Autotest | De schadelijke uitstoot van auto's moet worden verminderd. Dat is wel duidelijk. Maar de aanpak daarvan verschilt per land. Sommige landen zijn helemaal klaar voor elektrisch rijden, andere stimuleren waterstof en weer andere landen houden halsstrarrig vast aan diesel. Daarom werkt Mercedes-Benz tegelijkertijd aan verschillende nieuwe technieken. Dat begint met het zuiniger maken van bestaande motoren. De meest gevanceerde nieuwe techniek is een hybride waterstof-elektro auto. Maak kennis met de Mercedes-Benz GLC F-Cell.

Auto's op waterstof zijn bijzonder, maar niet nieuw. Een paar merken verkopen inmiddels auto's op waterstof. Veel andere fabrikanten experimenteren al decennialang met deze alternatieve energiebron. Mercedes-Benz zette bijvoorbeeld in 2010 al op kleine schaal een A-Klasse op waterstof in om ervaring op te doen.

Om het geheugen op te frissen, eerst in het kort het principe achter waterstof. Alhoewel waterstof brandbaar is, wordt het in een auto op waterstof niet verbrand zoals benzine of diesel. In plaats daarvan zet een zogenaamde "brandstofcel" waterstof om in elektriciteit en water. De elektriciteit drijft een elektromotor aan, het water druppelt uit de uitlaat. Hoe milieuvriendelijk waterstof is, hangt af van de manier waarop het wordt geproduceerd. In het slechtste geval is het proces even energieverspillend als het raffineren en transporteren van benzine. Waterstof kan echter ook duurzaam worden opgewekt of worden opgevangen als restproduct van de chemische industrie.

Waterstof-hybride

Wat de "GLC F-Cell" anders maakt dan andere auto's op waterstof is de hybride-aandrijving. Meestal staat hybride voor een combinatie van een verbrandingsmotor en een elektromotor, maar het kan ook anders. De GLC F-Cell heeft namelijk één elektromotor met twee stroombronnen. De eerste stroombron is een accu, de tweede stroombron is een "brandstofcel". Het voordeel hiervan is, dat op waterstof kan worden gereden wanneer dat beschikbaar is. Wanneer geen waterstof-tankstation in de buurt is, verandert de GLC F-Cell in een elektrische auto. Daarmee worden twee problemen opgelost: deze waterstof-auto is minder afhankelijk van waterstof-tankstations, wanneer wel waterstof beschikbaar is, "laadt" de GLC F-Cell veel sneller dan een traditionele elektrische auto. Met deze opzet is Mercedes-Benz echt nieuw.

Mercedes-Benz koos de GLC om deze nieuwe techniek te introduceren omdat de GLC voldoende ruimte biedt om de grote waterstoftanks te huisvesten die nodig zijn voor een brandstofcel. Eén van de nadelen van waterstof is namelijk nog steeds dat de tanks enorm zijn en simpelweg niet in een compacte auto passen. De GLC F-Cell is daarom zelfs voorzien van twee waterstof-tanks: de eerste ligt dwars achterin, de tweede ligt in de lengte van de auto op de plek waar gewoonlijk de aandrijfas naar de achterwielen loopt. Deze twee tanks kunnen samen 4.4 kg waterstof opslaan. Een 13.8 kWh sterke batterij (uit de Mercedes-Benz E-Klasse hybride) ligt onder de bagageruimte.

Zoek de verschillen

Het enige zichtbare verschil met een alledaagse GLC, is het feit dat de F-Cell twee vulopeningen heeft. Waar normaal gesproken de tankopening zit, zit nu de aansluiting voor een waterstof-pistool. Het aansluitpunt voor elektrisch laden is in de achterbumper verwerkt. Subtiele blauwe accenten in onder andere de grille zorgen ervoor dat de testauto er toch anders uitziet dan een conventionele GLC.

