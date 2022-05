Mazda maakt prijzen vernieuwde MX-30 bekend

Standaard is de MX-30 uitgerust met onder meer LED-koplampen en -achterlichten, Kodo-design knipperlichten, afwerking van de grille in het zwart, 18-inch lichtmetalen velgen in Silver, Active Driving Display (ADD) en een scala aan i-Activsense veiligheidsvoorzieningen. De daaropvolgende Exclusve-line heeft een vanafprijs van € 35.990, - en heeft bovenop de Prime-line uitvoering onder andere elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, stoelverwarming bij de voorstoelen, stuurwielverwarming, Smart-Keyless Entry en een middenarmsteun achter. De luxere Advantage-uitvoering is beschikbaar vanaf € 36.790, - en heeft onder andere 18-inch lichtmetalen velgen in Bright Silver een D-stijl afgewerkt in Satin Silver en privacy glass op de zijruiten achter en bij de achterruit.

Naast de bestaande interieurkleuren voor de Advantage uitvoering: Modern Confidence (wit) en Industrial Vintage (bruin), is de MX-30 modeljaar 2022 bij de meest luxe Makato-uitvoering ook verkrijgbaar met de nieuwe volledig zwarte bekleding Urban Expression, die het design een eigen uitstraling geeft. Het nieuwe, volledig zwarte interieur wordt verlevendigd door grijze en witte accenten op de stoffen bekleding, en het donkerbruine kurk op de console en de portiergrepen.

De Makoto-uitvoering heeft een vanafprijs van € 37.990,- en heeft onder andere toevoegingen in de afwerking van interieur en exterieur. Voor een meerprijs van € 2.000,- is het mogelijk een Premium Pack op de MX-30 te hebben met onder andere 360 graden monitor, Bose audiosysteem en extra veiligheidssystemen. Tot slot is een zonnedak optioneel op deze uitvoering voor een meerprijs van € 1.000, -.

De technische aanpassingen die zijn doorgevoerd bij de Mazda MX-30 modeljaar 2022 maken hem gebruiksvriendelijker. De auto ondersteunt nu drie-fase AC-laden tot 11 kW. De laden op gelijkstroom gaat nu sneller: van 40 kW naar 50 kW.

Het aantal multi-tone kleurenschema's is uitgebreid tot vier, waarbij Jet Black en Mazda's nieuwe kleur Zircon Sand zijn toegevoegd aan het gamma. Gepaard met het volledig zwarte Urban Expression-interieur is Zircon Sand een natuurlijk beige dat geïnspireerd is op de kleur van zirkoonzand, wat Mazda's erfgoed met betrekking tot de productie van gietvormen weerspiegelt. Het tweede nieuwe multi-tone kleurenschema koppelt een Jet Black afwerking van de carrosserie en het dak aan zilverkleurige sierlijsten en, wederom, een volledig zwart interieur. Bovendien wordt het bestaande Soul Red Crystal multi-tone kleurenschema voor het exterieur nu ook gecombineerd met een volledig zwarte bovenkant voor een sportievere uitstraling.

Vanaf modeljaar 2022 is het eveneens mogelijk om optioneel een fietsendragerhaak te monteren. Met deze mogelijkheid kan er vanaf deze update tot een gewicht van 75kg een fietsendrager (inclusief fietsen) worden meegenomen.