Mazda MX-30

Mazda start productie MX-30

20 mei 2020 | Mazda is begonnen met de productie van de geheel nieuwe MX-30, de eerste in serie geproduceerde volledig elektrische auto van het bedrijf. De MX-30 wordt gebouwd in de Ujina-fabriek nr. 1 in Hiroshima, Japan. De MX-30, een crossover, is gemaakt als reactie op de steeds grotere vraag naar elektrische voertuigen in Europa.

Info Deel Test Techniek Prijs Autokosten Forum