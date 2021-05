Range Rover Evoque nu Bronze Collection en p300 HST

12 mei 2021 | Land Rover versterkt het aanbod van de Range Rover Evoque met twee nieuwe uitvoeringen. Behalve de Evoque Bronze Collection Special Edition met een onderscheidende uitstraling introduceert het merk ook de Evoque P300 HST met extra krachtige prestaties en een sportieve uitstraling.

De nieuwe Range Rover Evoque Bronze Collection Special Edition is gebaseerd op de S-uitvoering, maar onderscheidt zich met zijn uitstraling. Het contrasterende dak is uitgevoerd in Corinthian Bronze, terwijl de zijroosters zijn afgewerkt in de kleur Burnished Copper. De nieuw ontworpen 20-inch vijfspaaks lichtmetalen wielen in Satin Dark Grey zijn exclusief voor deze uitvoering. De Bronze Collection Special Edition is beschikbaar met keuze uit drie carrosseriekleuren: Carpathian Grey, Santorini Black en Seoul Pearl.

In het interieur zorgen de delen in Natural Grey Ash, unieke Bronze Collection vloermatten met metalen hoeken en generfd Ebony-lederen stoelbekleding voor een verhoogd gevoel van luxe. De standaarduitrusting omvat ook het Pivi Pro-infotainmentsysteem inclusief software-updates 'over-the-air', een panoramisch schuifdak, LED-koplampen met kenmerkende dagrijverlichting, dynamische richtingaanwijzers en de innovatieve ClearSight-achteruitkijkspiegel.

De Evoque Bronze Collection Special Edition is verkrijgbaar met keuze uit alle Ingenium motorvarianten, uiteenlopend van de D165 en D200 dieselvarianten tot de P200 en P250 benzinemotoren, allemaal voorzien van mild hybrid-technologie (MHEV).

Tot de leverbare motorvarianten voor de Evoque Bronze Collection Special Edition behoort ook de P300e plug-in hybride (PHEV), waarmee het in theorie mogelijk is om een afstand tot 55 km puur elektrisch te rijden. Mede hierdoor is de gemiddelde CO2-emissie vastgesteld op 44 g/km, met een theoretisch verbruik van 2,0 l/100 km. Bovendien is de SAVE-modus van de Evoque P300e PHEV voor 2021 verbeterd. Zo kan de batterij tijdens het rijden effectiever worden opladen, bijvoorbeeld om later op de route weer volledig elektrisch te kunnen rijden. Bij een constante snelheid van 110 km/u kan de batterij nu in 90 minuten tot 80% worden opgeladen.

Ook nieuw in het aanbod is de Range Rover Evoque P300 HST. Deze uitvoering wordt aangedreven door de 221 kW (300 pk) sterke 2,0-liter Ingenium benzinemotor met 9-traps automaat. Daarmee staat de P300 HST garant voor een acceleratie van 0-100 km/u in 6,8 seconden. Vierwielaandrijving en het Terrain Response 2-systeem zijn standaard.

De Evoque P300 HST is gebaseerd op de Evoque R-Dynamic S en biedt een uiterlijk dat is geïnspireerd op die van de Range Rover Sport HST. Klanten hebben keuze uit elf carrosseriekleuren, terwijl het BlackPack met Gloss Black Range Rover-tekst op de motorkap, zijroosters, motorkaplamellen, buitenspiegelkappen en exterieuraccenten standaard is. Dat geldt ook voor een glanzend zwart panoramisch schuifdak, privacy glass en unieke 20-inch lichtmetalen wielen in Gloss Black met rode remklauwen.

De banden met de Range Rover Sport HST zijn ook zichtbaar in het interieur. Zo zijn het stuurwiel en de hemelbekleding in de Evoque P300 HST uitgevoerd in Suedecloth. Andere luxe details zijn de stoelbekleding in generfd leder, Range Rover dorpellijsten, elektrisch bedienbare achterklep en het Pivi Pro-infotainment inclusief 400W Meridian audiosysteem met dertien speakers.

De Nederlandse prijzen van de Range Rover Evoque beginnen bij € 56.425,-.

