Lexus ES komt naar Europa

25 april 2018 | Lexus' geheel nieuwe sedan, de ES, komt naar Europa. De ES is een sedan maar heeft de sportieve lijnen van een coupé. De Lexus ES staat op het nieuwe Global Architecture K-platform (GA-K). In ons land zal de ES als 300h hybrideversie leverbaar worden, evenals F SPORT Line.

De nieuwe Lexus ES is gebouwd op het geheel nieuwe GA-K-platform. De auto is langer (+65 mm), lager (-5 mm) en breder (+45 mm) dan de laatste van de zes voorgaande generaties, die niet in Europa leverbaar waren. Door de langere wielbasis (+50 mm) staan de wielen dichter bij de hoeken van de auto. Daarbij is de spoorbreedte voor en achter respectievelijk +10 en +37 mm groter.

Det designteam, onder leiding van Chief Designer Yasuo Kajino, ontwikkelde een onderscheidende carrosserie met een duidelijke wigvorm, die vloeiend en dynamisch is. Yasuo Kajino omschrijft de look als 'provacative elegance'. Het front van de ES is voorzien van Lexus' kenmerkende grille met verticale spijlen die vanuit het midden uitwaaieren. De Lexus ES F SPORT Line is uitgerust met een grille van zwart gaas.

De daklijn van de Lexus ES loopt naar achteren af en accentueert het aerodynamische silhouet. De achterzijde is strak en scherp gelijnd en voorzien van LED-verlichting. De hybride versies en de F SPORT hebben een achterspoiler, waarbij de F SPORT speciale badges en zwarte accenten op de voor- en achterbumper. Drie wieldesigns (17- en 18-inch) zijn beschikbaar voor de hybride versies van de ES, terwijl de ES F SPORT is voorzien van 19-inch wielen geïnspireerd op de wielen van de Lexus LC.

Voor het interieur van de F SPORT Line is een nieuw soort interieurbekleding ontwikkeld. Geïnspireerd op het werk van traditionele Japanse zwaardmakers heeft deze Hadori-bekleding golfpatronen met een subtiel driedimensionaal effect. Het weerspiegelt de aandacht voor detail en het Craftsmanship dat is besteed aan de F SPORT Line. Voor de reguliere ES maakt Lexus gebruik van bijzondere materialen zoals bamboe en Shimamoku-hout.

Er is een navigatiesysteem beschikbaar met 12,3-inch multimediadisplay en met de Remote Touch-bediening is de ES ook connected met allerlei online diensten. Met stemherkenning is een mobiele assistent beschikbaar die de smartphone van de bestuurder kan bedienen.

Het GA-K-platform met voorwielaandrijving is sterk en doet qua torsiestijfheid niet onder voor het GA-L-platform van de achterwielaangedreven Lexus LC en Lexus LS. Diverse gradaties van staal met hoge treksterkte beperken het gewicht. Dankzij het geheel nieuwe design van de multilink-wielophanging achter, nieuwe elektrische stuurbekrachtiging en de V-vormige versteviging achter de achterbank konden de ingenieurs de ES een uiterst precieze afstemming geven.

Voor meer dynamiek en prestaties is de F SPORT Line leverbaar met Adaptive Variable Suspension, vergelijkbaar met die in de Lexus LC. De verstelbare dempers van dit systeem bieden 650 niveaus van dempkracht voor extra controle, ongeacht het wegdek. Ook de Sport+-modus van het Drive Mode Select-systeem is voorbehouden aan de F SPORT Line. Deze modus zorgt voor de meest alerte instellingen voor motor, transmissie en wielophanging.

De ES 300h is voorzien van een nieuwe, vierde generatie, zelf hybride aandrijflijn met een laag brandstofverbruik, die vlotte prestaties levert voor een premium middenklasse sedan. Het is een combinatie van een 2,5-liter Atkinson 4-cilinder benzinemotor met een lichtere, compactere elektromotor met een hogere energiedichtheid. Het voorlopige systeemvermogen bedraagt 160 kW / 218 pk en het gecombineerde verbruik vanaf 4,7 l / 100 km. De definitieve waarden zijn afhankelijk van homologatie in Europa. De nikkel-metaalhydridebatterij is zo compact dat hij onder de achterbank is geplaatst en dus geen bagageruimte inneemt. De 2,5-litermotor is geheel nieuw en beschikt over technologie voor een snelle verbranding. Met een thermisch rendement van 41 procent is het een van de meest efficiënte verbrandingsmotoren in een Lexus. Dat resulteert in meer vermogen zonder dat het verbruik of de emissie toeneemt.

De Lexus ES is standaard uitgerust met het nieuwe Lexus Safety System+. Nieuw is de signalering van fietsers bij daglicht, als onderdeel van het uitgebreide Pre-Collision System (PCS). PCS is verbeterd en kan dankzij de verhoogde gevoeligheid en het bereik van de radar 's nachts voetgangers beter signaleren. Een andere verbeterde veiligheidsvoorziening is het zogenoemde two-stage Adaptive High-beam system (AHS). Dat schakelt niet alleen grootlicht in en uit, maar kan met 24 individuele ledlampen ook het lichtpatroon aanpassen. Het resultaat is een optimale verlichting terwijl verblinding van tegenliggers wordt voorkomen. Het Mark Levinson PurePlay-audiosysteem met 17 speakers debuteert in de nieuwe Lexus ES.

Er zijn 12 kleuren, waaronder de nieuwe tinten Ice Ecru en Sunlight Green. De kleur Ice Ecru doet denken aan de weerkaatsing van licht op verse sneeuw; Sunlight Green refereert aan zonlicht onder het oppervlak van het oceaanwater. De exclusieve kleuren Sapphire Blue en F White zijn voorbehouden aan de Lexus ES F SPORT en accentueren de extra sportieve uitstraling.