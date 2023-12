Land Rover kondigt elektrische Range Rover aan

De Range Rover Electric zal een vermogen leveren dat vergelijkbaar is met dat van het vlaggenschip, de Range Rover V8, en biedt offroad-capaciteiten dankzij de door Land Rover experts ontwikkelde vierwielaandrijving, die al sinds de eerste generatie Range Rover uit 1970 een rol speelt. Het testen in de praktijk is nu begonnen. De ontwikkelingsingenieurs richten zich hierbij niet alleen op de zware testomstandigheden, maar willen er ook zeker van zijn dat dit de stilste en meest verfijnde Range Rover zal worden, met unieke Active Noise Concellation, sound design en een hoog niveau van interieurcomfort.

Ontwerp, ontwikkeling en productie van de nieuwe Range Rover Electric zijn volledig geconcentreerd in het Verenigd Koninkrijk, op basis van de flexibele Modular Longitudinal Architecture (MLA). De productie vindt plaats in Solihull, op dezelfde productielijn als de Mild Hybrid (MHEV) en Electric Hybrid (PHEV) versies van de Range Rover. Voor het eerst worden de accupacks en elektromotoren gebouwd en samengesteld in JLR's nieuwe Electric Propulsion Manufacturing Centre in Wolverhampton. Deze fabriek speelt een grote rol in de ambitie van Range Rover om in 2039 volledig CO2­-vrij te kunnen opereren.

Per direct kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor plaatsing op een wachtlijst, om straks als een van de eersten een bestelling voor de nieuwe Range Rover Electric te kunnen plaatsen, nog voordat de orderboeken officieel opengaan.