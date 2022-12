Mazda6 aangepast voor modeljaar 2023

Op zoek naar een Mazda 6 SkyActiv-G 145 2.0 TS?

Sinds de eerste generatie Mazda6 in mei 2002 in Japan op de markt kwam, heeft deze auto het rijplezier van Mazda volledig belichaamd. De Mazda6 heeft in de afgelopen twintig jaar twee uitgebreide updates ondergaan, waarbij rijplezier altijd voorop stond.

Ter ere van de twintigste verjaardag van de Mazda6 introduceert Mazda de Mazda6 20th Anniversary Edition, om de waardering van het bedrijf voor trouwe Mazda-klanten tot uitdrukking te brengen. Deze limited edition beschikt over een Tan nappalederen interieur in combinatie met de exclusieve carrosseriekleur Artisan Red. Deze optionele carrosseriekleur is de vierde nieuwe kleur die wordt geproduceerd met Mazda's eigen laktechnologie Takuminuri. De andere Takuminuri carrosseriekleur Rhodium White is standaard op de Mazda6 20th Anniversary Edition.

Vernieuwde Homura-uitvoering

De vernieuwde Homura is een verdere evolutie van deze uitvoering, die eind 2020 werd gelanceerd. De Homura voegt verfijning toe aan het exterieurdesign met zwart verchroomde signature wings voor en achter, accenten in de voorbumper, buitenspiegelkappen en 19-inch lichtmetalen velgen in black metallic. Ook de dakrails op de Sportbreak-versie is zwart gespoten.

De Mazda6 2023 voegt naast de Homura nog een nieuwe versie toe de 'Takumi' special editon. De Takumi is uitgerust met chrome-accenten aan het exterieur en stoelen met nappaleder, echt Japans Sen-hout en een luxe afwerking in suède en aluminium. De LED-interieur verlichting, zwarte hemelbekleding en afwerking op het dashboard maken deze auto bijzonder.

De Mazda6 20th Anniversary Edition, Takumi en Homura zijn uitgerust met een Skyactiv-G 2,5 liter benzinemotor.

Evolutie van techniek

Alle modellen beschikken over vernieuwingen van de motorgestuurde stuurbekrachtiging, waardoor de respons bij gemiddelde en hoge snelheden zou worden verbeterd en het rijplezier voor de bestuurder zou toenemen. De rijhulpfunctie 'Cruising & Traffic Support'5 is daarnaast nieuw bij de Mazda6. De functies 'headway control' en 'steering assist' helpen de vermoeidheid van de bestuurder te verminderen tijdens files of op andere momenten. Apple CarPlay6 en Android Auto zijn bovendien standaard op alle uitvoeringen. De draadloze connectiviteit voor Apple CarPlay is beschikbaar vanaf het middelste uitrustingsniveau en de draadloze Qi-oplader bij het hoogste uitrustingsniveau.