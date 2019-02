Lexus ontwikkelt unieke brochure voor ES 300h

4 februari 2019 | Lexus betitelt de ES 300h graag als allesbehalve standaard. Daar hoort volgens Lexus een brochure bij die net zo onalledaags is. De modelbrochure van Lexus' nieuwe sedan is dan ook zo uitgebreid als de standaarduitrusting van de auto zelf. Illusionist en Lexus ambassadeur Victor Mids overhandigde onlangs het eerste exemplaar van deze 54 centimeter hoge, 26 kilo zware en 236 pagina's tellende brochure aan Lexus Amsterdam.

De brochure van de Lexus ES 300h is met zijn luxe uitstraling en prachtige fotografie puur vakmanschap. In plaats van met grote drukkerijen en boekbinderijen werkte Lexus uitsluitend met kleine, lokale ondernemers aan dit bijzondere product. Deze werkwijze past bij het merk Lexus dat vakmanschap en handwerk in zijn auto's toepast. De brochure is met de hand en in een zeer gelimiteerde oplage van 15 stuks geproduceerd. Het moment waarop Victor Mids de brochure aan Lexus Amsterdam overhandigt, is vastgelegd op video. De brochure is exclusief bij elke Lexus dealer te bekijken of als digitale uitvoering op www.lexus.nl/es.

In de luxe uitgevoerde brochure komen alle 101 uitrustingsdetails van de hybride sedan Lexus ES terug. Uitrustingsdetails die stuk voor stuk tot de basisuitrusting behoren. Voorbeelden zijn een elektrisch bedienbaar schuif/kanteldak, een audiosysteem van Pioneer met tien speakers waaronder een subwoofer, een 8-inch Lexus navigatiesysteem inclusief Lexus Connected Services, Bi-LED-koplampen met automatisch grootlicht, 17-inch lichtmetalen velgen en Climate Control (dual-zone) met luchtzuiverende Nano-e technologie.

De Lexus ES 300h is verder standaard uitgerust met 8-voudig elektrisch bedienbare voorstoelen. Om de bestuurder en zijn passagier een optimale ondersteuning en comfort te kunnen bieden, nam de ontwikkeling van het stoelontwerp drie jaar in beslag; pas hierna was Lexus tevreden. Het is slechts één voorbeeld van het vakkundige werk van Lexus' Takumi ofwel ambachtslieden. Een ander voorbeeld is het geluidwerende glas van de voorruit en de voorportieren; mede hierdoor behoort de Lexus ES 300h tot de stilste auto's in zijn klasse.

Lexus rust de nieuwe ES 300h standaard uit met een automatische transmissie. In combinatie met de hybride aandrijflijn van een 2,5-liter benzinemotor en elektromotor zorgt deze voor een autorit die tot vijftig procent van de tijd volledig elektrisch afgelegd kan worden, zónder de tussenkomst van een stekker. De CO2-uitstoot is hiermee vanaf 100 gr/km. Ook standaard zijn de uitgebreide actieve veiligheidssystemen van Lexus Safety System + waaronder Adaptieve Cruise Control, Lane Tracing Assist, Pre-Crash Safety System en verkeersbordenherkenning.

De prijs van de nieuwe Lexus ES 300h Business Line inclusief alle 101 uitrustingsdetails uit de brochure bedraagt 52.995 euro (lease 699 euro). Lexus' nieuwe executive sedan is ook leverbaar in andere, nog meer uitgebreide uitvoeringen en staat sinds kort bij de Lexus dealer. Hier is ook de speciale brochure met alle 101 uitrustingsdetails te vinden, die net als de auto allesbehalve standaard is.