard bestaat daarom voor meer dan de helft uit beeldschermen. Uniek voor Mercedes-Benz is daarbij het bedieningsgemak. Het ligt voor de hand, maar alleen bij Mercedes-Benz worden de knoppen links op het stuurwiel gebruikt om de functies op het linker beeldscherm te bedienen en de knoppen rechts op het stuur die op het rechter beeldscherm.

Tevens kunnen veel functies dankzij MBUX (Mercedes-Benz User eXperience) worden bediend middels gesproken opdrachten. Daarbij is het niet nodig om vaste commando's in een vaste volgorde uit het hoofd te leren; MBUX verstaat vrij geformuleerd volzinnen. Het wel echter belangrijk dat de auto een internet-verbinding heeft. In de testauto was deze niet beschikbaar en dan zijn het begrip en de taalvaardigheid van MBUX "sterk gereduceerd" (om het vriendelijk uit te drukken). Het audiosysteem van specialist Burmester heeft een meer commerciële fijnregeling dan voorheen. Daardoor zal het hifi puristen minder kunnen behagen, maar zal het het grote publiek juist meer aanspreken.

„De uitrusting is modern, met veel aandacht voor actieve veiligheid en gebruiksgemak“

Als het gaat om bestuurders-assistentie dan biedt de GLE alle functies die mogen worden verwacht in dit segment. Het is belangrijk om aan te tekenen dat Mercedes-Benz een eigen invulling eeft aan de term "koerscorrectie". Andere merken sturen subtiel bij wanneer de bestuurder per ongelijk buiten de lijntjes komt, maar Mercedes-Benz kiest voor een kortstondige remingreep op één wiel waardoor de auto ruw in de gewenste richting wordt getrokken. Dit is zonder enige twijfel effectiever dan een stuurcorrectie, maar wanneer de belijning doelbewust wordt overgeschreden om bijvoorbeeld een spitsstrook op te rijden, is het iedere keer weer schrikken (en belangrijk om het stuurwiel heel goed vast te houden om te voorkomen dat de auto op de andere rijstrook terecht komt).

Rijeigenschappen

Om de GLE Coupé een dynamisch karakter te geven, heeft deze een kortere wielbasis dan de standaard GLE. Op die manier is de reactie op de besturing sneller en alerter. Verwacht geen wereld van verschil, maar de GLE Coupé voelt daarwerkelijk iets beweeglijker dan de standaard GLE.

De GLE Coupé is leverbaar met een stalen of een luchtgeveerd onderstel. Het eerste is stugger dan in de standaard GLE. De testauto is voorzien van luchtvering ("Airmatic") voor een grotere variatie tussen comfortabel en sportief rijden. Ondanks al deze voorzieningen is de GLE Coupé onmiskenbaar groot en hoog. Het is merkbaar hoe de elektronica het onderstel continu corrigeert en dat geeft een kunstmatig gevoel. Net als bij de standaard GLE is daarom gekozen voor de individuele stand, waarbij de besturing en het onderstel sportief zijn afgestemd terwijl de motor en versnellingsbak in de economische stand stonden. Op die manier is de GLE (Coupé) stabiel en capabel, terwijl de auto heel veel rust biedt op de lange afstand.

Een bijkomend voordeel van luchtvering is, dat het koetswerk ongeacht de belading altijd op hetzelfde niveau blijft. Omgekeerd kan in het terrein juist met een druk op de knop voor meer bodemvrijheid worden gezorgd.

Diesel

Om de exclusiviteit van de GLE Coupé te benadrukken, staan op de prijslijst alleen de sterkste benzine- en dieselmotoren van de GLE. Op het moment van schrijven betreft dat een 435 pk / 520 Nm sterke benzinemotor en de hier gereden 330 pk / 700 Nm sterke diesel ("OM 656"). Deze laatste is alleen verkrijgbaar in Europa. In Amerika, waar de GLE dichtbij de belangrijkste afzetmarkt wordt gebouwd, moet men namelijk nog steeds weinig hebben van CO2-reductie of dieselmotoren in personenauto's.

De toon wordt direct na het indrukken van de startknop gezet met een industrieel, machtig motorgeluid. De reactie op het gaspedaal is direct en gewillig. Wie niet goed oppast heeft al bij het wegrijden wielspin en daarom geeft de "GLE Coupé 400d" een groot gevoel van (over)macht. Dat is deels te danken aan de vrijheid die de elektronische vangnetten toelaten en de daadwerkelijke slagkracht van de zescilinder diesel.

Wanneer daar om wordt gevaagd, heeft de 400d altijd volop vermogen paraat. Of het nu gaat om sprint vanuit stilstand of een acceleratie vanaf hoge snelheid op de snelweg, de 400d overtuigt altijd met een lawine van koppel. Bij kalm rijden overtuigt de GLE Coupé juist met rust. De negentraps automaat houdt de motor dan laag in de toeren, waardoor de naald van de toerenteller zelden boven de 1.500 tpm komt.

Conclusie

Wie kiest voor een luxe SUV (Sports Utility Vehicle) doet dat zelden uit noodzaak en meestal om een droom in vervulling te laten gaan. Bij de Mercedes-Benz GLE draait alles om comfort, prestaties en terreinwaardigheid. De hoge zit in de luxe cocon geeft het veilige, machtige en bevoorrechte gevoel dat daarbij hoort. Maar... omdat de SUV inmiddels het meest populaire type auto is, is de exclusiviteit minder. Juist daarom is de Mercedes-Benz GLE er ook als Coupé.

Ten opzichte van de vorige generatie is het concept niet gewijzigd, maar omdat dit nu wordt ingevuld met de laatste stand van de techniek, gaat deze tweede generatie van de GLE Coupé in alle opzichten verder. Het weggedrag op de openbare weg is verbeterd, zonder concessies te doen aan de terreinwaardigheid. De uitrusting is modern, met veel aandacht voor actieve veiligheid en gebruiksgemak. Voor de GLE Coupé komt daar een verfijnde uitstraling bij, waardoor de auto grootser en stijlvoller is geworden.

plus Machtige 400d

Ruim en praktisch

Onderscheidende vormgeving min Kunstmatig gevoel luchtvering

Commercieel geluid Burmster audio

