Mercedes-Benz introduceert A-Klasse Limousine

24 april 2018 | Vlak voordat in West-Europa de nieuwe A-Klasse Hatchback in mei in de showroom staat, viert een nieuwe variant van de compacte modelfamilie, in de vorm van de A-Klasse L Limousine, zijn debuut tijdens de Auto China (25 april t/m 4 mei) in Beijing. Het sedan-model dat daar gepresenteerd wordt heeft een 6 cm langere wielbasis (2.789 in plaats van 2.729 mm) en is alleen voor de Chinese markt ontwikkeld. Deze A-Klasse variant wordt exclusief gebouwd door Beijing Benz Automotive Co. Ltd (BBAC), een joint venture tussen Daimler en de Chinese partner BAIC Motor. De marktintroductie in China staat gepland voor de tweede helft van 2018. Een versie van de sedan gericht op de behoeften van klanten buiten China, wordt eveneens geïntroduceerd in de tweede helft van het jaar.

In 2017 was China opnieuw de grootste afzetmarkt voor Mercedes-Benz. In de Volksrepubliek werden vorig jaar ongeveer 590.000 auto's verkocht, meer dan ooit tevoren in één jaar (+25,9%). In 2017 werden in totaal 430.000 eenheden lokaal geproduceerd, wat neerkomt op meer dan twee derde van het totale Chinese verkoopvolume.

Meer dan 6 miljoen compact auto's zijn al geleverd aan klanten in ongeveer 170 landen. Na het succes van de laatste generatie compacte modellen, Mercedes-Benz verkocht wereldwijd alleen in 2017 al meer dan 620.000 compacte auto's, breidt het concern de nieuwe compacte modelfamilie geleidelijk uit naar acht leden. De A-Klasse Hatchback en de Chinese variant van de A-Klasse Limousine zijn de eerste twee vertegenwoordigers van de nieuwe generatie.

De A-Klasse L sedan heeft ook het pure, vlakversterkende design van de nieuwste Mercedes-Benz designfilosofie van sensuele puurheid. De compacte sedan heeft een zeer korte overhang voor en achter en in combinatie met de karakteristieke taillelijn versterkt dit de sportieve uitstraling. Net als op de hatchback, oogt het frontdesign progressief. De lage, breed getrokken motorkap, de smalle koplampen met chroomelementen en de fakkelvormige dagrijverlichting dragen daaraan bij, evenals de diamond grille met één enkele lamel, chroomaccenten en geïntegreerde Mercedes-Benz ster. Er is keuze uit de varianten Limousine en Sportlimousine, waarbij de laatste over 'powerdomes' op de motorkap beschikt.

Aan boord bevindt zich het MBUX multimediasysteem - Mercedes-Benz User Experience, met zekere mate van leermogelijkheden dankzij kunstmatige intelligentie. Daarbij is de WeChatMyCar app geïntegreerd. MBUX maakt het voor het eerst mogelijk dat twee gebruikers gelijktijdig ingelogd zijn op het systeem. De spraakbediening met natuurlijke stemherkenning is vloeiend in verschillende Chinese dialecten, waaronder Sichuan en Kantonees. Mercedes-Benz is naar eigen zeggen de eerste autofabrikant die op de Chinese markt navigatie met augmented reality aanbiedt.

Bij de marktintroductie in China zal de A-Klasse L Limousine leverbaar zijn met een aluminium viercilindermotor met een cilinderinhoud van 1,33 liter en vermogens van 100 kW (136 pk) en 120 kW (163 pk) met cilinderuitschakeling; later volgt de 2,0-liter viercilindermotor met CAMTRONIC variabele kleptiming waarbij gebruik is gemaakt van CONICSHAPE conisch honen. Laatstgenoemde motor heeft in China een vermogen van 140 kW (190 pk). De 7G-DCT transmissie met dubbele koppeling is standaard.

Uiteraard beschikt de A-Klasse L Limousine over de nieuwste rijassistentiesystemen met bestuurdersondersteuning, waardoor dit model het hoogste actieve veiligheidsniveau in zijn segment biedt met functies die zijn overgenomen uit de S-Klasse.