Lexus ES aangepast voor modeljaar 2022

19 april 2021 | De Lexus ES 300h wordt aangepast voor modeljaar 2022. De grote sedan valt op met subtiele wijzigingen van het in- en exterieurdesign. Daarbij is hij volgens Lexus comfortabeler, stiller en veiliger. Ook op het gebied van connectiviteit zet de Lexus ES 300h nieuwe stappen.

De voorzijde van de Lexus ES 300h is subtiel gewijzigd. Door het beperken van het aantal verticale spijlen heeft de kenmerkende grille nu een eenvoudigere uitstraling. De koplampunits vallen op door een scherper, compacter design. De nieuwe Lexus ES 300h is leverbaar met BladeScan AHS, een adaptief grootlichtsysteem. Hierbij schijnt LED-licht op extreem snel roterende spiegels. Dit licht wordt via een lens op de weg geprojecteerd. Met een precieze lichtverdeling maakt BladeScan-technologie het mogelijk om met grootlicht te rijden zonder daarbij tegenliggers te verblinden. Door de brede spreiding van de (groot)lichtbundel worden voetgangers naast de weg sneller en beter zichtbaar. Ook de wielen (17-, 18- of 19-inch) van de ES 300h hebben een nieuw design en daarnaast is het kleurenpalet uitgebreid met de carrosseriekleuren Sonic Platinum en Sonic Grey.

Het nieuwe touchscreen staat niet alleen dichter bij de bestuurder (circa 10 cm), maar ook onder een hoek. Daardoorbevindt het zich beter in het blikveld. Via Apple CarPlay en Android Auto zijn smartphones te koppelen en veilig in de auto te gebruiken. De nieuwste versie van de Lexus Link app maakt het mogelijk om de ES 300h ook op afstand in de gaten te houden. Zo maakt de app zichtbaar of de deuren en ramen zijn gesloten en of de lichten nog branden. Tevens laat de app de exacte locatie van de auto zien en hij geeft een route naar de eindbestemming als de auto is geparkeerd. Via de app zijn ook afspraken voor onderhoud en service te maken en bij een ongeval zijn via de app hulpdiensten in te schakelen.

Nieuwe details in het interieur van de Lexus ES 300h zijn afwerkingsaccenten in Sumi Black Walnut en Dark Brown Walnut. Naast de interieurkleur Hazel is nu ook Forest Brown beschikbaar. De F SPORT-modellen vallen op door een combinatie van wit, rood en zwart.

De nieuwe Lexus ES 300H maakt gebruik van een torsiestijvere achterwielophanging. Dit vertaalt zich volgens Lexus in een betere voertuigstabiliteit, zowel in rechte lijn als bij rijbaanwisselingen. Ook het remgevoel zou zijn verbeterd. Het rempedaal heeft een groter oppervlak en wijzigingen in de elektronische aansturing van het remsysteem dragen bij aan het verminderen van ongewenste trillingen. De Adaptive Variable Suspension van de Lexus ES 300h F SPORT biedt nu een bredere spreiding: van uitermate comfortabel tot zeer sportief.

Het Lexus Safety Sytem + van de Lexus ES 300h is verbeterd én uitgebreid. Zo zijn de camera's en de radars van het systeem aangepast. Daardoor is het Pre-Collision System nu in staat om fietsers bij daglicht te detecteren en voetgangers bij schemerlicht. In dit systeem is Intersection Turn Assist geïntegreerd. Dit ondersteunt de bestuurder door bij het afslaan op een kruising te waarschuwen voor tegemoetkomend verkeer en overstekende voetgangers. Emergency Steer Assist is ook nieuw. Als de bestuurder van de Lexus ES 300h een stuurbeweging maakt om een voetganger in de onmiddellijke nabijheid te ontwijken, ondersteunt dit systeem de stuurbeweging terwijl het de auto stabiel én binnen de wegmarkeringen houdt.

Lane Trace Assist is verbeterd door de toepassing van AI-technologieën (Artificial Intelligence) die het ondersteuningsbereik vergroten. Dit heeft volgens de makers geresulteerd in een soepelere en meer continue stuurassistentie. Verder is een curve-snelheidsregelingsfunctie toegevoegd aan Dynamic Radar Cruise Control. Die zorgt ervoor dat de Lexus ES vooraf vertraagt volgens de grootte van een naderende bocht (met een trackingfunctie voor alle snelheden).

Ook de digitale buitenspiegels van de Lexus ES 300h zijn verbeterd. De camera's van het Digital Side View Monitor-systeem zijn aangepast waardoor de bestuurder op de displays in het interieur een scherper en contrastrijker beeld krijgt van de situatie achter de auto. Vooral in het donker, bij regen en bij overgangen van licht naar donker is het zicht volgens Lexus beter. Door het nieuwe systeem ervaart de bestuurder van een ES 300H bovendien minder flikkeringen van LED-licht.

