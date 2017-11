Mazda6 ondergaat facelift

15 november 2017 | Mazda heeft tijdens de komende Los Angeles Auto Show (1 tot en met 10 december) een wereldpremière met de onthulling van de grondig vernieuwde Mazda6 sedan. Mazda's nieuwe ontwerpfilosofie vormde de basis voor de gefacelifte versie van het vlaggenschip van het merk, met nieuwe aandrijflijntechnologie en talloze verbeteringen.

De aandrijflijn omvat de 2.5 SKYACTIV-G benzinemotor met directe injectie met cilinderuitschakeling, wat zou zorgen voor een naadloze overgang tussen vier- en tweecilinderwerking om het brandstofverbruik te verbeteren, zonder dat het ten koste gaat van de prestaties. In Noord-Amerika zal ook de 2.5T SKYACTIV-G benzinemotor met turbo, die debuteerde op de Mazda CX-9 crossover SUV, worden toegevoegd aan het assortiment aandrijflijnen in deze markt.

Wat styling en design betreft hebben de ontwerpers het kwaliteitsgevoel van zowel exterieur als interieur van de vernieuwde Mazda6 naar eigen zeggen verbeterd. De topversie bevat exclusieve sierelementen zoals het Japanse sen hout, dat ook wordt gebruikt voor traditionele muziekinstrumenten en meubels.

In de Mazda6 voor modeljaar 2018 is een breder scala aan geavanceerde i-ACTIVSENSE veiligheidstechnologieën beschikbaar om de bestuurder te helpen potentiële gevaren te identificeren en de kans op schade of letsel te verminderen. Mazda Radar Cruise Control (MRCC) kan de auto nu tot stilstand brengen en weer laten optrekken wanneer de voorligger wegrijdt. De nieuwe Mazda6 beschikt ook over de nieuwste 360° View Monitor.