Mazda onthult MX-30 e-SkyActiv R-EV

Mazda koos voor een rotatiemotor om deze generator aan te drijven, gebruikmakend van het unieke vermogen van een rotatiemotor om met een kleine motorinhoud het vereiste vermogen te leveren. De nieuw ontwikkelde 8C rotatiemotor heeft, naast de generator en een motor met hoog vermogen, een plaats gekregen in de motorruimte. Deze compacte elektromotor is gekoppeld aan een 17,8 kWh lithium-ion batterij. Tevens is de MX-30 e-Skyactiv R-EV voorzien van een volwaardige benzinetank met een inhoud van 50 liter om een uniek plug-in hybride systeem te creëren.

De MX-30 e-Skyactiv R-EV ondersteunt 1- of 3-fase wisselstroom (AC) opladen als snel gelijkstroom (DC) opladen, 1.500 W voedingsfunctionaliteit en drie rijmodi voor verschillende rijsituaties: Normal, EV en Charge. Bovendien levert deze Mazda dankzij de krachtige 125 (170pk) kW elektromotor iets betere prestaties dan standaard MX-30 EV.

De auto die tijdens de Autosalon van Brussel wordt onthuld is de Edition R: een speciale editie die verkrijgbaar zal zijn als de verkoop van de MX-30 e-Skyactiv R-EV van start gaat. De Edition R heeft een Maroon Rouge Metallic lak, een verwijzing naar de kleur van het dak van Mazda's eerste personenauto (de R360 Coupé), als exclusieve exterieurkleur voor het accent rond de zijkanten van het dak. De rest van de carrosserie en het interieur zijn afgewerkt in zwart. De Edition R krijgt unieke designelementen mee, zoals een rotorvormig embleem dat in de vloermatten is genaaid en in reliëf is aangebracht op de hoofdsteunen van de stoelen.