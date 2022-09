Voor wie de naam niets zegt, "Lurch" is de naam van de grote, sterke en ietwat sullige butler uit een film over een familie die zich prettig voelt bij alles wat door anderen als slecht of kwaadaardig wordt gezien. En in een tijd van elektrische aandrijving, minimalistische vormgeving en klimaatverandering lijkt de Audi SQ5 even zeer uit de tijd als Lurch.

De Audi SQ5 is namelijk groot, opzichtig en luid. De Q5 mag dan de middelgrote SUV van Audi zijn, met een lengte van 4.7 meter en een gewicht van dik twee ton is dit een meer dan forse auto! Tegelijkertijd heeft de SQ5 iets charmants, want deze krachtpatser is ook beschikbaar als "Q5 Sportback". De Audi Q5 is een echte SUV met hoog opgetrokken neus en gespierde lijnen, terwijl de Q5 Sportback dat combineert met de daklijn van een coupé voor een vleugje elegantie. Het is als het verschil tussen zomaar een stuk werkkleding en een maatpak.

De SQ5 is het makkelijkste te herkennen aan de achterzijde. Daar steken vier verchroomde uitlaatpijpen uit de zwarte onderbumper met "diffuser". De optionele zwarte grille en de matgrijze kleur van de testauto maken duidelijk dat er niets "lollig" of "plezierig" is aan de SQ5. Dit is een krachtpatser die zichzelf uiterst serieus neemt.

Ruimte en uitrusting

Dat laatste blijkt ook uit de aankleding van het interieur. Hier geen rode accenten of extravagante aankleding, maar slechts iets meer grijs en zwart dan in een standaard Q5. De stoelen bieden de nodige zijdelingse steun, net als in een gewone Q5. Omdat niet is gekozen voor echte kuipstoelen, blijft de ruimte achterin voldoende. De zit voorin is riant en comfortabel.

Zoals bij de meeste moderne Audi's is het dashboard strak en eenvoudig van opzet omdat de meeste functies worden bediend via twee beeldschermen. De klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een beeldscherm, met als voordeel dat de bestuurder kan kiezen uit diverse indelingen. Echter: geen van die indelingen toont traditionele ronde klokken en allemaal zijn ze rommelig en weinig harmonieus van opzet.

Middens het centrale beeldscherm wordt het audio-, communicatie- en navigatiesysteem bediend. Wie daar de voorkeur aan geeft, kan deze functies deels laten vervullen door de eigen smartphone middels Apple CarPlay of Android Auto. Tijdens de testperiode werkten alle systemen naar behoren en liet alles zich logisch en dus eenvoudig bedienen. De diverse bestuurdersassistenten zijn bescheiden in de achtergrond aanwezig, zodat ze nooit als storend werden ervaren.

Diesel

Start de motor en het is direct duidelijk waarom voor de titel "Lurch" is gekozen. Deze snelste en meest sportieve versie van de Q5 heeft namelijk geen elektromotor, geen hybridemotor en zelfs geen benzinemotor, maar een dieselmotor. Deze 3.0 liter zescilinder komt diep grommend en met een zekere tegenzin tot leven.

Vervolgens staat een maximum vermogen van 341 pk en een koppel van niet minder dan 700 Nm tot de beschikking van de bestuurder. Echter, dit vermogen wordt met een zekere traagheid opgebouwd. Een snelle auto met benzinemotor, zoals de recent geteste Audi RS3, is als een hyperactief uitgaanstype op XTC en schittert bij het verkeerslicht. De Audi SQ5 is met zijn sprint van 0 naar 100 km/u in 5.1 zeker niet traag, maar heeft simpelweg te veel tijd nodig om zijn enorme vermogen op te bouwen. Een snelle elektrische auto is als een goochelaar die de gevestigde orde met zijn moderne techniek vernedert en rondjes om beide kan draaien.

Het verschil wordt echter gemaakt op de snelweg! De Audi SQ5 is de koning van de Autobahn en kan daar een moordend hoog tempo aanhouden zonder ook maar een druppel te zweten. De SQ5 is geen sprinter, maar juist een echte kilometervreter die ook nog eens heel veel comfort biedt zodat afstanden korter lijken te zijn dan in andere auto's. Het enorme vermogen vraagt uiteraard wel de nodige energie. Tijdens de test varieerde het verbruik van 6.9 liter per 100 km (kalm met de verkeersstroom mee) tot 10 liter per 100 km (maximaal presteren).

Weggedrag

De SQ5 mag dan de snelste versie van de Q5 zijn, dit is en blijft een SUV. Daarom is ook de SQ5 geschikt voor gebruik op de openbare weg én in het terrein. Voor off-road rijden is zelfs een speciale terrein-modus beschikbaar waarbij de anti-slipregeling wordt aangepast op gebruik in de modder. Dat de SQ5 vierwielaandrijving heeft mag gezien het prijskaartje (115.000 euro) en het vermogen (onpraktisch veel voor tweewielaandrijving) vanzelfsprekend zijn.

Op de verharde weg is altijd merkbaar dat de SQ5 een SUV is. De hoge zit geeft een heel andere ervaring en vanwege de hoge bouw helt het koetswerk over in de bochten. Dit laatste is echter uiterst beperkt. De besturing is licht, maar wel heel exact en daarom laat de SQ5 zich even precies en bijna even snel sturen als een lagere auto. Ook bij wild sturen of baldadig rijden is de SQ5 nauwelijks te verleiden tot sportieve uitspattingen. Tot op hoge snelheid blijft de SQ5 stabiel en kalm. Als de SQ5 uiteindelijk toch is verleid tot wilde uitspattingen, dan is hij dankzij een uitmuntende set remmen ook weer heel snel tot bedaren te dwingen.

Conclusie

De Audi SQ5 is in vele opzichten "fout". Maar gaandeweg wist de testrijder de auto steeds meer te waarderen. De SQ5 is groot, serieus en straalt geen greintje plezier of humor uit. Het weggedrag is goed, en in feite zo goed dat de SQ5 alleen tot enige levendigheid is te dwingen wanneer de bestuurder de auto echt provoceert.

Terwijl veel merken afscheid nemen van de verbrandingsmotor en de dieselmotor in het bijzonder, is de SQ5 juist voorzien van een schaamteloos overbemeten dieselmotor. Die klinkt diep en humeurig en komt relatief langzaam op gang. Daarom is de SQ5 niet uitgesproken snel, maar wel heel machtig. Want wanneer de SQ5 eenmaal op snelheid is, is het rijden met deze sterke diesel een sensatie op zich.

Het is allemaal net als die legendarische butler van "The Addams Family": Lurch. En voor die ene familie die heel anders tegen het leven kijkt is hij de perfecte partner.