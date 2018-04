Nieuwe namen en uitvoeringen voor Mazda6

18 april 2018 | Met de introductie van de vernieuwde Mazda6 zal Mazda in Nederland de namen van de verschillende uitvoeringen van elke model gaan aanpassen. Nu de auto standaard aanzienlijk rijker is uitgerust, zullen de uitrustingsniveaus S, TS, TS+ en GT-M verdwijnen en plaatsmaken voor de Essence. De meest luxe uitvoering is de Signature met SKYACTIV-G 165, die alles biedt wat er mogelijk is op dit model, voor een rijklaarprijs van 44.240 euro.

Als de vernieuwde Mazda6 vanaf begin juli 2018 in de Nederlandse showrooms zal staan begint de line-up bij de Essence. Deze versie is vanaf nu standaard uitgerust met aanzienlijk meer uitrusting dan de vroegere S. Zo zijn onder andere een projectie head-up display op de voorruit, Radar Cruise Control, een breed assortiment aan veiligheidssystemen, een navigatiesysteem en comfort opties zoals dual zone climate control, licht- en regensensor, stoelverwarming en parkeersensoren, standaard.

Naast de standaarduitrusting van de Essence, waarvan de prijzen beginnen bij € 36.990,- rijklaar voor de versie met SKYACTIV-G 145 en 6MT, heeft de koper van de vernieuwde Mazda6 natuurlijk de mogelijkheid om zijn of haar auto aan te passen aan specifieke, persoonlijke wensen, om daarmee het uitrustingsniveau aan te passen. Deze pakketten worden aangeboden onder de naam Choices. Zo zal een zakelijk rijder die op zoek is naar extra comfort kunnen kiezen voor de 'Business Comfort Choice'. Deze uitvoering vervangt daarmee de SKYLEASE-GT uit de vorige line-up. De Mazda6 Essence met Business Comfort Choice is echter wel luxer uitgerust dan voorheen deze SKYLEASE-GT. Heeft men liever een auto met meer uitstraling dan is de 'Aesthetic Choice' de beste keuze. Wil men beide, dan kan de 'Aesthetic Choice' uitgebreid worden met de 'Black Leather Choice' of de 'White Leather Choice'.

Mazda heeft tevens alle prijzen van de volledige line-up van de vernieuwde Mazda6 bekendgemaakt. De meerprijs voor de SKYACTIV-G 165 met 20 pk extra is € 1000,-. Voor de zestraps automaat op de benzine-uitvoering moet ook € 1000,- meer betaald worden. De Sportbreak heeft een meerprijs van € 1500,- ten opzichte van de Sedan. De SKYACTIV-G 194 (bekend van de Mazda CX-5, met cilinderuitschakeling) met standaard 6AT en i-ELOOP, is vanzelfsprekend ook beschikbaar op de Mazda6, voor een prijs van € 44.490,-.

Als absolute topuitvoering introduceert Mazda de Signature. Met minimaal de SKYACTIV-G 165 benzinemotor in combinatie met de handgeschakelde zesversnellingsbak onder de kap komt deze versie op een rijklaarprijs van € 44.240,-. De Signature is ook beschikbaar met SKYACTIV-G 194 benzinemotor en met de verderop genoemde dieselmotoren. In vergelijking met de basisversie is de Signature uitgerust met o.a. 19-inch velgen, een 7-inch digitale meterset, een Bose geluidsysteem en een schuifkanteldak. Wat de Signature echt uniek maakt zijn de vele luxe elementen, zoals Nappa-leder interieur, sierpanelen van echt Sen-hout, materialen met suède-afwerking, een zwarte interieurhemel en een randloze binnenspiegel.

Dieselen met de SKYACTIV-D 150 en 6MT begint bij de Essence met een prijs van € 43.490,- inclusief kosten rijklaarmaken. In Signature uitvoering is de dieselvariant leverbaar vanaf € 48.740,- en voor de versie met zestrapsautomaat en de nieuw beschikbare SKYACTIV-D 184 (9 pk meer dan in de vorige Mazda6) met i-ELOOP moet € 55.740,- betaald worden.