Autotest | Alle volumemerken hebben zich toegelegd op de ontwikkeling van elektrische auto's. En nu is het zo ver: ook het exclusieve merk Maserati zet de eerste stap richting elektrisch rijden. Alhoewel er veel meer is aangekondigd, is de eerste stap een kleine: de Ghibli krijgt een hybride motor. Is zo'n half elektrische Ghibli nog wel een volwaardige Maserati?

De introductie van de Ghibli Hybrid maakt deel uit van een grotere verjongingskuur voor modeljaar 2021. Tegelijk met de introductie van de deels elektrische aandrijving is het uiterlijk van deze luxe sedan iets aangescherpt en is de uitrusting gemoderniseerd. De vernieuwde Ghibli is herkenbaar aan iets strakker getekende achterlichten (geïnspireerd op de Maserati 3200 GT). De hybride onderscheidt zich met blauwe accenten in de "kieuwen" op de voorschermen en het logo op de C-stijl.

Ruimte en uitrusting

Binnenin is de vormgeving bij het oude gebleven. Het interieur is een mix van klassiek en modern, extravagant en net-niet kitsch zoals alleen de Italianen dat kunnen. De hoofdruimte voorin is matig, zeker in combinatie met het glazen zonnedak. De hoofd- en beenruimte achterin zijn beduidend minder dan die van soortgelijke auto's van andere merken. Kortom: de Ghibli is een auto om zelf te rijden, niet om zich te laten rijden.

Na de facelift voor modeljaar 2019 was de Ghibli al bij de tijd als het gaat om actieve veiligheid. Ondanks het feit dat Maserati een relatief klein merk is, voorziet de Ghibli in volwaardige en prima functionerende bestuurders-assistenten die het rijden makkelijker en veiliger maken. Zo kan de Ghibli tot op zekere hoogte zelfstandig remmen, sturen en gas geven. Ook leest een camera verkeersborden en wordt de laatst geziene maximumsnelheid als geheugensteuntje bij de snelheidsmeter getoond.

Nieuw voor modeljaar 2021 is het opgewaardeerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem. In functioneel opzicht is "Maserati Connect" de grootste winst. Hiermee blijft de bestuurder middels een app op de smartphone in verbinding met de Ghibli. Met deze verbinding zijn tevens actuele gegevens over weer en verkeer aan boord beschikbaar. Meest in het oog springend is echter het nieuwe beeldscherm met een haarscherpe weergave en ragfijne "graphics" die door de vormgevers van Maserati maximaal zijn benut. In een auto waarin alles mooier en exclusiever moet zijn dan gemiddeld, is dit nieuwe systeem alleen al door de vormgeving een aanwinst!

„Als Hybrid is de Ghibli weliswaar minder spectaculair, maar daarmee zeker niet minder Maserati“

De mobiele telefoon van de bestuurder kan worden aangesloten via USB-A, USB-C of door deze in een speciaal vakje met draadloze Qi-lader te leggen. Dit vakje is zeer smal en biedt daarom niet voldoende ruimte aan grote telefoons. Vanwege de beperkte ruimte is het vakje uitgevoerd als lade, zodat "pulken" om de telefoon weer terug te krijgen wordt voorkomen (iets wat de testrijder pas na minuten lang priegelen ontdekte). Niet nieuw, maar nog steeds een vermelding waard, is het Bowers & Wilkins audiosysteem. De klank is strak, helder, welafgewogen en een feest om naar te luisteren.

Hybride

Maserati heeft groots aangekondigd dat het zich gaat toeleggen op elektrische aandrijving. De eerste stap in die richting is echter een kleine. De Ghibli is namelijk geen plug-inhybride en zelfs geen paralel hybride. Het betreft hier slechts "mild hybrid"-aandrijving, ofwel een kleine elektrische hulpmotor die de benzinemotor kortstondig kan assisteren om brandstof te besparen.

Echter, het is wel een oplossing met 48-volt techniek en daarmee heeft de Ghibli Hybrid veel meer slagkracht dan de mild hybrids van enige jaren geleden. Om het gewicht zo evenredig mogelijk over de voor- en achterwielen te verdelen, is de batterij van het hybride-systeem achterin de auto geplaatst. Met de komst van de hybrides vervallen de dieselmotoren, die zo'n 80 kg zwaarder waren dan deze mild-hybrid oplossing.

