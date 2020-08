Mazda prijst CX-30 100th Anniversary Edition

5 augustus 2020 | Mazda heeft de prijzen bekendgemaakt van de speciale editie van de CX-30 onder de naam 100th Anniversary Edition. Het model is in Nederland uitsluitend beschikbaar met de Skyactiv-X 180 motor met Mazda M Hybrid. De versie met handgeschakelde zesversnellingsbak kost 39.490 euro, voor de uitvoering met zestraps automaat wordt 41.990 euro gevraagd. Beide modellen zijn per direct te bestellen en vanaf begin oktober 2020 leverbaar.

De Mazda CX-30 100th Anniversary Edition is ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de onderneming geïntroduceerd en weerspiegelt het unieke karakter van de allereerste personenauto van het merk, de R360 Coupé. De jubileumeditie heeft de witte en bordeauxrode kleurstelling die de R360 Coupé tot een hit maakte toen hij in 1960 werd gelanceerd. Het was Mazda's eerste personenauto en was onmiddellijk een succes vanwege zijn unieke, futuristische styling, geweldige wegligging en concurrerende prijzen, waardoor veel mensen hun eerste ervaring met autobezit kregen. De auto had een viertaktmotor, ongekend in het Japanse keicar segment, de mini-personenauto's van die tijd, automatische transmissie en een focus op gewichtsvermindering om het rijplezier te vergroten.

De Mazda CX-30 100th Anniversary Edition heeft een Luxury-uitvoering als basis en beschikt daarom standaard over onder meer 18-inch lichtmetalen velgen, een lederen interieur en een Bose audiosysteem met 12 speakers. De jubileumeditie heeft als de volgende unieke details:

Unieke wielnaafdoppen met 100th Anniversary-logo;

Vloermatten met 100th Anniversary-logo;

Vloertapijt, vloermatten en stoelen uitgevoerd in bordeauxrood;

Pure White lederen afwerking op middenconsole en armleuningen;

Hoofdsteunen met 100th Anniversary-logo in reliëf;

Speciale sleutel met 100th Anniversary-logo in reliëf;

100th Anniversary-badge op scherm achter linkervoorwiel;

Snow Flake White Pearl exterieurkleur.

Het speciale 100th Anniversary-logo is een samensmelting van het huidige Mazda logo en het ronde logo van Toyo Kogyo, zoals de onderneming bij de oprichting in 1920 heette. Het ontwerp weerspiegelt de wens van de onderneming, overgenomen van zijn oprichter Jujiro Matsuda, om via engineering een bijdrage aan de wereld te leveren en zijn vastberadenheid om met trots vooruit te kijken naar de komende 100 jaar.

