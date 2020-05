Mazda MX-30 zet in op eco-plastic

1 mei 2020 | De nieuwe Mazda MX-30, de eerste in serie geproduceerde volledig elektrische auto van Mazda, die na de zomer in de showroom staat, is samengesteld met veel milieuvriendelijke en gerecyclede materialen.

Het bovenste deel van de portierbekleding van de MX-30 is afgewerkt met een gerecyclede stof, gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Dankzij een nieuwe methode voor het geïntegreerd samenvoegen van textiel- en kunststofvezels werd het mogelijk om een zacht aanvoelend materiaal te creëren dat gemakkelijk kan worden verwerkt. Maar het is niet alleen de recycling van plastic waarin Mazda actief is. Het heeft ook een hoogwaardig bioplastic ontwikkeld, wat voor het eerst gebruikt werd op de MX-5 van 2015 en veel gebruikt is bij de Mazda3 en CX-3, maar ook op de voor- en achterportieren van de MX-30, waarbij de afwerking een belangrijke bijdrage levert aan het kwaliteitsgevoel bij deze auto.

In navolging van de ontwikkeling van 's werelds eerste bioplastic in 2007 wordt Mazda's nieuwe Premium Vintage Kunstleer, in huis ontwikkeld door Mazda voor de MX-30, geproduceerd met water in plaats van organische oplosmiddelen, wat helpt om de impact op het milieu te verminderen. De kwaliteit weerspreekt de heersende opvatting dat kunstleer een slechte vervanging is voor echt leer. De vintage leertextuur is gedrukt op een hoogwaardige kunstleren basis en vervolgens wordt een siliconencoating met een nauwkeurig gecontroleerde dikte aangebracht, waardoor het materiaal diepte en een aangename voelbare kwaliteit krijgt.

Het zijn echter niet alleen recente milieuoverwegingen die Mazda ertoe hebben aangezet nieuwe technieken voor recycling of het creëren van milieuvriendelijke kunststoffen te ontwikkelen. Mazda's onderzoek naar plasticrecycling is sinds eind jaren tachtig aan de gang. Mazda was zich bewust van de milieubehoefte om plastic te recyclen en was de eerste autofabrikant die vanaf 1992 gebruikte bumpers recyclede. De bumpers worden onder meer gebruikt om onzichtbare pennen en plastic auto-onderdelen te produceren.

Het probleem met sloopauto's was dat veel bumpers meer dan tien jaar oud waren, waardoor het technisch en financieel moeilijk was om ze te recyclen, omdat ze varieerden in lijmeigenschappen en samenstelling van hun plastic. Een van de grootste belemmeringen voor het recyclen van oude bumpers was het inefficiënte verfverwijderingsproces. In 2001 had Mazda dat proces voldoende verbeterd om het gebruik van het plastic voor het versterken van nieuwe bumpers mogelijk te maken. In 2007 was het proces verder verfijnd om 99,9% van de verf te verwijderen, wat de weg vrijmaakte om het gerecyclede plastic te gebruiken in de fabricage van nieuwe bumpers.

Als gevolg hiervan had Mazda in 2011 zijn eerste recyclingtechnologie ter wereld voldoende ontwikkeld om afgedankte bumpers te kunnen omzetten in kunsthars, die van voldoende kwaliteit was voor gebruik in nieuwe autobumpers, voor het eerst gebruikt op de Mazda Biante minibus. Gerecycled plastic wordt nu overal toegepast in alle nieuwe Mazda's.

Een andere wereldprimeur op het gebied van plasticontwikkeling vond plaats in 2015 met de ontwikkeling van bioplastic, gemaakt van plantaardige materialen, waardoor het gebruik van aardoliebronnen en de uitstoot van koolstofdioxide werd verminderd. Groenafval, zoals houtkrullen en plantmateriaal, wordt omgezet in ethanol, die vervolgens wordt omgezet in ethyleen en polypropyleen. Dit proces is klimaatneutraal en, in tegenstelling tot alternatieve materialen gemaakt van soja of maizena, maakt het geen gebruik van voedselbronnen. Bioplastics hebben een hogere kwaliteit dan traditioneel geverfde kunststoffen en kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt. De eerste toepassing van bioplastic was in de Mazda MX-5 in 2015 en het werd vervolgens gebruikt in de Mazda CX-5, Mazda3, Mazda2, Mazda CX-30 en het zal worden verwerkt in de Mazda MX-30.

Om de hulpbronnen van onze planeet te behouden is het de verantwoordelijkheid van bedrijven om producten en diensten te leveren die aarde en samenleving ten goede komen. Mazda blijft een voortrekkersrol spelen bij het ontwikkelen van milieuvriendelijke en gerecyclede kunststoffen voor toekomstige producten, waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen wordt verminderd en emissies worden teruggedrongen, als onderdeel van het Sustainable Zoom Zoom 2030 plan. Dit plan, gelanceerd in 2017, omschrijft de bedrijfsvisie om het leven van mensen op te fleuren met autobezit en deze auto's, die duurzaam zijn voor aarde en samenlevingt, aan zoveel mogelijk mensen aan te bieden. Het is een stappenplan voor Mazda om technologieën te ontwikkelen die helpen bij het oplossen van problemen waarmee aarde, samenleving en mens worden geconfronteerd.

Mazda MX-30 nu ook als Luxury

9 maart 2020

Mazda introduceert MX-30

23 oktober 2019