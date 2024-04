Range Rover accu's krijgen tweede leven

Het energieopslagsysteem, genaamd Allye MAX BESS, bevat zeven hergebruikte accupakketten uit een Range Rover of Range Rover Sport Electric Hybrid die het einde van zijn levensduur heeft bereikt. De accupakketten hoeven niet te worden aangepast en worden in op maat gemaakte rekken geplaatst. Elke Allye MAX BESS biedt een totale opslagcapaciteit van 270 kWh, waarmee een gemiddeld huishouden ongeveer een maand van elektriciteit kan worden voorzien. Het energieopslagsysteem kan ook negen Range Rover Electric Hybrids tegelijk opladen, terwijl het systeem zelf via een CCS-laadstekker snel kan worden opgeladen.

De mobiele Allye MAX BESS weegt minder dan 3,5 ton en is bij uitstek bedoeld als (mobiele) vervanger van een dieselgenerator, een energiesysteem waar de auto-industrie van oudsher op vertrouwt voor de stroomvoorziening tijdens introducties, evenementen en testprogramma's op afgelegen locaties. Het engineeringteam van JLR is de eerste die de Allye MAX BESS werkelijk in gebruik neemt. Het systeem wordt ingezet om lokaal-emissievrije energie te leveren tijdens tests met de nieuwe Range Rover Electric, die later dit jaar wordt geïntroduceerd.

Een doorsnee dieselgenerator verbruikt zo'n 16 liter dieselolie per uur. Tijdens het testprogramma van de Range Rover Electric, dat meer dan 1.000 uur zal omvatten, wordt naar verwachting meer dan 15.494 kg (1 liter = 2,69 kg CO2, vermenigvuldigd met 16 = 43,04 kg. 16 liter diesel per uur = 43,04 kg CO2, x 3 uur x 120 dagen = 15.494 kg CO2 per jaar) aan CO2-uitstoot bespaard dankzij de inzet van de Allye MAX BESS. Dat komt overeen met de CO2-uitstoot van zeven retourvluchten van Londen naar New York (retourvlucht van één passagier met een Boeing 787 van Londen Heathrow naar New York JFK, waarbij 2,2 ton CO2 wordt uitgestoten. 15.494 kg gedeeld door 2,2 = 7,042).

De Allye MAX BESS wordt ook commercieel beschikbaar, wat betekent dat het systeem ook breder kan worden ingezet om energieopslag te bieden voor bijvoorbeeld detailhandelaren of JLR locaties. Dit helpt niet alleen om de adoptie van hernieuwbare energie te versnellen, maar ondersteunt ook snelle laadmogelijkheden waar de lokale netverbinding beperkt is.

Het gebruik van een BESS ondersteunt niet alleen de Reimagine-strategie van JLR, die streeft naar een netto nul-uitstoot in de gehele toeleveringsketen, producten en activiteiten tegen 2039, maar is ook een praktische toepassing van de principes van de circulaire economie. Door accu's een tweede leven te geven, creëert JLR nieuwe waarde uit een bron die anders zou worden gerecycled. Dit verlengt de levensduur van de accu's en vermindert de behoefte aan nieuwe grondstoffen.