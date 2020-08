Mazda MX-30 vanaf 4 september bij de dealer

24 augustus 2020 | De Mazda MX-30 staat vanaf 4 september 2020 in de showroom van de Nederlandse Mazdadealers. De eerste in serie geproduceerde volledig elektrische auto van Mazda is een crossover en speelt in op de steeds grotere vraag naar elektrische voertuigen in Europa.

De nieuwe MX-30 is uitgerust met e-Skyactiv, Mazda's nieuwe elektrische aandrijftechnologie. De aandrijflijn met voorwielaandrijving combineert een elektrische synchroonmotor van 107 kW (145 pk) met een lithium-ionbatterij van 35,5 kWh, waardoor de nieuwe crossover een theoretische actieradius heeft van ongeveer 200 km en 260 km in de stad (gecombineerd WLTP). De batterij kan met DC snelladen binnen ongeveer 40 minuten worden opgeladen tot 80 %.

De MX-30 First Edition, waarvan er in ons land inmiddels al 277 zijn verkocht voordat de auto in de showroom stond, is standaard uitgerust met 18 inch lichtmetalen velgen, adaptieve LED koplampen, 8-voudig elektrisch verstelbare bestuurderstoel (passagier 6-voudig), climate control, displayprojectie op de voorruit, 8,8-inch TFT-kleurendisplay met bediening via de centrale HMI Commander en vrijwel alle intelligente i-Activsense veiligheidstechnologieën waaronder Mazda Radar Cruise Control. Daarnaast kan er gekozen worden voor een licht modern of een donkere industrieel interieur. Dit aanbod wordt aangevuld met de Ceramic Metallic lak, die is inbegrepen in de prijs van € 33.990 rijklaar, wat een introductievoordeel tot € 2.800,- betekent. De MX-30 First Edition kent voor de zakelijke klant een netto bijtelling vanaf € 82,- per maand en is in Nederland slechts in een beperkte oplage beschikbaar.

Naast deze First Edition kan de klant ook kiezen voor de Luxury uitvoering, de topversie van de MX-30. De extra uitrusting ten opzichte van de First Edition omvat onder meer Smart Keyless Entry, een Bose 12 speaker geluidssysteem, 360° view monitor, een schuif-/kanteldak en uitbreiding op de veiligheidssystemen met Traffic Jam Assist, Driver Monitor, Smart Brake Support achter en Front Cross Traffic Alert. De keuze tussen de twee interieurs is hetzelfde en de standaard exterieurkleur is Arctic White. Bij de Luxury kan er tegen een meerprijs ook gekozen worden voor Ceramic, Jet Black, Polymetal Gray, Machine Gray, Ceramic 3-tone, Polymetal 3-tone en Soul Red Crystal 3-tone. Rijklaar kost deze uitvoering € 38.990,- exclusief de eventuele meerprijs voor een metallic lak of 3-tone kleurstelling.

De nieuwste uiting van Mazda's bekroonde Kodo designtaal versterkt deze nieuwe richting voor Mazda in de ontwikkeling van zijn aandrijflijntechnologieën. Zijn compromisloze, eenvoudige vormgeving benadrukt de schoonheid van de MX-30 en geeft hem een solide uitstraling, terwijl de freestyle deuren met hun ingebouwde B-stijl het open, ruime gevoel van het interieur benadrukken. Het ergonomische interieur heeft een op de bestuurder gerichte cockpit, een zwevende middenconsole, Mazda's eerste 7-inch touchscreen-airconditioningpaneel en een reeks nieuwe, milieuvriendelijke materialen zoals kurk en deurbekleding met vezels van gerecyclede petflessen.