Ook binnenin zijn de verschillen met een gewone GLC gering. Omdat bij het basisontwerp van de GLC nooit rekening is gehouden met alternatieve energiebronnen, is de bagageruimte iets kleiner dan in een gewone GLC (maar nog steeds goed bruikbaar). De uitrusting is gelijk aan die van iedere andere GLC, met diverse semi-zelfrijdende functies, een enorm display om de ouderwetse klokken te vervangen en natuurlijk het onvolprezen audiosysteem van specialist Burmster.

Rijden!

Net als bij een meer conventionele hybride-auto kan de bestuurder aangeven welke energiebron wanneer wordt gebruikt. Wanneer geen waterstoftankststions in de buurt zijn, kan worden gekozen om de batterij als primaire energiebron te gebruiken. Wanneer wel waterstof kan worden gebruikt, kan in hybride-modus worden gereden. In dat geval is waterstof de primaire stroombron, maar wanneer kortstondig meer elektriciteit nodig is springt de batterij bij.

Van alle bijzondere techniek onder de motorkap is in de praktijk weinig te merken. Net als iedere andere auto met een elektromotor is de GLC F-Cell superstil. Omdat een elektromotor geen toeren heeft te maken om te kunnen presteren, biedt de GLC F-Cell meer souplesse dan zelfs de beste verbrandingsmotor. Wat echter ontbreekt is het levendige en messcherpe karakter van sommige andere elektrische auto's. De GLC F-Cell is niet traag, maar zeker niet uitdagend snel.

In het weggedrag is ook weinig van de bijzondere techniek te merken. Ondanks het feit dat de waterstoftank en de batterij relatief hoog in de auto liggen, is de GLC F-Cell keurig in balans. Het weggedrag is goed en alleen bij een noodstop is voelbaar dat deze compacte SUV bijna 2.2 ton weegt.

Verbruik

Volgens de NEDC-norm geven beide energiebronnen de GLC F-Cell samen een bereik van 437 km. Tijdens de testrit kwam dit uit op 350 km, waarvan 31 elektrisch en de rest op waterstof. Daarmee lijkt de GLC F-Cell zijn eigen doel voorbij te streven. Dit bereik is minder dan dat van een moderne elektrische auto in dit segment, terwijl de GLC daar veel complexere techniek voor inzet. De GLC F-Cell biedt echter na enkele minuten bijtanken weer 350 km bereik, terwijl elektrische auto's daar gemiddeld een half uur voor nodig hebben.

Bovendien: de GLC F-Cell is niet te koop, maar wordt slechts ingezet als experimenteel voertuig. Het gaat bij deze GLC F-Cell om het concept en de techniek, niet om de daadwerkelijke actieradius of de prijs. De F-Cell wordt in kleine series geproduceerd en wordt alleen in Duitsland en Japan ingezet om ervaring op te doen met de techniek.

Conclusie

De Mercedes-Benz GLC F-Cell gaat verder waar andere waterstofauto's ophouden. Dankzij een combinatie van een brandstofcel en een batterij, kan de GLC F-Cell zich gedragen als een elektrische auto of kan worden gereden op waterstof. Daarmee is de GLC F-Cell minder afhankelijk van waterstoftankstations en maakt Mercedes-Benz deze nieuwe energiebron een (iets) realistischer alternatief.

De bagageruimte is iets minder groot dan die van een conventionele GLC, maar verder biedt de innovatieve techniek alleen maar voordelen. De GLC F-Cell presteert goed (maar niet zo overweldigend goed als de meeste andere elektrische auto's in dit segment), is superstil en heeft een prima weggedrag.

Vooralsnog is de GLC F-Cell bedoeld als experimenteel voortuig. Omdat het hier slechts gaat om een proef, is waar mogelijk gewerkt met bestaande componenten en daarom is de actieradius kleiner dan die van moderne elektrische auto's. De belangrijkste les van deze proefrit is daarom dat het concept deugt. Hopelijk wordt de nodige ervaring opgedaan om deze techniek uiteindelijk voor het grote publiek beschikbaar te maken om nieuwe wegen te bieden naar nieuwe energie.