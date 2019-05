Mazda maakt prijzen CX-30 bekend

16 mei 2019 | Mazda heeft de prijzen bekend gemaakt voor de CX-30, zoals deze vanaf begin september 2019 in de Nederlandse showrooms zal staan. De prijzen beginnen bij 29.990 euro voor de uitvoering met Skyactiv-G 122 benzinemotor en handgeschakelde zesversnellingsbak. De uitrusting van de Mazda CX-30 lijkt op veel vlakken op de nieuwe Mazda3 zoals deze nu in de showrooms staat. Dat betekent dat er ook een Comfort en Luxury te bestellen zijn en dat het model aan het eind van het jaar ook zal beschikken over de Skyactiv-X motor.

De nieuwe CX-30 is net als de nieuwe Mazda3 standaard uitgerust met onder andere Radar Cruise Control, projectie head-up display, cilmate control, parkeersensoren achter, Mazda Connect met DAB+/Apple CarPlay/navigatie en uiteraard het bij Mazda bekende brede assortiment aan veiligheidssystemen. Daarnaast kent de CX-30 een paar unieke designelementen, zoals 16 inch lichtmetalen velgen in Gray, zwarte bekleding met donkergrijze zitting, een aantal hoogwaardige dashboardelementen in donkerblauw kunstleder, evenals de middenarmsteun en de deurpanelen en een grijze hemelbekleding.

Optioneel kan er gekozen worden voor de Comfort uitrusting die minimale verschillen kent ten opzichte van dezelfde versie bij de Mazda3. De enige extra uitrustingselementen zijn een automatisch te openen en sluiten achterklep en ventilatieroosters voor de achterpassagiers. Het Bose audiosysteem met designspeakers in Gloss Black is optioneel beschikbaar, evenals het leer pakket met zwart leer en dashboardelementen in donkerbruin).

Of er kan gekozen worden voor de Luxury uitvoering met als optie het i-Activsense pakket, bekend van de Mazda3. De 18 inch velgen van de CX-30 Luxury zijn uitgevoerd in Silver op de Skyactiv-D en in Bright Silver op de Skyactiv-X. Bij deze laatste motorisatie kan er als optie gekozen worden voor Pure White lederen bekleding, een schuif-/kanteldak (alleen i.c.m. het i-Activsense pakket) en 4WD (alleen i.c.m. met het i-Activsense pakket en het schuif-/kanteldak). De verwachte meerprijzen voor de Comfort en Luxury uitvoeringen zijn nu nog niet bekend.

De beschikbare aandrijflijnen op de Mazda CX-30 zijn dezelfde als op de Mazda3: de Skyactiv-G 122 met M Hybrid en cilinderuitschakeling en de keuze uit een 6MT of een 6AT, de Skyactiv-D 116 met keuze uit 6MT en 6AT en de Skyactiv-X 181 met M Hybrid en een keuze uit 6MT en 6AT en 4WD. De verwachte meerprijs voor de automaat ligt rond de € 2.500,-. De Skyactiv-G zal uitsluitend beschikbaar komen in de standaardversie en als Comfort.

Evenals de CX-3 (1.200 kg) en CX-5 (1.800 kg) kent ook de CX-30 een mooi hoog trekgewicht van 1.300 kg. De complete en definitieve prijslijst van de CX-30 kan pas worden vrijgegeven na de officiële homologatie, naar verwachting eind juli. Tot dan zijn alle andere genoemde prijzen indicaties.