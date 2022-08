Lexus prijst vernieuwde ES

Op zoek naar een Lexus ES ES300h F-SPORT Premium?

Het gebruiksgemak wordt met het nieuwe multimediasysteem van de ES vergroot. Het systeem is niet alleen sneller dan het systeem dat het vervangt, maar krijgt ook meer intuïtieve touchbediening en verbeterde functionaliteit. Nieuwe functies zijn onder meer smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto, cloud based navigatie en spraakherkenning.

De Lexus ES beschikt vanaf modeljaar 2023 over de ingebouwde assistent "Hey Lexus" die reageert op spraakopdrachten. De assistent kan helpen om gemakkelijker telefoongesprekken te voeren, de audio- en klimaatregeling te bedienen en op internet te zoeken. Het systeem herkent 19 verschillende Europese talen en is het in staat om informele opmerkingen te herkennen en erop te reageren. Zo kan het bijvoorbeeld de temperatuur in de cabine verhogen, na het commando "Ik heb het koud".

Ook de middenconsole van de Lexus ES wordt herzien voor modeljaar 2023. Deze biedt nu plaats aan twee bekerhouders en plaatst de draadloze oplader buiten de consolebox voor eenvoudiger toegang. Waar er voorheen twee USB-A-poorten en één aux-poort waren, is er nu één USB-A-poort voor het afspelen van geluidsbronnen met hoge resolutie en één USB-C-poort voor het opladen van apparaten. Vanaf modeljaar 2023 wordt ook een interieurkleur toegevoegd: Ammonite Sand.

Standaard op de ES: lederen bekleding, een elektrisch bedienbaar glazen schuif- / kanteldak, Smart (Keyless) Entry, elektrische stoelverstelling en stoelverwarming voor de voorstoelen, stuurwielverwarming, parkeersensoren voor en achter, 17 inch lichtmetalen velgen, Adaptive Cruise Control, Lane Tracing Assist, Blind Spot Monitoring, Nano-e-techologie voor zuivering van de interieurlucht en Privacy Glass in de achterportieren en voor de achterruit. Als Comfort Line krijgt de Lexus ES ook het nieuwe 8 inch display met touchscreen en cloud based navigatie, naast ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. De Lexus ES Comfort Line is er vanaf 59.995 euro.

Nieuwe uitvoering: F SPORT Design

Net als bij de Lexus UX, krijgt ook de vernieuwde ES een F SPORT Design-uitvoering. Het uiterlijk van de ES F SPORT Design is geïnspireerd op de sportieve ES F SPORT Line en is te herkennen aan het sportieve uiterlijk. De nieuwe uitvoering is leverbaar in tien verschillende exterieurkleuren en vier verschillende exterieurkleuren en beschikt over zwarte 19 inch lichtmetalen wielen en een F SPORT Design-badge op de voorschermen. De Lexus ES F SPORT Design is leverbaar vanaf 63.495 euro.

Business Line

Net als voorheen is de Lexus ES ook leverbaar in een uitvoering speciaal voor de zakelijk rijder. Met alle luxe van de Comfort Line, aangevuld met het 12,3 inch grote touchscreen, een draadloze telefoonlader en 18 inch lichtmetalen velgen is de Lexus ES Business Line een nieuw aanbod. De Lexus ES Business Line is er vanaf 58.995 euro.

De Lexus ES beschikt over een hybride aandrijflijn met 160 kW / 218 pk. Net als voor elke Lexus geldt een garantietermijn tot 10 jaar of 200.000 kilometer. Aan het einde van het jaar staan de eerste exemplaren van de vernieuwde ES in de Nederlandse Lexus-showrooms.