Mazda MX-30 scoort 5 sterren EuroNCAP

12 november 2020 | De volledig elektrische Mazda MX-30 heeft de maximale score van vijf sterren gekregen van Euro NCAP tijdens de laatste serie crashtests, met scores van respectievelijk 91% en 87% in de categorie├źn volwassenen en kinderen. 91% is het beste resultaat ter bescherming van volwassen inzittenden tot nu toe onder alle voertuigen die zijn getest volgens de nieuwste Euro NCAP richtlijnen van 2020.

De MX-30 scoorde het maximale aantal punten bij de laterale botstest, evenals bij de frontale en laterale crashtest gebaseerd op 6 en 10 jaar oude kinderen. De MX-30 is de eerste Mazda die een totaalscore van vijf sterren behaalt onder de nieuwe, strengere Euro NCAP eisen van 2020. Deze omvatten nieuwe tests om tegemoet te komen aan een aantal wensen op het gebied van bescherming van inzittenden, een verbeterde bescherming na een aanrijding en om de nieuwste geavanceerde rijhulpsystemen te promoten.

De Mazda MX-30 presteerde in alle vier Euro NCAP testcategorieën: volwassen inzittende 91%, kinderen 87%, kwetsbare weggebruikers (voetgangersveiligheid) 68% en Veiligheidsassistentie 73%. De beoordeling is het resultaat van drie sleutelfactoren: de toepassing van de allernieuwste Skyactiv voertuigarchitectuur, die een zeer stijve, schokabsorberende maar lichtgewicht carrosserie omvat; een breed scala aan geavanceerde i-Activsense veiligheidstechnologieën, die bestuurders helpen potentiële risico's tijdig te identificeren en daarmee de kans op schade of letsel te verkleinen; en hoge normen voor de bescherming van voetgangers.

Een opvallend designelement van de volledig elektrische crossover SUV zijn de freestyledeuren, een historische link naar de Mazda RX-8 uit 2003. Dit heeft echter geen nadelige invloed op de veiligheid. In feite gaf de analyse van de in elkaar gedrukte kreukelzone uit de frontale crashtest aan dat de constructie van de MX-30 geen hoog risico vormt voor de inzittenden van het voertuig bij een frontale botsing", aldus de testers. "In zowel de zijdelingse crashtest, die een botsing met een ander voertuig simuleert, als de meer gevaarlijke zijwaartse botsing met een paal was de bescherming van alle kritieke lichaamsdelen goed en scoorde de auto maximale punten voor deze twee tests".

