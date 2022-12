Een brave macho

De vraag naar SUV's (Sports Utility Vehicles) is zo groot, dat Maserati heeft besloten om geen opvolger meer te ontwikkelen voor klassieke sedans. Daarom is de Grecale (spreek uit: Greekale) het nieuwe basismodel van Maserati en de spiritueel opvolger van de Ghibli.

Voor Maserati-begrippen mag de Grecale dan een compacte SUV zijn, in absolute zin is het nog steeds een flinke auto. Zo is de Grecale groter dan een Audi Q5 en iets kleiner dan een BMW X5 of Mercedes-Benz GLE. Om nog een vergelijking te maken: Maserati heeft op zijn minst inspiratie gevonden bij de Jaguar E-PACE, met bolle lijnen en koplampen die op de neus liggen. Juist heel kenmerkend voor Maserati zijn de "kieuwen" op de zijschermen en de open grille met prominent drietandlogo.

Binnenin kiest Maserati ook voor een nieuwe stijl, gericht op een jongere doelgroep. In plaats van extravagant Italiaans is de cabine van de testauto sober en zwart. De hoogwaardige materialen en chromen sierranden maken desondanks duidelijk dat dit een "premium" product is. De ruimte voorin is goed. De beenruimte achterin is matig voor een auto van deze omvang.

Maserati gaat mee met de trend door te voorzien in grote beeldschermen. Desondanks is het dashboard allesbehalve minimalistisch, want er zijn nog steeds volop knoppen en hendels. Een leuk detail: zelfs het traditionele analoge klokje centraal op het dashboard is vervangen door een beeldscherm. Dit ronde beeldschermpje is zo helder, dat het een analoog klokje lijkt. Echter, met een druk op de knop kan dat worden vervangen door een G-krachtmeter, remkrachtmeter of kompas.

Uitrusting en infotainment

De Grecale is het eerste model met een nieuwe generatie van Maserati's eigen audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Ook hier heeft extravagante vormgeving ruimte gemaakt voor meer functionele en dus traditionele weergave van menu's. De gebruikersvriendelijkheid is er daarmee op vooruit gegaan. De mogelijkheden van Maserati's nieuwe infotainment-systeem zijn echter gemiddeld.

Wat ver boven gemiddeld is, is het audiosysteem dat is ontwikkeld in samenwerking met de Italiaanse hifi-specialist Sonus Faber. De klank hiervan is glashelder en snaarstrak. Het laat zich niet zomaar verleiden tot een feestje en lijkt daarom aanvankelijk wat saai. Echter, hoe langer naar dit audiosysteem wordt geluisterd hoe mooier het wordt. Uiteindelijk zal menigeen zelfs nieuwe dingen in bekende muziek ontdekken en kan een rit met de Grecale alleen al vanwege het audiosysteem niet lang genoeg duren!

„Dankzij de uitmuntende rijeigenschappen geeft de Grecale wel het gevoel van superioriteit dat bij Maserati hoort, maar vanwege de degelijke opzet ontbreekt de exclusiviteit“

Omdat Maserati onderdeel is van Stellantis (o.a. Fiat, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Citroën) kan het alle moderne veiligheidsvoorzieningen bieden die de volumemerken ook leveren. Wel zorgt Maserati zelf voor de fijnregeling, want o.a. de adaptieve cruise-control werkt duidelijk beter dan in sommige andere modellen van Stellantis.

Hybride

De Grecale is leverbaar in drie uitvoeringen die in uitrusting en vermogen verschillen. Het topmodel is de Trofeo die 530 pk / 620 Nm uit een zescilinder biturbo benzinemotor haalt. De GT en Modena hebben beide een viercilinder benzinemotor met elektrische assistent ("mild hybrid"). In de Modena is die combinatie goed voor 330 pk / 450 Nm, in de hier gereden GT is dat 300 pk / 450 Nm. Maserati benadrukt dat de hybride-techiek primair wordt ingezet om meer vermogen en souplesse te leveren, het lagere verbruik is slechts een prettige bijkomstigheid.

De startknop zit voortaan op het stuurwiel en na het indrukken klinkt een sportief doch niet kunstmatig diep of imposant geluid. Ook nieuw: in plaats van een automaathendel zijn midden op het dashboard knoppen te vinden om de 8-traps automaat in vooruit, achteruit of neutraal te zetten. De ruimte die daarmee vrijkomt is gebruikt voor extra opbergruimte in het interieur.

De prestaties zijn ruim voldoende, waarbij opvalt dat de Grecale GT moeite heeft met een kalme en vloeiende rijstijl. Dan komt de auto aarzelend van de plek en zoekt de automaat merkbaar naar het juiste verzet. Ook deze basisversie wil spelen! Wanneer juist stevig wordt doorgetrapt is de aandrijflijn in zijn element en is zelfs deze "lichtst" gemotoriseerde Grecale meer dan vlot. Van overmacht is nooit sprake, alhoewel de sportstand met ploffende geluiden uit de vier (!) uitlaatpijpen wel voor een extra dosis sensatie zorgt.

De remmen zijn perfect doseerbaar en bijzonder krachtig. Het lijkt daarom alsof de GT dezelfde remmen heeft als het 200 pk sterkere topmodel!

Weggedrag

Niet alleen de remmen zijn berekend op veel meer vermogen dan de GT kan leveren, ook het onderstel heeft geen enkele moeite met de 300 pk die de hybridemotor levert. In vergelijking met andere SUV's in dit segment is de Grecale veel meer op sportiviteit geënt met een stug onderstel en zeer directe besturing (zelfs in de comfortmodus).

Dat geeft de Grecale hetzelfde vertrouwenwekkende en capabele karakter als de sedans van Maserati. Ook de wegligging benadert dat niveau, alhoewel een klassieke lage sedan in kritieke situaties nog altijd in het voordeel is. Voor een SUV is het weggedrag compromisloos sportief en dat maakt de Grecale tot een echte Maserati.

Conclusie

Is ook het instapmodel van Maserati een echte Maserati? Ja en nee. Met hybridemotor is de Grecale ontegenzeglijk snel, maar ook een tikkeltje braaf. Dat zit in de prestaties, almede in het karakter en geluid van de motor. Het onderstel, de remmen en de besturing zijn juist uitgesproken sportief, maar niet sportiever dan snelle SUV's van de concurrentie.

In vergelijking met traditionele Maserati's ontbreekt het de Grecale aan een extravagant karakter, eigenzinnigheid en durf. Dankzij de uitmuntende rijeigenschappen geeft de Grecale wel het gevoel van superioriteit dat bij Maserati hoort, maar vanwege de degelijke opzet ontbreekt de exclusiviteit. De Grecale is daarmee als een brave macho: wel het imago, maar niet de bravoure. Dat klinkt misschien negatief, maar het is ook een kans om voor het eerst voor een Maserati te kiezen met het gevoel én het verstand.