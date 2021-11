Autotest | Het instapmodel van Lexus, de CT, is na vele jaren eindelijk uit productie genomen. Maar... er is geen opvolger voor deze chique hatchback gepland. Daarom is de UX nu het instapmodel van Lexus. De UX is echter een SUV (luxe terreinwagen) en daarom een stuk duurder dan de CT. Om toch een scherp geprijsd instapmodel aan te kunnen bieden is de Lexus UX er voortaan ook als "200". Weet dit instapmodel te overtuigen als echte Lexus?

De Lexus CT was een hatchback, ofwel een standaard personenauto met rechte achterklep. De UX daarentegen is een SUV en dat is een hoge, stoere auto met de genen van een terreinwagen. De overstap van de CT naar de UX ligt dus niet voor de hand, maar de keuze van Lexus wel. De SUV is namelijk het meest populaire type auto van dit moment en dat is waarom Lexus Sports Utility Vehicles in diverse soorten en maten aanbiedt.

Ruimte en uitrusting

Voor allemaal geldt dat ze zich onderscheiden met typisch Japanse vormgeving, waarbij organische lijnen worden afgewisseld met strakke elementen die de techniek benadrukken. Dat kenmerkt niet alleen de buitenkant, maar zeker ook de binnenkant. Toch is dit instapmodel anders dan de andere versies van de UX. Ook de "UX 200" heeft vloeiende lijnen, waarbinnen een "knus" interieur ontstaat dat bovendien hoogwaardig is afgewerkt.

Echter, de overdaad ontbreekt. Waar andere versies zijn aangekleed met hout of washi (Japans rijstpapier) heeft de UX 200 een meer sobere uitstraling. Bovendien zijn de stoelen niet elektrisch verstelbaar, is de achterklep niet elektrisch bedienbaar, is er geen glazen dak, geen navigatiesysteem, geen inductielader voor de mobiele telefoon en geen hifi-systeem van Mark Levison. En toch is de UX 200 niet karig uitgerust, want een camera achterop, adaptieve cruise-control, sleutelvrije toegang en een heel behoorlijk basis audio-systeem met ondersteuning voor Apple CarPlay / Android Auto zijn wel aanwezig.

„met de UX 200 biedt het Japanse luxemerk een voordelig instapmodel dat desondanks een volwaardig Lexus-gevoel geeft“

Wat de bediening betreft vaart Lexus een eigen koers. Om onduidelijke redenen wil Lexus geen touch-screen gebruiken en voorziet in plaats daarvan in een aanraakgevoelig paneel op de middentunnel. Dat is heel handig als de auto stilstaat, maar vraagt een uiterst vaste hand wanneer het wordt bediend in een rijdende auto. Het is zelfs extra onhandig bij gebruik van Apple CarPlay of Android Auto, omdat die systemen zijn gemaakt voor een touch-screen. Bij Lexus moet nu omslachtig door alle elementen worden gebladerd tot het juiste is bereikt.

De ruimte voor- en achterin is voldoende en dat is een keurige score aangezien het hier een compacte SUV betreft.

Geen hybride

Wat de UX 200 uniek maakt, is dat dit één van de weinige auto's van Lexus is zonder hybride-aandrijving. Onder de motorkap is slechts één motor te vinden en dat is een conventionele benzinemotor zonder enige vorm van elektrische assistentie. Wel is standaard voorzien in een automatische versnellingsbak, want ook een basis-Lexus moet een zekere waardigheid behouden.

De prestaties van de 173 pk / 205 Nm sterke viercilinder zijn ruim voldoende, alhoewel het geluidsniveau sterk toeneemt wanneer het gaspedaal dieper wordt ingetrapt. Dit gaat bovendien gepaard met een "zeurderig" geluid, alsof de motor helemaal geen zin heeft om te presteren. Wanneer kalm lange afstanden worden afgelegd, is de 2.0 liter motor bijna even zuinig als de UX met hybride-motor. Dan is 1 op 20 eenvoudig te realiseren en lijkt dit basismodel de hybride bijna overbodig te maken. Het verschil zit in de rust en souplesse, waarbij de hybride veruit superieur is. Bovendien schiet het verbruik van de UX 200 omhoog in de stad, terwijl een hybride daar zelfs zuiniger kan zijn dan op hogere snelheid.

Weggedrag

Lexus is een "premium" merk en dus is het aan zijn stand verplicht meer te bieden dan een doorsnee product. Dat zit niet alleen in de vormgeving, afwerking en uitrusting, maar zeker ook in het weggedrag. De UX is minder hoog dan sommige andere SUV's en is daarom merkbaar in het voordeel. De UX helt minder over dan gebruikelijk bij auto's als deze en dat geeft beduidend meer vertrouwen.

Daarbij is merkbaar dat de UX een geavanceerd onderstel heeft. Dat zorgt voor meer rust bij kalm rijden, terwijl de UX zijn waardigheid weet te behouden bij een sportieve rijstijl.

Conclusie

Weet het instapmodel van Lexus het bevoorrechte gevoel te geven dat hoort bij Lexus-rijden? Ja, ook de UX 200 heeft de verfijning, de eigenzinnige vormgeving en de hoogwaardige kwaliteit die kenmerkend zijn voor Lexus. Het verschil zit in de overdaad. De UX 200 biedt alles wat nodig is en overtuigt zelfs als premium product, maar biedt geen overdaad of verwennerij.

De benzinemotor zonder elektrische assistentie is rustig en levert prima prestaties. Met een kalme rijstijl kan op de lange afstand zelfs het verbruik van de hybride-versie worden benaderd. Het grote verschil zit in de verfijning en de wil om te presteren; daar is de hybride steeds in het voordeel. Bovendien loopt het verbruik van de UX 200 in de stad sterk op, terwijl de hybride hier zuinig blijft. De UX 200 is daarom niet voordelig in gebruik, maar wel voordelig in aanschaf. En juist daar draait het om: met de UX 200 biedt het Japanse luxemerk een voordelig instapmodel dat desondanks een volwaardig Lexus-gevoel geeft.

plus Prima weggedrag

Bevoorrecht gevoel min Onhandige bediening infotainment

Plotselinge geluidstoename bij sterk accelereren

