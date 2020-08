Lexus ES aangepast voor modeljaar 2021

17 augustus 2020 | Modeljaar 2021 staat voor de Lexus ES in het teken van extra luxe en techniek. Zo wordt de ES 300h President Line leverbaar met de digitale buitenspiegels. Alle modellen krijgen een completere standaarduitrusting. Daarnaast wordt het leveringsgamma uitgebreid met de ES 300h Business Line en de ES 300h Business F SPORT Line.

Voor de Lexus ES 300h President Line zijn digitale buitenspiegels vanaf nu optioneel verkrijgbaar. De camera's van de digitale buitenspiegels zijn ondergebracht in gestroomlijnde behuizingen, die aansluiten bij het elegante design van de ES. Geïntegreerde verwarming voorkomt bevriezing en condensvorming en een speciale sensor onderdrukt hinderlijke schitteringen van de koplampen van achteropkomend verkeer. Het beeld van de camera's wordt in realtime zichtbaar gemaakt op twee displays, die aan de basis van de A-stijlen zijn geplaatst. De displays waarschuwen bij rijbaanwisselingen voor verkeer in de dode hoek. Bij gebruik van de richtaanwijzers of met ingeschakelde achteruitrijversnelling wordt de 'extended view' geactiveerd. Er is dan geen sprake meer van een dode hoek. Referentielijnen dragen ook bij aan extra manoeuvreergemak én bij het aanhouden van een veilige afstand tot voorliggers. Net als conventionele spiegels kan de bestuurder het beeld verstellen en zijn de camera-units automatisch inklapbaar.

De uitrusting van elke Lexus ES wordt uitgebreid. Voor de veiligheid is de Blind Spot Monitor & Rear Cross Traffic Alert met remfunctie voortaan standaard. Alle uitvoeringen beschikken over zaken zoals het Lexus Safety System+, een elektrisch bediend schuif-/kanteldak, BI-LED koplampen, dual-zone Climate Control met luchtzuiverende Nano-e technologie, akoestisch glas en lichtmetalen velgen.

Een belangrijke aanvulling in het gamma is de vernieuwde Lexus ES 300h Business Line. Die beschikt standaard over alle hierboven genoemde functies en daarnaast over het Lexus premium navigatiesysteem met 12,3-inch display, smartphone-integratie (Apple CarPlay, Android Auto), draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones, 18 inch wielen, regensensor en stuurwielverwarming. De ES 300h Business Line is leverbaar vanaf 55.450 euro.

In de ES 300h Business F SPORT Line smelten de luxe van de ES Business Line samen met het design en de dynamiek van het Lexus F SPORT label. Diverse F SPORT-kenmerken, waaronder de specifieke F-mesh spindle grille, de speciale bumpers en de 19-inch lichtmetalen velgen zorgen voor een meer dynamische uitstraling. In het interieur wordt die lijn doorgetrokken met onder meer sportstoelen, een sportstuur met paddle shifts, zwarte hemelbekleding en andere F SPORT-accenten. En dankzij de combinatie van een sportonderstel, de Adaptive Variable Suspension (AVS) en performance dampers belooft de ES 300h Business F SPORT Line een weggedrag dat aansluit bij het dynamische uiterlijk. De nieuwe ES 300h Business F SPORT Line is er vanaf 59.450 euro.

De Lexus ES 300h is in Nederland leverbaar vanaf 54.495 euro.

