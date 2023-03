5 EuroNCAP sterren voor Mazda MX-30 r-EV

Op zoek naar een Mazda MX-30 Makato?

bynco heeft er 5 vanaf € 26.494,-

Beide uitvoeringen van de MX-30 hebben goede resultaten neergezet in alle vier de testcategorieën van Euro NCAP: volwassenen (inzittenden) 91 procent, kinderen (inzittenden) 87 procent, kwetsbare weggebruikers (voetgangersveiligheid) 68 procent en Safety Assist 73 procent. Bovendien kregen ze het maximale puntenaantal toegekend in de botsproeven waarbij aanrijdingen van opzij werden gesimuleerd, evenals het maximale aantal punten voor de bescherming van 6- en 10-jarige kinderen bij zowel frontale aanrijdingen als aanrijdingen van opzij.

Deze prestatie is het resultaat van drie belangrijke factoren. De Skyactiv Vehicle Architecture zorgt in zijn nieuwste vorm voor een zeer stijve, schokabsorberende en toch lichte carrosserie. Een scala aan i-Activsense-veiligheidstechnologieën helpt bestuurders potentiële risico's te herkennen en de kans op schade of letsel te verkleinen. Hoge normen wat betreft voetgangersbescherming verminderen de gevolgen van een aanrijding met kwetsbare weggebruikers.

Mazda's nieuwe plug-in hybride biedt dezelfde eigenschappen als de volledig elektrische MX-30 en maakt het tegelijkertijd mogelijk om een batterij-elektrische auto in meer situaties in te zetten. Dankzij een 17,8 kWh-accu heeft de e-Skyactiv R-EV een volledige elektrische actieradius van 85 km. De geheel nieuwe 830 cc benzinemotor met één rotor, die gebruikmaakt van Mazda's rotatiemotortechnologie, doet dienst als generator om langere afstanden te kunnen afleggen zonder bang te hoeven zijn voor een tekortschietende actieradius of het ontbreken van laadmogelijkheden. Doordat een mechanische verbinding tussen de motor en de wielen ontbreekt, fungeert de rotatiemotor als generator, zodat de MX-30 e-Skyactiv R-EV altijd wordt aangedreven door de elektromotor.

Mazda heeft meer dan een halve eeuw ervaring in de ontwikkeling van rotatiemotoren en koos de rotatiemotor voor deze toepassing vanwege zijn unieke vermogen om het vereiste vermogen te leveren door middel van een compacte, lichte en gemakkelijk in te bouwen unit. De rotatiemotor is geplaatst naast de generator en de motor met hoog vermogen in de motorruimte. De combinatie van een accu met een capaciteit van 17,8 kWh en een brandstoftank met een inhoud van 50 liter levert een unieke plug-in hybride op met een flexibele totale actieradius van maximaal 680 km, terwijl de CO2-uitstoot van slechts 21 g/km (volgens de WLTP-norm) zorgt voor toonaangevende milieuprestaties.

De MX-30 e-Skyactiv R-EV is verkrijgbaar in Nederland voor een vanafprijs van € 36.990,- inclusief kosten rijklaar maken en BTW.