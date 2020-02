Lexus ES krijgt digitale buitenspiegels

12 februari 2020 | De Lexus ES 300h is vanaf deze zomer leverbaar met Digital Side-View Monitors ofwel digitale buitenspiegels. In Japan werden de digitale buitenspiegels voor de Lexus bij de introductie eind 2018 gepresenteerd. Daarmee was de Lexus ES de derde in grote aantallen geproduceerde serieproductieauto ter wereld met deze technologie. Dit Europese debuut is te zien op de aankomende autotentoonstelling van Genève 2020.

De camera's van de digitale buitenspiegels zijn gevat in aerodynamisch gevormde, vlakke units. Door de compacte vormgeving wordt windgeruis beperkt. Bovendien verbetert hierdoor het zicht voor de bestuurder. De units hebben ingebouwde verwarming die bevriezing en condensvorming voorkomt. Zelfs bij regen en sneeuw beloven de camera's perfecte beelden. Indien nodig kan de bestuurder met een druk op de knop zelf de spiegelverwarming activeren. Voor een beter zicht naar achteren zijn de camera's uitgevoerd met een sensor die schitteringen van de koplampen van achteropkomend verkeer onderdrukt.

De camerabeelden worden in realtime zichtbaar gemaakt op 5-inch displays. Door hun plaatsing aan de basis van de A-stijl en in lijn met de camera-units valt het beeld automatisch in de natuurlijke blikveld van de bestuurder. Dat betekent dat de bestuurder het gebruikelijke kijkgedrag, met conventionele spiegels, niet hoeft aan te passen. Sterker nog: er zijn minder hoofdbewegingen naar links of rechts nodig voor optimaal zicht naar achteren. Het systeem waarschuwt bij rijbaanwisselingen ook voor verkeer in de dode hoek.

Als de bestuurder de richtingaanwijzers gebruikt of de achteruitrijversnelling selecteert, zorgen de digitale buitenspiegels automatisch voor een breder zicht op de ruimtes naast en achter de auto. Dit maakt manoeuvreren eenvoudiger, ook al omdat de dode hoek hiermee verleden tijd is. Een speciaal lichticoon op het display laat de bestuurder weten dat deze 'extended view' is ingeschakeld. Als de bocht of de parkeerbeweging is voltooid, gaat het systeem automatisch weer over op de normale stand. De extended view is ook handmatig in of uit te schakelen.

De digitale buitenspiegels maken parkeren ook makkelijker door tijdens het manoeuvreren referentielijnen aan het beeld toe te voegen. Deze lijnen geven afstanden van 20 en 50 cm vanaf de achterbumper weer en 50 cm vanaf de zijkant van de auto. Er zijn ook referentielijnen om de bestuurder te helpen bij het inschatten van een veilige afstand tot voorliggers. Bij snelheden tot 70 km/h geven ze afstanden van 5, 10 en 15 meter weer (boven 70 km/h ook 30 meter).

De digitale buitenspiegels van de Lexus ES 300h zijn op dezelfde manier te verstellen als conventionele buitenspiegels. Via een speciaal menu is naast de helderheid van de weergave ook het automatisch inklappen van de camera-units in te stellen.

