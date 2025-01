Mazda lanceert vernieuwde MX-30 R-EV

Het 2025-model heeft een gewijzigde reeks van drie meerkleuren-combinaties: een Ceramic White carrosserie en Brilliant Black dak, waarbij de kleur van de zijflanken is veranderd van Gray in Brilliant Black; een Jet Black carrosserie en dak met een zilveren zijflank; en een Soul Red Crystal carrosserie met een Brilliant Black dak en zijflanken. Het aanbod van vijf afzonderlijke kleuren blijft ongewijzigd.

Het interieurdesign omvat nu een wijziging in de kleur van de kurken bekleding van naturel naar een donkerdere tint voor het hele modellengamma. Terwijl de Exclusive-Line modellen zijn opgewaardeerd met 'Urban Expression' zwarte kunstlederen bekleding, zijn de Makoto en Makoto Plus nu exclusief verkrijgbaar met een Modern Confidence' interieur met een stoelbekleding van wit kunstleder met grijze zitting.

De HMI en connectiviteit zijn verbeterd met een groter centraal 10,25-inch display met touchscreen. Het vernieuwde navigatiesysteem geeft de actieradius aan op de kaart en suggereert oplaadmogelijkheden langs de route. Nuttige plaatsen kunnen nu online worden opgezocht. Draadloze connectiviteit voor mobiele telefoons is nu toepasbaar voor zowel Apple CarPlay als Android Auto, en de twee oplaadpoorten zijn opgewaardeerd van USB-A naar USB-C.

Uitvoeringen

De twee vroegere opties voor de Makoto, het zonnedak en het Driver Assistance and Sound Pack met bestuurdersassistentie en een Bose-geluidssysteem met 12 luidsprekers, zijn omgezet naar de nieuwe Makoto Plus-uitvoering.

Een nieuwe speciale Nagisa-uitvoering is verkrijgbaar in drie speciale multitone kleuren, namelijk Zircon Sand, Machine Gray of Ceramic White combineren met een zwart dak. 18-inch zwartmetalen lichtmetalen velgen en een zwarte afwerking van de grille aan de voorkant accentueren het karakter van de Nagisa. Het interieur combineert een zwarte suède zitting met terracotta kunstleder voor een karakteristieke ambiance. De Nagisa biedt dezelfde uitrusting als de Makoto en voegt daar het Bose audiosysteem met 12 speakers van de Makoto Plus aan toe. De Exclusive-Line heeft voor modeljaar 2025 meerdere aanpassingen en vervangt de huidige Advantage. De belangrijkste vernieuwingen zijn de zwart kunstlederen bekleding, de elektrische bestuurdersstoel met geheugenfunctie, de 18 inch Diamond Cut lichtmetalen velgen en Privacy Glass achter.

Gehomologeerd volgens laatste Euro-standaarden

De e-Skyactiv R-EV Plug-in Hybride aandrijflijn is opnieuw gehomologeerd en voldoet nu aan de Euro 6e criteria, waarbij het vermogen ongewijzigd blijft. De elektromotor drijft het voertuig aan met een vermogen van 125 kW / 170 pk en een koppel van 260 Nm, en de éénschijfs, roterende benzinemotor gebruikt zijn 55 kW/75 pk en 117 Nm om een generator aan te drijven, die de batterij tijdens het rijden oplaadt. De MX-30 e-Skyactiv R-EV accelereert van 0-100 km/u in 9,1 seconden en zijn topsnelheid is elektronisch begrensd op 140 km/u. Volgens de gewogen WLTP-cijfers bedraagt het gemiddelde energieverbruik2 18,3 kWh/100 km, het gemiddelde brandstofverbruik 1,0 l/100 km en de gemiddelde CO2-uitstoot 22 g/km.