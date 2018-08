Mercedes-Benz A-Klasse

Milieucertificaat voor nieuwe A-Klasse

13 augustus 2018 | De Mercedes-Benz modellen A180 d en A200 hebben de TÜV validatie-audit voor het Environmental Certificate met succes voltooid. Het milieucertificaat is gebaseerd op een levenscyclus-assessment waarbij de onafhankelijke experts van TÜV Süd (de Duitse technische inspectie-autoriteit) de milieu-impact van een personenauto beoordelen gedurende de gehele levenscyclus. Meer details over het milieucertificaat is te vinden in de documentatie-serie 'Life Cycle'.