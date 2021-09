Lexus maakt prijzen vernieuwde ES 300h bekend

2 september 2021 | Lexus maakt de prijzen van de vernieuwde ES bekend. Die beginnen bij 62.395 euro voor de ES 300h Luxury Line. Genieten van de Lexus ES kan overigens al vanaf 51.445 euro met de Preference Line Business of Preference Line, die op termijn vervangen zullen worden door twee nieuwe basismodellen, genaamd Comfort Line en Business Line. Prijzen daarvan volgen in een later stadium.

De Lexus ES 300h is aangepast voor modeljaar 2022. Zo heeft het exterieur een scherper design gekregen waardoor de auto nog strakker oogt. Nieuw leverbaar voor de ES is het BladeScan AHS, een adaptief grootlichtsysteem op basis van LED-techniek dat in eerste instantie op extreem snel roterende spiegels schijnt om vervolgens via een speciale lens heel precies de weg en de directe omgeving te verlichten zonder tegenliggers te hinderen. Meer nieuws op het gebied van uitstraling zijn de nieuwe kleuren Sonic Platinum en Sonic Grey en de toevoeging van nieuwe wieldesigns in de maten 17, 18 en 19 inch.

Van binnen valt de nieuwe Lexus ES onder meer op met nieuwe materialen en afwerkingsaccenten en een nieuw touchscreen dat voortaan nadrukkelijk naar de bestuurder is gedraaid en tevens beter binnen (hand)bereik ligt. Lexus noemt dit de Human-Centred-benadering waarbij het interieur vooral in het teken staat van de bestuurder. Over binnen handbereik gesproken; via de nieuwe versie van de Lexus Link app zijn diverse functies van de ES 300h voortaan ook op afstand te bedienen.

Niet meteen zichtbaar is hogere torsiestijfheid van de achterwielophanging en een aangepaste elektronische besturing. De aandrijving van de nieuwe Lexus ES 300h wordt verzorgd door de vierde generatie Lexus Hybrid Drive, waarbij een 2,5-liter benzinemotor samenwerkt met een elektromotor.

De Lexus ES 300h is verkrijgbaar in zes uitvoeringen. De standaarduitrusting bestaant uit onder meer lederen bekleding, LED-verlichting rondom, Blind Spot monitor, adaptieve cruise controle, schuif/kanteldak, Lexus Safety System+, verkeersbordherkenning, stuurwielverwarming en 18 inch lichtmetalen wielen.

Voor de sportieve ES-rijder is er de F Sport die onmiddellijk te herkennen is aan zijn sportieve uitstraling en dito interieur vol details. Zo beschikt de ES F-Sport onder meer over 19 inch lichtmetalen wielen, BladeScan koplampen, Adaptive Variable Suspension met Performance dempers, Drive mode select (Eco, Normal, Sport, Sport+), sportstoelen, Hadori decoratiepanelen en zwarte hemelbekleding. Audioliefhebbers kunnen met de dynamische F Sport meteen hun hart ophalen, want tot de standaarduitrusting van dit sportmodel behoort eveneens het door audiofans gewaardeerde Mark Levinson Premium Surround System met 17 luidsprekers.

Prijzen beginnen bij 51.455 euro voor de Preference Line Business en bij 55.965 euro voor de Preference Line. Deze twee instapmodellen, die per direct leverbaar zijn, zullen in een later stadium vervangen worden door de nieuweComfort Line en Business Line. De nieuwe Lexus ES Luxury Line heeft een vanafprijs van 62.395 euro, gevolgd door de Executive Line (vanaf 67.495 euro) en de sportieve F-Sport Line (vanaf 70.395 euro). Het topmodel is de Lexus ES 300h President Line. Die is er vanaf 72.995 euro.

Lexus ES aangepast voor modeljaar 2022

19 april 2021

Lexus ES aangepast voor modeljaar 2021

17 augustus 2020

Lexus ES krijgt digitale buitenspiegels

12 februari 2020

Lexus ontwikkelt unieke brochure voor ES

4 februari 2019