De elektrische assistent mag dan nieuw zijn voor Maserati, de echte "schok" zit in de nieuwe motor: een 2.0 liter viercilinder! Daarmee breekt het merk met de gebruikelijke zes- en achtcilinders en begeeft het zich echt op nieuw terrein.

De testrit leert dat Maserati op alle mogelijke manieren heeft geprobeerd het karakter van een zescilinder te imiteren met de viercilinder plus elektromotor. Een aangepast uitlaatsysteem zorgt voor een diep, vol geluid dat nauwelijks onderdoet voor een echte zescilinder. Daarbij zet de Hybrid zich minstens even gemakkelijk en welhaast majestueus in beweging als de andere uitvoeringen. Op de snelweg draait de motor een rustgevende 1.500 of zelfs 1.250 toeren per minuut, zonder dat het vermogen wegzakt of het pedaal als rubber voelt.

Het grote verschil zit in de daadwerkelijke daadkracht. De 2.0 liter viercilinder met turbo heeft enige tijd nodig om vermogen op te bouwen (330 pk bij een kleine 6.000 tpm). En alhoewel de Ghibli Hybrid zeker niet traag is (0 - 100 km/u in 5.7 seconden, topsnelheid 255 km/u) ontbreekt de overmacht waarmee de grotere motoren imponeren.

Maserati belooft dat de Ghibli Hybrid een gemiddeld verbruik van 1 op 11.8 heeft. Tijdens de diverse testritten kwam het praktijkverbruik daar exact mee overeen. Ter vergelijking: na een eerdere testrit kwam de Ghibli met 3.0 liter 6-cilinder 2 km minder ver op een liter benzine. Ook goed om te weten: mede dankzij de lagere CO2-uitstoot is de Ghibli Hybrid zo'n 30.000 euro voordeliger dan de zescilinder.

Weggedrag

De Maserati Ghibli is een snelle en exclusieve auto, maar zeker geen sportwagen. Dat komt ook terug in het weggedrag. De Ghibli is gemaakt om lange afstanden af te leggen en is daarom stil en comfortabel.

Het belangrijkste verschil met doorsnee merken zit in de verfijning. De Ghibli stuurt relatief direct en vooral heel exact. Zonder te vervallen in een hard onderstel, communiceert de Ghibli prima met de bestuurder. De Ghibli is daarom niet nerveus als een sportwagen, maar heeft de bestuurder wel een superieur en bevoorrecht gevoel.

Conclusie

Een Maserati met 2.0 liter benzinemotor en hybride-aandrijving. Enkele jaren geleden werd het voor onmogelijk gehouden en nu is het realiteit. De Ghibli Hybrid is bovendien slechts een eerste stap in de transitie van Maserati.

De eerste stap is echter klein. De Ghibli beschikt over de meest eenvoudige en dus minst ingrijpende vorm van elektrische aandrijving: de mild hybrid. Het systeem bestaat uit een slimme dynamo die energie terugwint tijdens het afremmen plus een elektromotor die de benzinemotor assisteert wanneer nodig. Ondanks het riante vermogen (330 pk / 450 Nm) ontbreken de overmacht en sensatie die de traditionele zes- en achtcilinder motoren bieden. Het volle geluid, de rust en de souplesse doen echter nauwelijks onder voor de grote motoren van weleer. Als Hybrid is de Ghibli weliswaar minder spectaculair, maar daarmee zeker niet minder Maserati.

plus Spectaculaire prijsdaling

Uitstekende rijeigenschappen

Exclusief en bevoorrecht gevoel min Matrige ruimte achterin

Matige hoofdruimte voorin

Niet zo spectaculair en machtig als de 6 en 8 cilinders van weleer

Nieuwe vloermatten voor de Ghibli?

Dat kan! Vanaf € 90,-

Tesla Model S

"Hoe ouder hoe beter?"

Audi A7

"De fijnste"

Mercedes CLS

"Het origineel"

Kia Stinger

"Grote verrassing"