Autotest | Mercedes-Benz keek naar de verkoopcijfers en zag ruimte voor een nieuw model. Eén op de drie verkochte auto's van Mercedes-Benz is namelijk een SUV en één op de vier is een compacte auto. En dus besloot Mercedes-Benz een compacte SUV te ontwikkelen: de GLB. Afgaande op de cijfers klinkt dat als een logisch idee, maar hoe pakt dat in de praktijk uit?

Mercedes-Benz keek niet alleen naar de eigen cijfers om te bepalen aan welke auto er behoefte zou zijn. Het keek ook goed naar de concurrentie en kwam tot de conclusie dat de GLB een flink stuk groter moest zijn dan de directe tegenstrevers. Om maar meteen namen en rugnummers te noemen: de GLB is groter dan een BMW X1 of X2 en is ook groter dan een Volvo XC40. De GLB is vrijwel even groot als Mercedes' eigen GLC, maar legt het accent op functionaliteit in plaats van luxe.

Ook de vormgeving is zorgvuldig gepland. De verhoudingen en vormen zijn namelijk zo gekozen, dat lastig is in te schatten hoe groot de GLB daadwerkelijk is. Daarbij is steevast gebruik gemaakt van rechte lijnen met afgeronde hoeken. Het resultaat is een auto die stoer en zelfverzekerd oogt, maar tegelijkertijd vriendelijk en politiek correct is. Heel ingenieus allemaal.

Nog een duidelijke keuze: de GLB is geen "crossover" (daarvoor heeft Mercedes-Benz al de GLA in het programma), maar een echte SUV die daadwerkelijk bruikbaar is in het terrein. Daarom heeft de GLB een forse bodemvrijheid (20 cm) en hoog opgetrokken bumpers waarmee steile hellingen kunnen worden genomen zonder vast te lopen (inloophoek 18 graden, uitloophoek 18.3 graden). Om aan uiteenlopende wensen te kunnen voldoen is er ook een AMG-versie, die juist sportief is aangekleed en iets aan terreinwaardigheid opoffert ten gunste van de stroomlijn.

Ruimte

Standaard wordt de GLB geleverd als vijfzitter, optioneel kan worden voorzien in een derde zitrij waarmee dit een zevenzitter wordt. De instap voorin is eenvoudig omdat de zit net iets hoger is dan in een gewone personenauto. Dit is echter geen imposante SUV waar de bestuurder inklimt en vervolgens het gevoel heeft een machtige machine te besturen; en die bescheidenheid kenmerkt de GLB.

De achterbank staat op rails, zodat afhankelijk van de situatie kan worden gekozen voor meer beenruimte achterin of voor meer bagageruimte. Met de achterbank in de achterste stand biedt de GLB voldoende ruimte voor vier grote volwassenen. De tweede achterbank is volgens Mercedes-Benz alleen geschikt voor personen tot 168 cm. De fabrikant vergeet voor het gemak te melden dat van die personen ook enige lenigheid wordt vereist om de achterste zitplekken überhaupt te bereiken.

Uitrusting

Zoals bij alle nieuwe compacte modellen van Mercedes-Benz wordt het interieur gedomineerd door een groot beeldscherm dat van achter het stuurwiel doorloopt tot halverwege het dashboard. Dit beeldscherm maakt deel uit van "MBUX": de "Mercedes-Benz user interface". De bestuurder is daarbij in zekere mate vrij te kiezen waar welke informatie verschijnt. Daarmee maakt Mercedes-Benz optimaal gebruik van de vrijheid die beeldschermen bieden. Heel handig daarin is, dat de knoppen links op het stuur de functies op het linker deel van het beeldscherm bedienen en de knoppen rechts op het stuur die op de rechterhelft. Wie hier eenmaal mee heeft gewerkt vraagt zich af waarom niet alle merken het zo doen.

De vele functies zijn niet alleen te bedienen vanaf het stuurwiel, maar ook met een centrale druk/draai-knop, door het beeldscherm aan te raken en... door simpelweg tegen de auto te praten. Daarbij is het niet nodig om vaste commando's te leren, want de computer accepteert volzinnen. Dat betreft niet alleen het bedienen van de auto, maar ook het opvragen van willekeurige informatie. Zo kan er worden gevraagd naar het weer op een willekeurige plek op de wereld of om een mop te vertellen (antwoord: "sorry, dat kan ik niet want mijn makers zijn Duits"). Niet alleen qua mogelijkheden, maar ook qua gebruikersgemak is MBUX sinds de introductie in 2018 veruit koploper in de autobranche. Als bonus is MBUX ook nog eens te voorzien van één van de best klinkende audiosystemen. Het "high end" audiosysteem van Burmester heeft een detailrijk, helder, ruimtelijk en muzikaal geluid.

