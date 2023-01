Mazda maakt prijs van MX-30 e-Skyactiv R-EV bekend

Op zoek naar een Mazda MX-30 Makato?

bynco heeft er 6 vanaf € 26.950,-

De MX-30 e-Skyactiv R-EV1 is een plug-in hybride die dezelfde klantwaarden blijft bieden als de oorspronkelijke MX-30, maar tegelijkertijd nieuwe manieren biedt om elektrisch te rijden. De MX-30 e-Skyactiv R-EV heeft een elektrische actieradius van 85 km. Het gebruik van de generator biedt de mogelijkheid om lange ritten te maken. In alle situaties kan elektrisch worden gereden. Bovendien levert deze Mazda dankzij een 125 kW (170pk) elektromotor zelfs iets betere prestaties dan de MX-30 EV.

Mazda koos voor een rotatiemotor om deze generator aan te drijven, gebruikmakend van het unieke vermogen van een rotatiemotor om met een kleine motorinhoud het vereiste vermogen te leveren. De nieuw ontwikkelde 8C rotatiemotor heeft een plaats gekregen in de motorruimte. Deze compacte elektromotor is gekoppeld aan een 17,8 kWh lithium-ion batterij. Tevens is de MX-30 e-Skyactiv R-EV voorzien van een volwaardige benzinetank met een inhoud van 50 liter om een uniek plug-in hybride systeem te creëren. De MX-30 e-Skyactiv R-EV ondersteunt zowel 1- of 3-fase wisselstroom (AC) opladen als snel gelijkstroom (DC) opladen, 1.500 W voedingsfunctionaliteit en drie rijmodi voor verschillende rijsituaties: Normal, EV en Charge.

Van Prime-Line tot speciale Edition R

De MX-30 e-Skyactiv R-EV heeft een exterieur met een vertrouwde uitstraling. Het interieur zorgt voor rust door het gebruik van materialen met een warme uitstraling. De line-up van de MX-30 e-Skyactiv R-EV is grotendeels gelijk van de reeds bestaande MX-30 e-Skyactiv EV, en is met name te herkennen aan 18-inch lichtmetalen velgen in Grey (op EV uitgevoerd in Silver). Daarnaast is de badge op de zijkant en de achterklep herkenbaar R-EV.

De uitvoeringen starten bij de Prime-Line. Standaard is de MX-30 R-EV uitgerust met onder meer LED-koplampen en -achter-lichten, Kodo-design knipperlichten, afwerking van de grille in het zwart, 18-inch lichtmetalen velgen in de kleur Grey, Active Driving Display (ADD) en een scala aan i-Activsense veiligheidsvoorzieningen. De daaropvolgende Exclusve-Line heeft een vanafprijs van € 37.990, - en heeft, bovenop de Prime-Line uitvoering, onder andere verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, stoelverwarming bij de voorstoelen, stuurwielverwarming, Smart-Keyless Entry en een middenarmsteun achter.

Advantage en Makoto

De luxere uitvoering Advantage is verkrijgbaar voor een vanafprijs van € 39.290,- en de Makoto heeft een vanafprijs van € 40.490,-. De uitvoeringen Advantage en Makoto hebben onder andere toevoegingen in de afwerking van het interieur en exterieur en zijn standaard uitgerust met een 1.500W stopcontact in de kofferbak en beschikken over 18-inch lichtmetalen velgen in de kleur Diamond Cut.

Voor een meerprijs van € 2.000,- is het mogelijk een Premium Pack op de MX-30 R-EV Makoto te hebben met onder andere 360 graden monitor, Bose audiosysteem en extra veiligheids-systemen. Tot slot is een schuif-/kanteldak optioneel bij de Makato voor een meerprijs van € 1.000,-.

Editon R

Speciaal voor de MX-30 e-Skyactiv R-EV is de Edition R verkrijgbaar. De uitvoering is gebaseerd op een Makoto-uitvoering met Premium en Sunroof Pack. Deze meest luxe R Edition, met een vanafprijs van van € 45.590,-, heeft een Maroon Rouge Metallic lak (een verwijzing naar de kleur van het dak van onze eerste personenauto, de Mazda R360 Coupé) als exclusieve exterieurkleur voor het accent rond de zijkanten van het dak. De rest van de carrosserie en het interieur zijn afgewerkt in zwart.

De Edition R is voorzien van 18-inch lichtmetalen velgen in de kleur Diamond Cut en krijgt unieke designelementen mee, zoals een rotorvormig embleem dat in de vloermatten is genaaid en in reliëf is aangebracht op de hoofdsteunen van de stoelen.