Prijzen 5e generatie Range Rover bekend

27 januari 2022 | Per direct alle versies van de vijfde generatie van de Range Rover leverbaar. De definitieve prijzen voor de Extended Range Plug-in Hybrid modellen (vanaf € 137.562) en de exclusieve Range Rover SV (vanaf € 203.129) zijn alsmede de prestaties en elektrische actieradius van de Plug-in Hybrid modellen. De Range Rover P510e en P440e Extended-Range PHEV zijn relatief efficiënt met theoretische CO2-emissies vanaf 18 g/km en een puur elektrische actieradius van tot 113 kilometer.

De krachtigste Plug-in Hybrid aandrijflijn, de P510e heeft een combinatie van een lithium-ion-accu van 38 kWh, een elektromotor met 105 kW vermogen en een 3.0 liter zescilinder Ingenium benzinemotor. Daarmee accelereert de grote SUV in 5,5 seconden van 0 naar 100 km/h.

Behalve als Extended-Range Plug-in Hybrid is de nieuwe Range Rover ook leverbaar met conventionele mild hybride zescilinder benzine- en dieselmotoren én een geheel nieuwe V8. Ook is er keuze uit vier, vijf of zeven zitplaatsen en de Standard of Long Wheelbase. Een puur elektrisch aangedreven Range Rover verschijnt in 2024 en is dan het eerste volledig elektrische model van Land Rover.

De Range Rover is leverbaar in de uitvoeringen SE, HSE, Autobiography en SV. Een exclusieve First Edition-uitvoering is alleen tijdens het eerste productiejaar leverbaar. Zowel de Standard Wheelbase (SWB) als de Long Wheelbase (LWB) is leverbaar met vijf zitplaatsen en de LWB-uitvoering is er ook met zeven zitplaatsen of met vier zitplaatsen (SV Signature Suite).

De Range Rover SV is de topversie van de Range Rover en is een interpretatie van de personalisatiemogelijkheden die Range Rover biedt, met specifieke uitvoeringen en exclusieve materialen. Met personaliseren is meer mogelijk dan voorheen dankzij de specialisten van Special Vehicle Operations. De Range Rover SV is per direct te bestellen bij de dealer en de prijzen beginnen bij € 203.129.

De specifieke vormgeving van de voorbumper en de grille met vijf lamellen onderscheiden de SV van de andere uitvoeringen, samen met het ronde, laser geëtste SV-logo op de stilistische vent blades op de voorportieren, de nieuwe SV-badges in White Ceramic met zwart SV-logo op de achterklep en de optionele 23 inch velgen in drie tinten. De materialen zijn onder meer glanzend gemetalliseerde elementen, gladde keramiek, duurzaam gewonnen hout en zacht Near Aniline leder, evenals duurzaam Ultrafabrics.

Het op luxe gerichte uitvoeringsthema SV Serenity en het dynamische SV Intrepid spelen een hoofdrol voor de personalisatiemogelijkheden van de Range Rover SV. Deze thema's verlenen de Range Rover SV een meer onderscheidend karakter en zijn te bestellen onafhankelijk van de uitvoering van het interieur of het exterieur, samen met de standaarduitvoering van de Range Rover SV (zowel exterieur als interieur), of toegepast als thema voor de gehele Range Rover SV. Optionele contrasterende tweekleurige uitvoeringen van het interieur scheiden optisch de ruimte achterin van die voorin.

Wie voor de LWB-uitvoering kiest, heeft ook de optie om de vierpersoons SV Signature Suite te bestellen, het absolute hoogtepunt van het SV-interieur. Het luxueuze design is opgebouwd rond de middenconsole over de volledige lengte van het interieur. De console is voorzien van een elektrisch bedienbare Club Table, elektrisch bedienbare bekerhouders en een geïntegreerd koelkastje met glaswerk van Dartington-kristal met gegraveerd SV-logo.

Optioneel is de Range Rover SV leverbaar met 13,1 inch Rear Seat Entertainment-schermen, de grootste die ooit in een Range Rover zijn geleverd en de beste schermafmeting voor comfortabel kijken. De bijbehorende hifi-hoofdtelefoons zijn specifiek voor de Range Rover SV ontwikkeld en claimen optimale geluidskwaliteit en -weergave bij de hogere geluidsfrequenties.

De Range Rover met keuze uit diverse Extended-Range Plug-in Hybrid aandrijflijnen is nu te bestellen vanaf € 137.562. De Range Rover SV P510e SWB is er vanaf € 203.129 en de P530 LWB vanaf € 282.378.

