Mazda MX-30 nu ook als Luxury

9 maart 2020 | Mazda introduceert een nieuwe uitvoering van de MX-30, die een aantal extra opties kent ten opzichte van de eerder geïntroduceerde First Edition. Beide versies worden in september 2020 bij de dealers in Nederland verwacht. De nieuwe MX-30 is de eerste in serie geproduceerde volledig elektrisch aangedreven auto in de Mazda line-up. De combinatie van een elektromotor en een 35,5 kWh lithium-ionbatterij, e-Skyactiv genaamd, voorziet de MX-30 van een soepele, stille en traploze aandrijving en een bereik van ongeveer 200 km.

De MX-30 First Edition, waarvan er in ons land inmiddels al 167 zijn verkocht voordat de auto op de markt is verschenen, is standaard uitgerust met 18 inch lichtmetalen velgen, adaptieve LED koplampen, 8-voudig elektrisch verstelbare bestuurderstoel (passagier 6-voudig), climate control, displayprojectie op de voorruit, 8,8-inch TFT-kleurendisplay met bediening via de centrale HMI Commander en vrijwel alle intelligente i-Activsense veiligheidstechnologieën waaronder Mazda Radar Cruise Control. Daarnaast kan er gekozen worden voor een licht modern of een donkere industrieel interieur. Dit zeer aanbod wordt nog eens aangevuld met de Ceramic Metallic lak, die is inbegrepen in de prijs van € 33.990 rijklaar, wat een introductievoordeel tot € 2.800,- betekent.

Nieuw is dat deze First Edition in meer kleuren beschikbaar komt. Zo kan er nu naast Ceramic Metallic ook zonder meerprijs gekozen worden voor Arctic White Solid of tegen meerprijs voor Jet Black, Polymetal Gray en Machine Gray. De eerder gepresenteerde unieke 3-tone kleuren blijven beschikbaar op deze uitvoering tegen meerprijs.

Bovenop deze First Edition kan de klant nu ook kiezen voor de Luxury uitvoering, de topversie van de MX-30. De extra uitrusting ten opzichte van de First Edition omvat onder meer Smart Keyless Entry, een Bose 12 speaker geluidssysteem, 360° view monitor, een schuif-/kanteldak en uitbreiding op de veiligheidssystemen met Traffic Jam Assist, Driver Monitor, Smart Brake Support achter en Front Cross Traffic Alert. De keuze tussen de twee interieurs is hetzelfde en de standaard exterieurkleur is Arctic White. Bij de Luxury kan er tegen een meerprijs ook gekozen worden voor Ceramic, Jet Black, Polymetal Gray, Machine Gray, Ceramic 3-tone, Polymetal 3-tone en Soul Red Crystal 3-tone. Rijklaar kost deze uitvoering € 38.990,- exclusief de eventuele meerprijs voor een metallic lak of 3-tone kleurstelling.

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van Mazda Motor Corporation introduceert Mazda ook de MX-30 100th Anniversary Edition, geïnspireerd op de eerste Mazda personenauto, de R360 Coupé. Evenals dit model uit 1960 is deze speciale MX-30 voorzien van een wit exterieur en een donkerrood interieur met witte accenten en embossing en speciale100th Anniversary badges en hubcaps. Deze auto komt op een beperkt aantal landen op de markt.

