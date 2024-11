Range Rover vernieuwt Evoque voor modeljaar 2025

De vernieuwde Range Rover Evoque toont een subtiele evolutie van zijn minimalistische exterieurdesign, met onmiskenbare kenmerken zoals de coupéachtige silhouetlijn, het zwevende dak, de doorlopende taillelijn en de verzonken, uitschuifbare portiergrepen. Daarnaast zorgt het ontwerp van de grille voor een herkenbare uitstraling binnen de Range Rover familie. Het exterieurontwerp wordt verder geaccentueerd door de slanke koplampen met de nieuwste Pixel LED-technologie.

Het kleurenpalet van de Range Rover Evoque omvat Arroios Grey, Tribeca Blue en Corinthian Bronze, terwijl het dak leverbaar is in contrasterend Narvik Black of Corinthian Bronze, afhankelijk van de gekozen carrosseriekleur. De uitstraling van de Evoque is verder te personaliseren met keuze uit tien lichtmetalen velgen tot 21 inch, waaronder een 20 inch velg in Dark Agate Grey Diamond Turned Finish & Contrast Satin Black.

Pivi Pro

De Range Rover Evoque wordt geleverd met de nieuwste versie van het Pivi Pro-infotainmentsysteem. Via het gebogen 11,4 inch touchscreen zijn alle belangrijke voertuigfuncties te bedienen. De bedieningselementen voor de climate control, audio, rijinstellingen en stoelfuncties zijn altijd zichtbaar via zijbalken, met multifunctionele schuifknoppen aan weerszijden. Deze virtuele knoppen bieden direct toegang tot veelgebruikte functies, waaronder individuele temperatuurregelingen voor de voorste inzittenden, camera's, navigatie en audiovolume.

Aan het begin van elke rit verschijnt op het touchscreen een Pre Drive-menu voor snelle toegang tot veelgebruikte functies, zoals ontwaseming van de ruiten en stoelverwarming. Eenmaal onderweg maakt het Pre Drive-menu plaats voor het startscherm met drie panelen, dat tevens is aan te passen met Pivi Pro.

Daarnaast ondersteunt het systeem draadloos Apple CarPlay en Android Auto, terwijl mobiele apparaten draadloos vanuit een opbergvak in de middenconsole zijn op te laden. De Range Rover Evoque is ook voorzien van WiFi met een data-abonnement, zodat inzittenden altijd volledig connected zijn. Het Pivi Pro-infotainmentsysteem bevat dubbele ingebouwde eSIM-technologie en een cloud-gebaseerde architectuur, die volledige toegang biedt tot apps die geïntegreerd zijn in het systeem.

Het karakter van de Range Rover Evoque komt ook tot uiting in de cameratechnologie. Die biedt 3D Surround View, ClearSight Ground View en ClearSight-achteruitkijkspiegel. De 3D Surround Camera en Wade Sensing behoren nu tot de standaarduitrusting van de Range Rover Evoque Dynamic SE en Autobiography.

Uitrusting

Cabin Air Purification Plus is voor het eerst beschikbaar op de Range Rover Evoque en realiseert een verbetering ten opzichte van het vorige luchtkwaliteitssysteem. Als onderdeel van het optionele Comfort Pack filtert dit systeem PM2.5-deeltjes en reguleert het CO2-niveaus, wat zorgt voor betere luchtkwaliteit in het interieur en verhoogde alertheid van de inzittenden.

Het systeem wordt geactiveerd door op de knop 'Purify' te drukken op de 'Air Quality-pagina' van het touchscreen. Het maakt gebruik van nanoe X-technologie om ziekteverwekkers te bestrijden en geuren, bacteriën en allergenen aanzienlijk te verminderen. Terwijl de Air Quality Index (AQI)-app gebruikers van de Evoque in staat stelt de luchtkwaliteit buiten op hun locatie en op de bestemming op het scherm10 te volgen.

Voor zicht in het donker is de Range Rover Evoque beschikbaar met Pixel LED-koplampen. Deze technologie met kenmerkende en herkenbare dagrijverlichting is standaard voor de uitvoering Autobiography en bevat drie keer meer LED's dan de vorige Matrix LED-koplampen. Elke koplamp heeft vier pixelmodules, met 67 aangestuurde LED's. Hiermee passen de koplampen zich aan op de wegomstandigheden.

Dynamic Bend Lighting maakt gebruik van snelheid- en stuurgegevens om in te spelen op de wegomstandigheden en zowel donkere hoeken als de berm te verlichten, terwijl het bereik van het grootlicht bijna een halve kilometer ver reikt. De Adaptive Driving Beam kan ook tot vier tegemoetkomende objecten tegelijk uit de lichtbundel snijden om verblinding van medeweggebruikers te voorkomen. De koplampen passen zich automatisch aan de snelheid aan en bieden een brede lichtbundel bij lage snelheden en een intensere, langere lichtbundel bij snelheden boven de 70 km/h.

Motoren

Range Rover levert de vernieuwde Evoque met keuze uit diverse motorvarianten, waaronder een electric hybrid (PHEV). Deze versie combineert een driecilinder benzinemotor met een 80 kW sterke elektromotor en een 14,9 kWh accu met verbeterde batterijchemie. De Evoque Electric Hybrid maakt het mogelijk om korte ritten volledig elektrisch en zonder lokale uitstoot af te leggen dankzij de elektrische actieradius tot 61 kilometer (WLTP), wat overeenkomt met een actieradius tot 47 kilometer in de praktijk. De totale actieradius in de praktijk bedraagt circa 579 kilometer in combinatie met een theoretische CO2-uitstoot vanaf 33 g/km. De Range Rover Evoque electric hybrid is tevens standaard geschikt voor DC-snelladen, waarmee de accu onder ideale omstandigheden in 30 minuten tot 80% is op te laden. Met een 7,4 kW-laadpunt is de accu in ongeveer twee uur volledig op te laden.

Behalve als PHEV is de Range Rover Evoque ook leverbaar met benzine- en dieselmotoren met mild hybrid (MHEV) technologie. Deze technologie verhoogt de efficiency en respons door gebruik te maken van een riem-aangedreven starter/generator (BiSG) om energie op te wekken die normaal gesproken verloren gaat tijdens het remmen en vertragen. Deze energie wordt opgeslagen in een 48-volt lithium-ion accu onder de bagageruimte en benut om het brandstofbesparende start-stopsysteem soepeler te laten werken.