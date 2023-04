Lexus verkoopt 3 miljoenste ES

Op zoek naar een Lexus ES ES300h F-SPORT Premium?

bynco heeft er 3 vanaf € 37.095,-

Op dit moment is de Lexus ES de op één na bestverkochte Lexus aller tijden. Alleen de Lexus RX is populairder, met wereldwijd 3,6 miljoen verkopen. Ook afgelopen jaar stond de Lexus ES op de tweede plek voor het merk, met wereldwijd 167.628 verkopen. Zeven keer passeerde de jaarlijkse verkoop de 100.000 stuks, waaronder vier keer in de jaren 2019-2022.

Sinds de introductie van de Lexus ES in 1989 heeft het model zich gevestigd als een belangrijk model in het E-premiumsegment. De huidige generatie Lexus ES is gebouwd op het geavanceerde Global Architecture K (GA-K) platform. Met zijn lange wielbasis en wielen dicht bij de hoeken heeft de auto veel interieurruimte, terwijl het platform ook een lage motorkap en een vloeiende daklijn mogelijk maakt.

Vijf jaar geleden werd de Lexus ES geïntroduceerd op de West- en Midden-Europese markten als de ES 300h, met de vierde generatie hybride aandrijflijn. Op andere markten wordt de ES ook geleverd met verschillende benzinemotoren: de ES 200, de ES 250 en de ES 350.

Met de modeljaarupdate voor 2023 heeft de Lexus ES een nieuw multimediasysteem gekregen met een 12,3 inch groot touchscreen. Ook nieuw is de F SPORT Design-uitvoering, waarmee de auto een sportieve uitstraling heeft. De Lexus ES is leverbaar vanaf 60.995 euro. Net als voor elke Lexus geldt tot 10 jaar of 200.000 kilometer garantie.