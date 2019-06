Mazda6 tijdelijk met ComfortPlus pakket

4 juni 2019 | De Mazda6, het vlaggenschip van de Mazda-collectie, heeft een facelift ondergaan. Met de toevoeging van een nieuwe uitvoering onder de Mazda6 Comfort is het model nu meer gericht op zakelijke rijders. Ook kent de Mazda6 nu een nieuwe vanafprijs, zijn de versies met Skyactiv-D vanaf nu ook beschikbaar als automaat en behoren Apple Carplay en GVC+ nu tot de standaarduitrusting.

De Mazda6 met het ComfortPlus pakket komt in plaats van de Mazda6 Business Comfort en biedt de koper ruim € 3.000,- voordeel. Het pakket omvat onder meer zwart lederen bekleding, een Bose audiosysteem, een 360° view monitor en keyless entry. Deze versie start bij € 37.890,- voor de Sedan met Skyactiv-G 145 en handgeschakelde zesversnellingsbak. Voor € 1.000,- meer is hij beschikbaar met de Skyactiv-G 165. Op beide uitvoeringen is de meerprijs voor de automatische transmissie € 1.000.

Onder de Comfort wordt er nog een versie aan de line-up toegevoegd. Deze nieuwe uitvoering heeft een vanafprijs van € 35.990,- voor een extra rijke standaarduitrusting met onder andere 17-inch lichtmetalen velgen, projectie head-up display, radar cruise control, multimediasysteem met navigatie, climate control in twee zones, led-koplampen en een uitgebreid assortiment aan veiligheidsopties.

De update van de Mazda6 gaat ook gepaard met de toevoeging van de Mazda-Drive, de zestraps automatische versnellingsbak op de versies met de Skyactiv-D 150 dieselmotor, voor een meerprijs van € 4.000,-. Daarnaast is de Luxury uitvoering van de Mazda6 nu standaard voorzien van een lederen interieur, ook dat is in lijn met de nieuwe Mazda3 en de CX-5. Alle versies hebben vanaf nu standaard Apple Carplay en de nieuwste versie van G-Vectoring Control, GVC+ genaamd, 's werelds eerste controlesysteem voor reacties op stuurbewegingen, dat een geïntegreerde bijsturing van zijwaartse en longitudinale versnellingskrachten en van de verticale belasting op het voertuig biedt.