„het rekenwerk loont, want de GLB is een auto die op alle punten scoort“

Motoren

Alle compacte modellen van Mercedes-Benz delen dezelfde technische basis. Dat betekent dat de GLB leverbaar is met dezelfde motoren als de A en B-Klasse. Echter, de plug-inhybride is vooralsnog niet leverbaar in deze SUV. Op het moment van schrijven staan er alleen traditionele benzine- en dieselmotoren op het programma. Voor deze testrit is gereden met twee extremen: het instapmodel "GLB 200" met 163 pk / 250 Nm en voorwielaandrijving en de "GLB 35 AMG" met 306 pk / 400 Nm en vierwielaandrijving.

Het motorvermogen van de GLB 200 is al ruimschoots voldoende en nooit geeft deze versie het gevoel te rijden met een basismodel. In de stad biedt de 1.3 liter viercilinder voldoende souplesse, terwijl het toerental op de buitenweg aangenaam laag is voor rust in de cabine en een gunstig verbruik. Alleen wanneer plotseling meer vermogen wordt gevraagd, hebben de motor en de automatische versnellingsbak daar enige bedenktijd voor nodig, waarna alsnog keurige prestaties worden neergezet.

De GLB 35 AMG is logischerwijs een compleet andere auto. Alhoewel onder de motorkap slechts een 2.0 liter viercilinder is te vinden, laat deze na de start een machtig geluid horen en is direct duidelijk dat dit geen doorsnee uitvoering is. In de stad is de AMG niet agressief of opdringerig, maar tegelijkertijd is altijd voelbaar dat onder de oppervlakte een enorme reserve paraat staat om bij de minste provocatie uit te barsten. Wanneer het gaspedaal tot de vloer wordt ingetrapt is de AMG zonder meer snel te noemen en kan de aandrijflijn het vermogen goed kwijt (geen wielspin en trekken in het stuurwiel). De "35 AMG" is niet zo imposant of verpletterend snel als de zes- en achtcilinder modellen van AMG, maar daar is de prijs dan ook naar. Op een veeleisende route bij zeer slecht weer bedroeg het testverbruik 8.7 liter per 100 km.

Weggedrag

Ongeacht de gekozen motor zijn de rijgeluiden beperkt en dankzij de verfijning van het mechaniek overtuigt de GLB als "premium" product. Dat komt ook terug in het weggedrag. Door het platform waar ook de A-Klasse, B-Klasse en CLA op staan te verlengen en de wielophanging aan te passen, voelt de GLB nauwelijks als een SUV. Het koetswerk helt iets over in de bocht, maar dat heeft meer te maken met de hoge zitpositie dan met een tekortkoming van het onderstel. Onder alle omstandigheden geeft de GLB een vertrouwenwekkend gevoel en dat maakt het rijden minder inspannend. Bij een noodstop verraadt de GLB niet dat dit in feite een forse, zware auto is.

De AMG-uitvoering gaat nog een stap verder. Dankzij een uitgesproken sportief onderstel wordt het overhellen in de bocht nog beter tegengegaan en rijdt de GLB meer als een dynamische personenauto dan als een SUV. De testrit is verreden onder zeer slechte omstandigheden en alhoewel funest voor de foto's, was dit een uitgelezen kans voor het onderstel om zich te bewijzen. Ook in extreme regen en op slechte wegen in de bergen kon ongestraft van het overvloedige vermogen van de AMG worden genoten.

Op het basismodel na hebben alle uitvoeringen van de GLB vierwielaandrijving. De GLB beschikt niet over lage gearing of diff-locks, maar wel over elektronica die de functies daarvan overneemt. Tijdens de test zijn hellingen beklommen die te voet bijna onmogelijk waren te nemen (zie achtergrond van de foto's), maar de GLB (diesel) reed er tegenop alsof het grote verkeersdrempels waren. Ook losse stenen en steile afdalingen vormden geen probleem.

Conclusie

De Mercedes-Benz GLB is het resultaat van puur rekenwerk. Afgaande op de eigen verkoopcijfers besloot Mercedes-Benz dat er behoefte was aan een compacte SUV. Analyse van de concurrentie leerde dat die SUV groter dan gemiddeld moest zijn en serieus moest kunnen presteren in het terrein. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk blijkt dat de GLB een goed idee is.

Dat begint bij het uiterlijk: dankzij ingenieuze vormgeving is lastig in te schatten hoe groot de GLB daadwerkelijk is. Dankzij harde lijnen met afgeronde hoeken oogt de GLB stoer en zelfverzekerd, maar tegelijkertijd toegankelijk en bescheiden. Dit is daarom een SUV waar niemand aanstoot aan neemt. In de praktijk is de maatvoering precies de juiste. De GLB is ruim en comfortabel op de lange afstand, maar praktisch en handelbaar in de stad. Bovendien maken de bodemvrijheid plus de grote in- en uitloophoeken de GLB serieus bruikbaar in het terrein.

Alhoewel het jammer is dat er geen hybride of elektrische aandrijving beschikbaar is, weten de aangeboden benzine- en dieselmotoren te overtuigen. Ze zijn stil, soepel en sterk en laten in de praktijk beschaafde verbruikscijfers noteren. Als het gaat om infotainment en actieve veiligheid behoort de GLB tot de top. Kortom: het rekenwerk loont, want de GLB is een auto die op alle punten scoort.