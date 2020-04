Mazda CX-30 als 100th Anniversary Edition

3 april 2020 | Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de onderneming lanceert Mazda binnenkort een speciale editie van de CX-30 onder de naam 100th Anniversary Edition, die het unieke karakter van de allereerste personenauto van het merk, de R360 Coupé, weerspiegelt. Het speciale 100th Anniversary-logo is een samensmelting van het huidige Mazda logo en het ronde logo van Toyo Kogyo, zoals de onderneming bij de oprichting in 1920 heette. Het ontwerp weerspiegelt de wens van de onderneming, overgenomen van zijn oprichter Jujiro Matsuda, om via engineering een zinvolle bijdrage aan de wereld te leveren.

De jubileumeditie heeft de witte en bordeauxrode tweekleurige lak die de R360 Coupé tot een hit maakte toen hij in 1960 werd gelanceerd. Het was Mazda's eerste personenauto en was onmiddellijk een succes vanwege zijn unieke, futuristische styling, geweldige wegligging en concurrerende prijzen, waardoor veel mensen hun eerste ervaring met autobezit kregen. De auto had een viertaktmotor, ongekend in het Japanse keicar segment, de mini-personenauto's van die tijd, automatische transmissie en een focus op gewichtsvermindering om het rijplezier te vergroten, nog steeds een kenmerk van alle hedendaagse Mazda's van vandaag.

De Mazda CX-30 100th Anniversary Edition heeft veel afwijkende details, waaronder unieke wielnaafdoppen met het 100th Anniversary-logo. Andere elementen zijn

Vloermatten met 100th Anniversary-logo;

Vloertapijt, vloermatten en stoelen uitgevoerd in bordeauxrood;

Hoofdsteunen met 100th Anniversary-logo in reliëf;

Speciale sleutel met 100th Anniversary-logo in reliëf;

100th Anniversary-badge op scherm achter linkervoowriel;

Snow Flake White Pearl exterieurkleur.

De speciale uitvoering is in Nederland uitsluitend beschikbaar met de Skyactiv-X 180 motor in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een zestrapsautomaat. Prijzen en introductiedatum van de CX-30 100th Anniversary zijn op dit moment nog niet bekend.

