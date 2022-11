5 EuroNCAP sterren voor Range Rover (Sport)

De Range Rover scoorde 87% voor Child Occupant Protection en 72% voor Vulnerable Road Users, terwijl de Range Rover Sport een score bereikte van 85% voor Adult Occupant Protection. Beide SUV's noteerden 82% voor Safety Assist.

DeRange Rover enRange Rover Sport hebben hun ADAS-systemen met elkaar gemeen. De systemen zijn ontwikkeld om de bestuurder te assisteren en inzittenden te beschermen. Het pakket omvat onder meer:

Autonomous Emergency Braking (AEB): met gebruikmaking van frontradars en camera's kan AEB voertuigen, voetgangers en fietsers signaleren, maar ook tegemoetkomende voertuigen en fietsers op de naastliggende rijstroken bij rechts en links afslaan. AEB remt bij dreigend gevaar automatisch om een aanrijding te voorkomen of de ernst daarvan te minimaliseren.

Lane Keeping Assist - monitort de wegmarkeringen om een onbedoeld verlaten van de rijstrook te detecteren. Als dat gebeurt, voert het systeem automatisch een stuurcorrectie uit.

Emergency Lane Keeping Assist helpt met stuurcorrecties als de auto te dicht bij de rand van de weg komt of bij de weghelft van tegenliggers.

3D Surround Camera & ClearSight Ground View: het Surround Camera-systeem biedt een 3D, 360o-overzicht van de omgeving rond de auto en kan diverse beelden tegelijk op het touchscreen tonen tijdens het manoeuvreren - om de bestuurder nog meer gedetailleerde visuele informatie te verschaffen over de omgeving. ClearSight Ground View toont het voor de bestuurder met het oog niet zichtbare gebied vlak voor en onder de auto op het touchscreen.

Driver Condition Response brengt de auto tot stilstand en schakelt de alarmknipperlichten in als de bestuurder niet reageert op diverse audiovisuele waarschuwingssignalen.

Rear Collision Monitor with Occupant Protection Assist maakt gebruik van de radars voor, opzij en achter op de auto om het risico op een aanrijding te detecteren binnen een reikwijdte van 70 meter. Is dat het geval, dan klinkt een waarschuwend geluidssignaal en worden de veiligheidssystemen op scherp gezet. Indien nodig gaan de alarmknipperlichten aan en worden de veiligheidsgordels alvast voorgespannen, de hoofsteunen naar voren geklapt, de stoelleuningen rechtop gezet en de ramen en het glazen panoramadak gesloten.

Pre-emptive suspension: de wielophanging schakelt automatisch naar de Dynamic-rijmodus als het Forward Collision Warning-systeem het risico op een aanrijding detecteert, om zo de bestuurder maximale stuurrespons te bieden voor een eventuele uitwijkmanoeuvre.

Adaptive Cruise Control & Steering Assist: Adaptive Cruise Control houdt de ingestelde rijsnelheid vast en vertraagt automatisch als een voorligger langzamer rijdt. Steering Assist helpt de bestuurder om de auto in het midden van de rijstrook te houden met minieme stuuringrepen.

Park Assist detecteert geschikte parkeerruimtes en manoeuvreert de auto automatisch in parkeervakken parallel aan of haaks op de rijbaan. Park Assist neemt dan het sturen, gasgeven, voor- en achteruit schakelen en remmen over.

Behalve de actieve veiligheidssystemen hebben de Range Rover en Range Rover Sport technologieën aan boord om vermoeidheid en aandachtvermindering bij de bestuurder te signaleren. Met het geïntegreerde Amazon Alexa zijn diverse instellingen en functies via natuurlijke spraak te bedienen.

Amazon Alexa is opgenomen in Pivi Pro en is eenvoudig te activeren door "Alexa" te zeggen of door de Alexa-toets op het touchscreen aan te raken. De AI-stembediening integreert met Alexa-apparaten in huis en werkt zonder een smartphone, de bestuurder moet echter wel inloggen met zijn of haar eigen Amazon-account voor het maken van een connectie met de in de auto geïntegreerde eSIM.